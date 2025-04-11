Киевлянам приходят вдвое завышенные платежки: в чем причина

Жителям объединений совладельцев многоквартирных домов(ОСМД) в Киеве рассылают платежки за обслуживание с почти вдвое большими суммами после того, как Киевская городская государственная администрация (КГГА) провела конкурс среди компаний-управителей. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попко говорит журналистам, что конкурс провели с нарушениями и платить по завышенным тарифам не стоит.

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Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).

Журналисты рассказывают, что КГГА провела конкурс управляющих многоквартирных домов, в котором победили 10 городских управляющих компаний, которые и раньше обслуживали около 8 тысяч домов в столице и почти ничего для них не делали. По информации ТСН, к конкурсу не допустили ни одной из компаний-конкурентов, которые предлагали на 50% меньшую стоимость обслуживания.

Если раньше владельцы жилых и нежилых помещений платили от 6 до 7 грн в месяц за квадратный метр площади, то после проведения конкурса от 1 марта стоимость должна была вырасти до 12,84 грн, а в некоторых домах до 13,08 грн. По словам журналистов ТСН, КГГА не отвечает на запрос относительно этой ситуации по номеру СМИ-290 от 28 февраля.

После возмущения киевлян глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отменил распоряжение начальника КГВА Сергея Попко №1311 от 14 ноября 2024 года о проведении конкурса управляющих ОСМД, о чем сообщил 19 марта в своем Telegram-канале. Причиной отмены он назвал нарушение закона о регуляторной политике, что было указано в представлении Государственной регуляторной службы (ГРС). По словам Ткаченко, распоряжение подписали без надлежащего обсуждения с гражданами.

Однако журналисты отмечают, что в апреле киевляне все равно получили платежки, в которых начислены суммы по завышенным тарифам, а именно 12,50 грн, 12,84 грн, 13,08 грн за один квадратный метр. Всего за управление домами совладельцы должны платить более 700 грн в месяц.

Завышенные платежки в Киеве: что советуют киевлянам эксперты

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, после отмены проведения конкурса должны были бы провести новый, но этого не произошло. По его мнению, управляющие компании проигнорировали отмену действия документа несмотря на то, что конкурс был проведен с явными нарушениями законодательства, а о том, имели ли они такое право, должны сказать юристы.

"Я считаю, что людям не нужно платить эти средства. Каждый киевлянин может обратиться в Союз потребителей коммунальных услуг. Мы подготовим соответствующий пакет документов, которые люди смогут самостоятельно заполнить и передать в свои управляющие компании. Впоследствии эти документы появляются в открытом доступе. Также подготовим образцы писем в другие государственные органы. Жители Киева смогут самостоятельно их оформить и еще раз напомнить чиновникам, что не согласны с таким решением", — говорит Попенко.

Он добавляет, что кроме завышенных тарифов к формированию платежек в Киеве есть и другие вопросы. В частности, к стоимости управления домом добавляли оплату за уборку придомовой территории, которая не находится в собственности жильцов. Также киевляне присылали председателю Союза потребителей коммунальных услуг копии платежек, в которых была указана одинаковая стоимость для домов с различными техническими характеристиками.

"Кстати, большинство домов в Киеве не имеют технической документации, поэтому не понятно, откуда берутся эти цифры к оплате. Думаю, что чиновникам надо сначала привести в порядок всю имеющуюся документацию, а уже потом выставлять людям счета", — отмечает Олег Попенко.

По его словам, если КГГА, районная государственная администрация или компании-управители не отреагируют на жалобы горожан, необходимо будет подавать иск в суд.

"Будет ли он коллективным, например, от нашего союза, или же от отдельного дома, нужно еще провести консультации с юристами", — говорит эксперт.

Напомним, 10 апреля Фокус со ссылкой на постановление НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и комуслуг) писал, что киевлянам готовят новый тариф на отопление. По решению регулятора стоимость гигакалории автоматически увеличится через 6 месяцев после завершения военного положения.

Также 10 апреля глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что уволил своего первого заместителя Николая Поворозника за "неоднократные факты невыполнения поручений".