"Я не верю в перемирие с Россией": Берлинская назвала условия для прекращения огня в Украине

Украинский общественный деятель, волонтер, соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки", а также руководитель проекта "Victory Drones" Мария Берлинская считает, что сейчас даже временное перемирие между Россией и Украиной невозможно.

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Она рассказала об этом в большом интервью Фокусу.

"Я не верю в перемирие с Россией, по крайней мере стабильное и длительное и по состоянию на апрель 2025 года", — заявила она.

Как объяснила Мария Берлинская, Россию возглавляет террористическая группировка, которые не умеют действовать честно, а потому будут обманывать украинцев и их союзников, имитировать открытость к переговорам, но при этом только тянуть время, чтобы собрать больше сил для продолжения войны.

"Я не вижу причин, почему на месте Путина нужно остановиться. Давайте учиться думать, как думает враг, пытаться понять его психологию, методы. Тогда мы сможем больше прогнозировать, а затем и планировать. Враг нацелен на войну вдолгую", — говорит Мария.

Волонтер обратила внимание, что Россия, несмотря на санкции, до сих пор сохраняет экономику, ведь продолжает торговать нефтью и другими ресурсами, закупает компоненты для оружия через третьи страны, имеет общую границу с Китаем и тесно сотрудничает с ним.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что перемирие в Украине могут утвердить уже до мая. По его словам, все зависит от планов президента РФ Владимира Путина.

Ранее Фокус писал, будет ли Пасхальное перемирие в Украине и что мешает переговорам Трампа и Путина. В Кремле заявили, что поддерживают идею, но указывают на проблемы, которые якобы мешают ее реализовать.