"Придется это подтверждать в суде": глава КГВА уволил своего первого заместителя Поворозника, детали

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уволил своего первого заместителя Николая Поворозника. Последний якобы не выполняет поручений и "на постоянной основе создает неблагоприятные условия для работы военной администрации".

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Об этом Ткаченко написал в Telegram-канале 10 апреля.

Глава КГВА заявил о неоднократных фактах невыполнения его поручений со стороны Поворозника. В частности, Ткаченко обвинил заместителя в игнорировании поручения предоставить отчет по выдаче и учету пропусков для движения во время комендантского часа.

Кроме этого, по словам Тимура Ткаченко, его первый заместитель "на постоянной основе создает неблагоприятные условия для работы военной администрации".

"Проекты распоряжений зависают. У нас честный бизнес и многие предприятия не могут получить статус критически важных, потому что в КГВА документы вместо 10 дней зависают на месяц и больше. Чиновники сами так построили систему, чтобы это было почти невозможно сделать", — отметил начальник КГВА.

Ткаченко считает, что чиновники столичной администрации под руководством Николая Поворозника готовят документы кое-как "абсолютно сознательно, чтобы обвинить его в задержках".

"И самое важное. Господин Поворозник отвечает в КГВА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ (Бюро экономической безопасности, — ред.) только 2024 год, 8 млрд гривен — это к нему. Украденные почти 60 млн гривен на услугах для тяжелобольных — это к нему. Поэтому я официально обращусь к правоохранителям. Пусть в установленном порядке определят: почему не предотвратил?" — добавил глава КГВА.

Реакция КГГА на увольнение Поворозника

В КГГА отметили, что решение Ткаченко не касается штатной должности Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

"Нынешний начальник КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова. Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя начальника военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", — отметила пресс-служба столичной администрации 9 апреля.

То есть Николай Поворозник уже не является первым заместителем начальника КГВА, однако остается первым заместителем председателя КГГА.

Реакция Поворозника на свое увольнение из КГВА

"Спасибо начальнику КГВА за поздравления с Днем рождения! И за такое внимание к моей персоне", — отметил Поворозник, который сегодня отмечает 53-летие, в своем Facebook.

В частности, политик поздравил Ткаченко с тем, что тот нашел нового заместителя.

"И я сосредоточусь исключительно на выполнении своих должностных обязанностей первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (которая является исполнительным органом Киевсовета — избранного городского совета столицы, работу которого сегодня всячески пытаются дестабилизировать и заблокировать)", — отметил Поворозник.

Николай Поворозник Фото: Mykola Povoroznyk/Facebok

Также бывший первый заместитель председателя КГГА отреагировал на обвинения в грабеже.

"А что касается каких-то "разворованных миллионов", то господину Ткаченко придется это подтверждать в суде. Что добавит ему документальной работы, с которой он так "блестяще" справляется (82 неподписанных распоряжения КГВА)", — закончил свое обращение Николай Поворозник.

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