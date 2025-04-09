Трамп против Путина: будет ли Пасхальное перемирие в Украине и что мешает переговорам

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить соглашение о перемирии в войне России против Украины до 20 апреля, когда отмечается Пасха. Фокус собрал позиции сторон, требования Кремля и условия, которые могут сделать это перемирие возможным или же наоборот — привести к эскалации.

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Осталось полторы недели до так называемого Пасхального перемирия. Кремль заявляет о поддержке идеи перемирия, но отмечает наличие многих нерешенных вопросов по его реализации. В частности, Россия требует гарантий, что Украина не использует прекращение огня для перегруппировки своих войск, а также настаивает на обсуждении фундаментальных причин конфликта, таких как расширение НАТО на восток.

В то же время российские военные действия не свидетельствуют о готовности к мирному урегулированию. Недавно российские войска совершили ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего погибли по меньшей мере 18 гражданских лиц, включая девять детей. Президент Украины Владимир Зеленский осудил эти атаки и призвал западные страны усилить давление на Москву.

Позиция США: между давлением на Россию и стремлением Трампа к политическому триумфу

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, США активно участвуют в мирных переговорах о перемирии, но их подход имеет несколько аспектов. Во-первых, Дональд Трамп, который стремится получить политический триумф, активно продвигает идею скорейшего прекращения огня. Он имеет целью представить это американскому обществу и мировому сообществу как значительное достижение своей миротворческой инициативы.

В свою очередь, исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявила на заседании Совета Безопасности, что Соединенные Штаты не будут терпеть недобросовестные переговоры или нарушение договоренностей, поскольку стремятся к прекращению войны в Украине.

"В конце концов, мы будем оценивать готовность президента (Владимира) Путина к прекращению огня по конкретным действиям России", — подчеркнула Ши перед 15-ю членами Совета 8 апреля.

Заместитель посла Украины в ООН Кристина Гайовишин отметила, что Украина приняла предложение США по 30-дневному прекращению огня.

"В ответ на это предложение Россия наносит удары по украинским городам и селам беспилотниками, бомбами, артиллерией, баллистическими и крылатыми ракетами", — сказала она в Раде и добавила, что Россия демонстрирует свое полное игнорирование международных мирных усилий под руководством Соединенных Штатов.

В то же время США продолжают давление на Россию. Как отмечает военный аналитик Дмитрий Снегирев, большой темой является также вопрос нефтяных санкций. В частности, повышение добычи нефти в Саудовской Аравии, Ираке и Казахстане привело к падению цен на нефть, что ставит под угрозу российский бюджет. Кроме того, арест Панамой 128 российских судов, перевозивших нефть, стал серьезным ударом по возможностям России обходить санкции.

По словам эксперта, США также активно оказывают военную помощь Украине. Логистический хаб в Польше (Жешув) работает в усиленном режиме, отправляя оружие и боеприпасы украинским силам обороны. Давление на Россию продолжается из-за санкций против Венесуэлы, которую Москва использует как союзника на нефтяном рынке.

Позиция Украины: прекращение огня без гарантий — невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против немедленного прекращения огня без предоставления реальных гарантий безопасности. Он отметил, что такие предложения часто поступают от "диванных экспертов", которые не имеют практического опыта войны. Зеленский напомнил, что предыдущие прекращения огня, в частности в 2014 году, позволяли России подготовить полномасштабное вторжение, что приводило к потере украинских территорий. Он подчеркнул, что без надежных гарантий безопасности любое прекращение огня может привести к полной оккупации Украины и уничтожению ее суверенитета.

При этом, президент Украины выразил скептицизм относительно возможности установления перемирия до Пасхи, 20 апреля 2025 года. Он подчеркнул, что реальная готовность к переговорам с Россией должна подтверждаться не только словами, но и конкретными действиями, которых пока не наблюдается.

Требования России: перемирие только на ее условиях

Кремль заявляет о поддержке идеи перемирия, но сугубо на своих условиях. Среди них, вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также признание суверенитета России над Крымом и указанными областями. Отказ от вступления Украины в НАТО и обеспечение нейтрального статуса. Запрет на размещение иностранных военных баз и проведение учений на территории Украины. А также, обеспечение прав русскоязычных граждан и нацменьшинств в Украине.

Тем не менее, Путин может выдвигать требования, которые касаются не только Украины, но и общего присутствия США в Европе. Например:

Сокращение военного присутствия США на восточном фланге НАТО. Это означает уменьшение количества американских солдат и техники.

Это означает уменьшение количества американских солдат и техники. Ограничение ядерных вооружений в Европе. Россия может потребовать сокращения стратегического потенциала США, который защищает европейские страны.

Россия может потребовать сокращения стратегического потенциала США, который защищает европейские страны. Прекращение военной помощи Украине. Прямое давление на Вашингтон с требованием прекратить поставки оружия, что уже звучало через отдельные медиа.

Прямое давление на Вашингтон с требованием прекратить поставки оружия, что уже звучало через отдельные медиа. Ограничение военных контрактов США с третьими странами. Москва может потребовать от Вашингтона сокращения сотрудничества с партнерами, которые передают оружие Украине.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, ни на одну уступку Украина не пойдет. Да и для Дональда Трампа это также своеобразная ловушка, ведь согласие на эти требования ударит по имиджу американского лидера и продемонстрирует слабость Штатов.

Будет ли перемирие на Пасху: оценки экспертов

Эксперты высказывают разные прогнозы относительно возможности Пасхального перемирия. Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что Россия затягивает переговорный процесс, пытаясь боевыми действиями давить на Соединенные Штаты и Украину.

"Если Украина не согласится на требования России по отводу Сил обороны с территорий четырех украинских областей, Россия продолжит пытаться достичь своих целей военным путем, а не за столом переговоров. Активизация боевых действий на Сумщине является частью этого сценария — это форма военно-политического давления. Таким образом Кремль демонстрирует: если украинская сторона не согласится на переговоры на российских условиях, следует ожидать расширения зоны боевых действий", — говорит Фокусу эксперт.

По словам эксперта, России мешает осуществить свои планы хорошо защищенная плотная застройка и промышленная зона Славянско-Краматорской и Покровской агломераций. А это огромные человеческие потери, прежде всего россиян. И эта битва может растянуться как минимум на год, а то и больше. То же самое касается Северска и Лимана, где происходит активизация боевых действий. Цель россиян — выйти на границы Луганской области и прорваться к Славянско-Краматорской агломерации.

Из-за патовости ситуации, по мнению Снегирева, россияне продолжают террор против гражданского населения, а именно комбинированные атаки на украинские города с использованием "Шахедов".

Военный эксперт, историк, публицист Михаил Жирохов считает, что Пасхального перемирия вообще не будет и "ситуация будет в повышенном состоянии, как и сейчас".

Политический эксперт Олег Постернак дает шансы на Пасхальное перемирие 50 на 50. Для этого есть ряд факторов, которые как влияют, так и исключают его появление.

Среди ключевых факторов, способствующих идее перемирия, на первом месте стоит интерес Дональда Трампа. Он активно продвигает идею скорейшего прекращения огня, стремясь представить это американскому обществу и мировому сообществу как значительное достижение собственной миротворческой инициативы.

Во-вторых, часть российской экономической элиты заинтересована в перезагрузке роли России в глобальной системе международной торговли. Прекращение огня могло бы создать почву для такого переформатирования.

"И наконец, российская военная машина имеет свои пределы. Длительная война — это серьезное испытание для экономики России и ее внутренней стабильности. Поэтому определенная часть российского общества и даже военных, вероятно, также заинтересована в прекращении боевых действий", — рассказал Фокусу эксперт.

Почему не следует ожидать перемирия в ближайшее время

По мнению политолога, есть определенные факторы, которые исключают перемирие в ближайшем времени:

Личная одержимость Путина и его уверенность в том, что он вот-вот был очень близко к выполнению базовых целей своей войны;

Интенсивность боевых действий, которая позволяет России уверенно смотреть до конца этого года на фронтовую сводку. В частности, частичное вытеснение украинских вооруженных сил из Курской области, активность на Херсонском и Запорожском направлениях, попытки зайти в Сумскую область и многие другие опосредованные тактические успехи, которые Путину позволяют надеяться на наилучший результат хотя бы до конца этого года;

Путину выгодно дальше продолжение войны через мобилизованную экономику, осуществление репрессий против собственного населения без каких-либо рамок. Путин понимает, что после того, как значительная часть россиян погибла в войне, то предъявить какие-то опосредованные промежуточные результаты, пусть даже и оккупированную часть Украины, возможно, это не всех удовлетворит.

"Какая-то часть российского общества хотела бы решения украинского вопроса окончательно и бесповоротно, и поэтому, в принципе, Путин не склонен принимать решение о прекращении войны. Однако, он может на это пойти в случае, если давление Трампа станет фундаментальным и жестким" — подытожил Постернак.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказал свое мнение о вероятном перемирии. По его словам, политики готовятся к соглашению о прекращении огня, но некоторые бойцы могут и не узнать об этих договоренностях.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что американцы "приближаются к цели", комментируя переговоры с Украиной и Россией о мире. В то же время он признал, что ВС РФ сейчас "бомбардируют как сумасшедшие".