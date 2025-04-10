"Больно и горько": Берлинская объяснила, при каких условиях Украина победит или проиграет войну

Украина с помощью партнеров может полностью лишить Россию способности воевать или же потерять государственность, если потерпит поражение.

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Украинский общественный деятель, соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки", а также руководитель проекта "Victory Drones" в интервью Фокусу описала лучший и худший сценарии.

По ее мнению, лучший сценарий — это когда партнеры поймут, что Россия во главе с Владимиром Путиным их обманывает, и прекращаются попытки договориться, а санкциями полностью лишают возможности торговать и зарабатывать деньги для военной агрессии. Зато усиливают поддержку Украины, дают достаточно оружия, экономических и других ресурсов для победы.

В конце концов Украина должна полностью лишить Россию возможности вести войну, чтобы она не могла восстановиться как минимум несколько десятков лет. Кроме того, россияне должны вернуть оккупированные территории, пленных, похищенных детей, выплатить репарации. При этом Украина должна иметь настолько сильную оборону, чтобы РФ даже не рассматривала вариант нового вторжения.

Худший сценарий для Украины произойдет, если партнеры перестают адекватно помогать, думая только о собственной безопасности. Например, Европа начнет воспринимать боевые действия на украинской территории исключительно как возможность выиграть время для подготовки. США переключать свое внимание на Китай, Тайвань, Гренландию и Канаду.

Интервью Марии Берлинской Фокусу

Украина продолжит воевать своими силами, но через несколько лет народ истощится, потеряет волю, чтобы держать удар. Ближе к концу 2025 года начнутся расшатывания политико-избирательного характера, общество расколется.

"Мы становимся народом, каким в свое время были евреи на несколько тысяч лет, когда они были рассеяны по всему миру. Вот такой может быть сценарий. Не нужно исключать возможность того, что мы можем полностью потерять государственность. И это будет очень больно и горько", — предположила волонтер.

Чтобы этого не произошло, считает Мария Берлинская, всем украинцам нужно присоединиться к борьбе с агрессором, а не просто рассчитывать на министров и генералов. Ответственность за безопасность Украины лежит на каждом гражданине.

"Я считаю, что каждый из нас украинцев должен уметь знать как себя защитить. Потому что у нас неравные силы, и армия выигрывает только битвы и время. А войну такого масштаба против ядерного гиганта, усиленного ВПК десятков стран мира, может выиграть только весь народ. Невозможно победить народ, когда каждый умеет защититься и работает для фронта", — подытожила она.

Еще в интервью Мария Берлинская рассказала, почему не верит в перемирие с Россией. По ее мнению, у Владимира Путина пока нет причин прекращать боевые действия, однако он может тянуть время с помощью переговоров.

Ранее украинский политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов рассказал о ситуации на поле боя и вызовах, которые стоят перед страной. По его мнению, народ должен знать "жесткую правду" о войне и помогать армии, иначе им грозит поражение.