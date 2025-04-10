"Ми не є банановою республікою": Берлінська розповіла, якою має бути угода України із США

Україна має укласти угоду із США щодо корисних копалин та енергетики, але тільки за умов рівноправного партнерства.

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Таку думку Співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки", а також керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська висловила в інтерв'ю Фокусу.

Вона вважає, що можна розглядати співпрацю із США, якщо спільно створювати виробництва і отримувати прибутки. Україна тільки виграє, якщо закордонні інвестори будуть вкладати гроші, адже це дасть можливість посилити сектор безпеки та оборони і стримувати ворога. Але погоджуватися на це потрібно виключно за умов рівноправного партнерства.

"Якщо ми говоримо про те, що ми все віддаємо і стаємо безправними, і не можемо впливати на ці речі, тоді це не про суб'єктність — це про бананову республіку. Ми не є банановою республікою. Ми не готові отак от просто взяти, віддати все, що у нас є", — підкреслила Марія Берлінська.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що у тексті угоди США вимагали, щоб Україна повернула гроші за військову допомогу, ще й удвічі більше. В одній з версій документа йшлося про 500 млрд, які американські політики вважають боргом українців.

Марія Берлінська зазначила, що військову допомогу не давали Україні у борг — це була позиція американських платників податків. До того ж понад 80% грошей навіть не покидали США, бо їх дали українцям вже у вигляді старої зброї.

"Якщо ми хочемо довготермінову стратегію, то повинні не викидати цей договір, а просто переписати його, щоб отримати рівноцінне партнерство. Тому що зараз важливо розуміти, що ми єдиний народ, який заплатив таку ціну і кожен день платить не для того, щоб ми зараз прогиналися і щоб нас ставили в якусь позицію поклонів, приниження тощо", — додала Марія Берлінська.

Інтерв'ю Марії Берлінської Фокусу

Раніше писали, чому Марія Берлінська не вірить у перемир'я з Росією. На її думку, Володимир Путін зараз не має причин для припинення вогню.

Також в інтерв'ю Марія Берлінська назвала найкращий і найгірший сценарії війни для України. Щоб перемогти, українці разом з партнерами мають позбавити Росію будь-якої можливості наступати.