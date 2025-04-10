"Дуже боляче і гірко": Берлінська пояснила, за яких умов Україна переможе або програє війну

Україна з допомогою партнерів може повністю позбавити Росію спроможності воювати або ж втратити державність, якщо зазнає поразки.

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Українська громадська діячка, співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки", а також керівниця проєкту "Victory Drones" у інтерв'ю Фокусу описала найкращий та найгірший сценарії.

На її думку, найкращий сценарій — це коли партнери зрозуміють, що Росія на чолі з Володимиром Путіним їх обманює, і припиняються спроби домовитися, а санкціями повністю позбавляють можливості торгувати і заробляти гроші для військової агресії. Натомість посилюють підтримку України, дають достатньо зброї, економічних та інших ресурсів для перемоги.

Зрештою Україна має повністю позбавити Росію можливості вести війну, щоб вона не могла відновитися як мінімум кілька десятків років. Крім того, росіяни мають повернути окуповані території, полонених, викрадених дітей, виплатити репарації. При цьому Україна повинна мати настільки сильну оборону, щоб РФ навіть не розглядала варіант нового вторгнення.

Найгірший сценарій для України відбудеться, якщо партнери перестають адекватно допомагати, думаючи лише про власну безпеку. Наприклад, Європа почне сприймати бойові дії на українській території виключно як можливість виграти час для підготовки. США перемикати свою увагу на Китай, Тайвань, Гренландію і Канаду.

Інтерв'ю Марії Берлінської Фокусу

Україна продовжить воювати своїми силами, але за кілька років народ виснажиться, втратить волю, щоб тримати удар. Ближче до кінця 2025 року почнуться розхитування політично-виборчого характеру, суспільство розколеться.

"Ми стаємо народом, яким свого часу були євреї на кілька тисяч років, коли вони були розпорошені по всьому світу. Ось такий може бути сценарій. Не потрібно виключати можливість того, що ми можемо повністю втратити державність. І це буде дуже боляче і гірко", — припустила волонтерка.

Щоб цього не сталося, вважає Марія Берлінська, всім українцям потрібно долучитися до боротьби з агресором, а не просто розраховувати на міністрів та генералів. Відповідальність за безпеку України лежить на кожному громадянинові.

"Я вважаю, що кожен з нас українців має вміти знати як себе захистити. Бо у нас нерівні сили, і армія виграє тільки битви і час. А війну такого масштабу проти ядерного гіганта, посиленого ВПК десятків країн світу, може виграти тільки весь народ. Неможливо перемогти народ, коли кожен вміє захиститися і працює для фронту", — підсумувала вона.

Ще в інтерв'ю Марія Берлінська розповіла, чому не вірить у перемир'я з Росією. На її думку, у Володимира Путіна наразі немає причин припиняти бойові дії, однак він може тягнути час за допомогою перемовин.

Раніше український політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов розповів про ситуацію на полі бою та виклики, які стоять перед країно. На його думку, народ повинен знати "жорстку правду" про війну і допомагати армії, інакше їм загрожує поразка.