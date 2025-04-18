Несмотря на оккупацию: жителям ВОТ насчитали 100 млрд грн долгов за коммуналку, — эксперт по ЖКХ (видео)

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко утверждает, что жителям временно оккупированных территорий Украины насчитали более 100 млрд грн долгов за "коммуналку" на протяжении трех лет войны.

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Об этом он сказал в эфире Новости.Live 18 апреля.

Олег Попенко рассказал о начислении долгов за коммунальные услуги владельцам жилья в оккупированных городах. На видео с 1:55:30.

Журналисты напомнили, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет начисление коммунальной платы за поврежденное и уничтоженное жилье в результате российской агрессии. Об этом 15 апреля Укринформу рассказал соавтор проекта закона, член парламентской комиссии по защите внутренне перемещенных лиц Максим Ткаченко. По словам народного депутата, на сегодня такое жилье имеют более 3 млн граждан. Ткаченко рассказал, что основанием для приостановления начисления платы будут акты комиссионных обследований.

Ведущая спросила у эксперта, почему, по его мнению, такой законопроект разработали только сейчас. Олег Попенко ответил, что считает это "пиаром" политиков перед потенциальным завершением войны и вероятным проведением в Украине выборов.

"А то, что людям насчитали с 2022 по 2025 год 100 миллиардов долгов? Тем, кто в оккупации. Представьте себе: Мариуполь, Мелитополь — люди до лета 2024 года получали платежку за коммуналку. Мариуполь был захвачен оккупантами в апреле 2022 года — а платежки люди получали в 2024-м", — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

По его словам, коммунальные предприятия могут продолжать получать средства от потребителей несмотря на невозможность предоставить услуги.

"Десятки, сотни предприятий зарегистрированы. Из бюджета все оплачивается", — отметил Олег Попенко и вспомнил бюджет прифронтового существенно разрушенного россиянами Покровска на 2025 год, в котором заложены расходы на "несуществующее" теплоснабжение и благоустройство.

Напомним, 17 апреля Фокус со ссылкой на портал ООО "Газораспределительные сети Украины" писал, что некоторым категориям украинских потребителей придется платить за коммунальные платежи на тысячу больше, потому что к платежкам добавится счет за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

СМИ 11 апреля писали, что жители Киева получают вдвое завышенные платежки за обслуживание многоквартирных домов после того, как Киевская городская государственная администрация провела конкурс среди компаний-управителей.