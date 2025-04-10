"Мы — не банановоя республика": Берлинская рассказала, какой должна быть сделка Украины и США

Украина должна заключить соглашение с США по полезным ископаемым и энергетике, но только в условиях равноправного партнерства.

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Такое мнение Соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки", а также руководитель проекта "Victory Drones" Мария Берлинская высказала в интервью Фокусу.

Она считает, что можно рассматривать сотрудничество с США, если совместно создавать производства и получать прибыль. Украина только выиграет, если зарубежные инвесторы будут вкладывать деньги, ведь это даст возможность усилить сектор безопасности и обороны и сдерживать врага. Но соглашаться на это нужно исключительно в условиях равноправного партнерства.

"Если мы говорим о том, что мы все отдаем и становимся бесправными, не можем влиять на эти вещи, тогда это не о субъектности — это о банановой республике. Мы не являемся банановой республикой. Мы не готовы вот так вот просто взять, отдать все, что у нас есть", — подчеркнула Мария Берлинская.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что в тексте соглашения США требовали, чтобы Украина вернула деньги за военную помощь, еще и вдвое больше. В одной из версий документа речь шла о 500 млрд, которые американские политики считают долгом украинцев.

Мария Берлинская отметила, что военную помощь не давали Украине в долг — это была позиция американских налогоплательщиков. К тому же более 80% денег даже не покидали США, потому что их дали украинцам уже в виде старого оружия.

"Если мы хотим долгосрочную стратегию, то должны не выбрасывать этот договор, а просто переписать его, чтобы получить равноценное партнерство. Потому что сейчас важно понимать, что мы единый народ, который заплатил такую цену и каждый день платит не для того, чтобы мы сейчас прогибались и чтобы нас ставили в какую-то позицию поклонов, унижения и т.д.", — добавила Мария Берлинская.

Интервью Марии Берлинской Фокусу

Ранее писали, почему Мария Берлинская не верит в перемирие с Россией. По ее мнению, Владимир Путин сейчас не имеет причин для прекращения огня.

Также в интервью Мария Берлинская назвала лучший и худший сценарии войны для Украины. Чтобы победить, украинцы вместе с партнерами должны лишить Россию любой возможности наступать.