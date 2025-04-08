До мая могут договориться о перемирии в Украине, — Костенко (видео)

Политики готовятся к соглашению о прекращении огня, но некоторые бойцы могут и не узнать об этих договоренностях. Достижение перемирия важно для Вашингтона, ведь президенту США Дональду Трампу нужно сдержать слово.

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Об этом в эфире "5 канала" 8 апреля сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, все будет зависеть от планов лидера РФ Владимира Путина, с которыми знакомы лишь несколько человек в Кремле. Сложно прогнозировать, Россия готовится к мирным переговорам или активизации наступления на поле боя. Если Путин будет видеть возможности для себя, на перемирие он не пойдет. Кроме того, Украина может не согласиться из-за условий этого прекращения огня.

"Может ли быть какое-то перемирие? Многие прогнозируют, что на май все-таки договорятся о каком-то перемирии. Я не исключаю того, что может быть какой-то план перемирия или [он] реализован", — отметил парламентарий.

Он пояснил, что это "очень важно" для США, ведь Трамп пришел с соответствующими обещаниями к власти и теперь должен их воплотить. Ему нужно, чтобы война прекратилась, и Путин это понимает.

В то же время Путин создает новые части, а его войска продвигаются к более выгодным тактическим рубежам. Однако, по оценке Костенко, формат перемирия возможен.

"Но будет ли это долгосрочным и будет ли это означать конец войны, у меня к этому большие сомнения", — подчеркнул он.

По данным парламентария, договариваются о полном прекращении боевых действий, но в его голове "это сложно укладывается".

"У нас есть места, где, пожалуй, бойцы и не узнают, что есть перемирие, потому что там... У нас линия фронта — тысячи километров. Поэтому мне сложно понять, как это будет выглядеть, и никто этого не объясняет", — пояснил Костенко.

Он уточнил, что есть только политические заявления о перемирии. В то же время реализовать прекращение огня в один день на фронте будет "очень сложно". В то, что Россия не будет нарушать договоренности, нардеп не верит.

"Но то, что какой-то формат выстраивается и что-то хотят сделать до начала мая, у меня есть такая информация. Будет ли это надолго? Я в это не верю", — признал он.

Политик уточнил, что России невыгодно останавливать войну. Ее экономику питает только военно-промышленный комплекс, а жизни оккупантов для Кремля не имеют никакой ценности. Кроме того, своих целей Путин не достиг, геополитически он проигрывает.

"Я не вижу вот с его амбициями, что он так просто оставит, не достигнув ни одной цели, которые он до этого заявлял", — добавил Костенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы "приближаются к цели", комментируя переговоры с Украиной и Россией о мире. В то же время он признал, что ВС РФ сейчас "бомбардируют как сумасшедшие".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио информировал, что Вашингтон установил "сроки" для Кремля и передал "сообщение" российским властям. Он пригрозил карательными санкциями и подчеркнул, что американское терпение "не безгранично".