До травня можуть домовитись про перемир'я в Україні, — Костенко (відео)

Політики готуються до угоди про припинення вогню, але деякі бійці можуть і не дізнатись про ці домовленості. Досягнення перемир’я важливе для Вашингтону, адже президенту США Дональду Трампу потрібно стримати слово.

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Про це в ефірі "5 каналу" 8 квітня повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

З його слів, все залежатиме від планів лідера РФ Володимира Путіна, з якими знайомі лише декілька осіб у Кремлі. Складно прогнозувати, Росія готується до мирних переговорів чи активізації наступу на полі бої. Якщо Путін бачитиме можливості для себе, на перемир’я він не піде. Окрім того, Україна може не погодитись через умови цього припинення вогню.

"Чи може бути якесь перемир'я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир'я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир'я або [він] реалізований", — зазначив парламентар.

Він пояснив, що це "дуже важливо" для США, адже Трамп прийшов з відповідними обіцянками до влади й тепер має їх втілити. Йому потрібно, щоб війна припинилась, і Путін це розуміє.

Водночас Путін створює нові частини, а його війська просуваються до більш вигідних тактичних рубежів. Однак, за оцінкою Костенка, формат перемир’я можливий.

"Але чи це буде довгостроковим і чи це буде означати кінець війни, у мене до цього великі сумніви", — підкреслив він.

За даними парламентаря, домовляються про повне припинення бойових дій, але в його голові "це складно вкладається".

"У нас є місця, де, мабуть, бійці й не дізнаються, що є перемир’я, тому що там… У нас лінія фронту — тисячі кілометрів. Тому мені складно зрозуміти, як це буде виглядати, і ніхто цього не пояснює", — пояснив Костенко.

Він уточнив, що є лише політичні заяви про перемир’я. Водночас реалізувати припинення вогню в один день на фронті буде "дуже складно". У те, що Росія не порушуватиме домовленостей, нардеп не вірить.

"Але те, що якийсь формат вибудовується і щось хочуть зробити до початку травня, в мене є така інформація. Чи це буде надовго? Я в це не вірю", — визнав він.

Політик уточнив, що Росії невигідно зупиняти війну. Її економіку живить лише військово-промисловий комплекс, а життя окупантів для Кремля не мають жодної цінності. Окрім того, своїх цілей Путін не досяг, геополітично він програє.

"Я не бачу от з його амбіціями, що він так просто залишить, не досягнувши жодної цілі, які він до цього заявляв", — додав Костенко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американці "наближаються до мети", коментуючи переговори з Україною й Росією щодо миру. Водночас він визнав, що ЗС РФ нині "бомбардують як божевільні".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо інформував, що Вашингтон встановив "терміни" для Кремля і передав "повідомлення" російській владі. Він пригрозив каральними санкціями й наголосив, що американське терпіння "не безмежне".