"Ми не є банановою республікою": Берлінська розповіла, якою має бути угода України із США
Україна має укласти угоду із США щодо корисних копалин та енергетики, але тільки за умов рівноправного партнерства.
Таку думку Співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки", а також керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська висловила в інтерв'ю Фокусу.
Вона вважає, що можна розглядати співпрацю із США, якщо спільно створювати виробництва і отримувати прибутки. Україна тільки виграє, якщо закордонні інвестори будуть вкладати гроші, адже це дасть можливість посилити сектор безпеки та оборони і стримувати ворога. Але погоджуватися на це потрібно виключно за умов рівноправного партнерства.
"Якщо ми говоримо про те, що ми все віддаємо і стаємо безправними, і не можемо впливати на ці речі, тоді це не про суб'єктність — це про бананову республіку. Ми не є банановою республікою. Ми не готові отак от просто взяти, віддати все, що у нас є", — підкреслила Марія Берлінська.
Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що у тексті угоди США вимагали, щоб Україна повернула гроші за військову допомогу, ще й удвічі більше. В одній з версій документа йшлося про 500 млрд, які американські політики вважають боргом українців.
Марія Берлінська зазначила, що військову допомогу не давали Україні у борг — це була позиція американських платників податків. До того ж понад 80% грошей навіть не покидали США, бо їх дали українцям вже у вигляді старої зброї.
"Якщо ми хочемо довготермінову стратегію, то повинні не викидати цей договір, а просто переписати його, щоб отримати рівноцінне партнерство. Тому що зараз важливо розуміти, що ми єдиний народ, який заплатив таку ціну і кожен день платить не для того, щоб ми зараз прогиналися і щоб нас ставили в якусь позицію поклонів, приниження тощо", — додала Марія Берлінська.
Раніше писали, чому Марія Берлінська не вірить у перемир'я з Росією. На її думку, Володимир Путін зараз не має причин для припинення вогню.
Також в інтерв'ю Марія Берлінська назвала найкращий і найгірший сценарії війни для України. Щоб перемогти, українці разом з партнерами мають позбавити Росію будь-якої можливості наступати.