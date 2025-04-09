Трамп проти Путіна: чи буде Великоднє перемир'я в Україні та що заважає перемовинам

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти угоду про перемир'я у війні Росії проти України до 20 квітня, коли відзначається Великдень. Фокус зібрав позиції сторін, вимоги Кремля та умови, які можуть зробити це перемир’я можливим або ж навпаки — призвести до ескалації.

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Залишилось півтора тижня до так званого Великоднього перемир’я. Кремль заявляє про підтримку ідеї перемир'я, але наголошує на наявності багатьох невирішених питань щодо його реалізації. Зокрема, Росія вимагає гарантій, що Україна не використає припинення вогню для перегрупування своїх військ, а також наполягає на обговоренні фундаментальних причин конфлікту, таких як розширення НАТО на схід. ​

Водночас російські військові дії не свідчать про готовність до мирного врегулювання. Нещодавно російські війська здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 цивільних осіб, включаючи дев'ятьох дітей. Президент України Володимир Зеленський засудив ці атаки та закликав західні країни посилити тиск на Москву.

Позиція США: між тиском на Росію і прагненням Трампа до політичного тріумфу

Опитані Фокусом експерти зазначають, США активно беруть участь у мирних перемовинах щодо перемир’я, але їхній підхід має кілька аспектів. По-перше, Дональд Трамп, який прагне отримати політичний тріумф, активно просуває ідею якнайшвидшого припинення вогню. Він має на меті представити це американському суспільству та світовій спільноті як значне досягнення своєї миротворчої ініціативи.

Своєю чергою, виконувачка обов’язків посла США в ООН Дороті Ши заявила на засіданні Ради Безпеки, що Сполучені Штати не будуть толерувати недобросовісні переговори чи порушення домовленостей, оскільки прагнуть припинення війни в Україні.

"Зрештою, ми оцінюватимемо готовність президента (Володимира) Путіна до припинення вогню за конкретними діями Росії", — наголосила Ши перед 15-ма членами Ради 8 квітня.

Заступник посла України в ООН Христина Гайовишин зазначила, що Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

"У відповідь на цю пропозицію Росія завдає ударів по українських містах і селах безпілотниками, бомбами, артилерією, балістичними й крилатими ракетами", – сказала вона в Раді та додала, що Росія демонструє своє повне ігнорування міжнародних мирних зусиль під керівництвом Сполучених Штатів.

Водночас США продовжують тиск на Росію. Як зауважує військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, великою темою є також питання нафтових санкцій. Зокрема, підвищення видобутку нафти в Саудівській Аравії, Іраку та Казахстані призвело до падіння цін на нафту, що ставить під загрозу російський бюджет. Крім того, арешт Панамою 128 російських суден, що перевозили нафту, став серйозним ударом по можливостях Росії обходити санкції.

За словами експерта, США також активно надають військову допомогу Україні. Логістичний хаб у Польщі (Жешув) працює в посиленому режимі, надсилаючи зброю та боєприпаси українським силам оборони. Тиск на Росію продовжується через санкції проти Венесуели, яку Москва використовує як союзника на нафтовому ринку.

Позиція України: припинення вогню без гарантій — неможливо

Президент України Володимир Зеленський висловився проти негайного припинення вогню без надання реальних гарантій безпеки. Він зауважив, що такі пропозиції часто надходять від "диванних експертів", які не мають практичного досвіду війни. Зеленський нагадав, що попередні припинення вогню, зокрема у 2014 році, дозволяли Росії підготувати повномасштабне вторгнення, що призводило до втрати українських територій. Він підкреслив, що без надійних гарантій безпеки будь-яке припинення вогню може призвести до повної окупації України та знищення її суверенітету.

При цьому, ​президент України висловив скептицизм щодо можливості встановлення перемир'я до Великодня, 20 квітня 2025 року. Він підкреслив, що реальна готовність до переговорів з Росією повинна підтверджуватися не лише словами, а й конкретними діями, яких наразі не спостерігається. ​

Вимоги Росії: перемир’я лише на її умовах

Кремль заявляє про підтримку ідеї перемир’я, але суто на своїх умовах. Серед них, виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.​ Також визнання суверенітету Росії над Кримом та зазначеними областями.​ Відмова від вступу України до НАТО та забезпечення нейтрального статусу.​ Заборона на розміщення іноземних військових баз та проведення навчань на території України.​ А також, забезпечення прав російськомовних громадян та нацменшин в Україні.

Проте, Путін може висувати вимоги, які стосуються не тільки України, а й загальної присутності США в Європі. Наприклад:

Скорочення військової присутності США на східному фланзі НАТО. Це означає зменшення кількості американських солдатів і техніки.

Це означає зменшення кількості американських солдатів і техніки. Обмеження ядерних озброєнь у Європі. Росія може вимагати скорочення стратегічного потенціалу США, який захищає європейські країни.

Росія може вимагати скорочення стратегічного потенціалу США, який захищає європейські країни. Припинення військової допомоги Україні. Прямий тиск на Вашингтон із вимогою припинити постачання зброї, що вже лунало через окремі медіа.

Прямий тиск на Вашингтон із вимогою припинити постачання зброї, що вже лунало через окремі медіа. Обмеження військових контрактів США з третіми країнами. Москва може вимагати від Вашингтона скорочення співпраці з партнерами, які передають зброю Україні.

На думку опитаних Фокусом експертів, на жодну поступку Україна не піде. Та й для Дональда Трампа це також своєрідна пастка, адже погодження на ці вимоги вдарить по іміджу американського лідера і продемонструє слабкість Штатів.

Чи буде перемир'я на Великдень: оцінки експертів

Експерти висловлюють різні прогнози щодо можливості Великоднього перемир’я. Військовий аналітик Дмитро Снєгірьов вважає, що Росія затягує перемовний процес, намагаючись бойовими діями тиснути на Сполучені Штати та Україну.

"Якщо Україна не погодиться на вимоги Росії щодо відведення Сил оборони з територій чотирьох українських областей, Росія продовжить намагатися досягти своїх цілей військовим шляхом, а не за столом переговорів. Активізація бойових дій на Сумщині є частиною цього сценарію — це форма військово-політичного тиску. Таким чином Кремль демонструє: якщо українська сторона не погодиться на переговори на російських умовах, слід очікувати розширення зони бойових дій", — каже Фокусу експерт.

За словами експерта, Росії заважає здійснити свої плани добре захищена щільна забудова та промислова зона Слов’янсько-Краматорської та Покровської агломерацій. А це величезні людські втрати, перш за все росіян. І ця битва може розтягнутися як мінімум на рік, а то і більше. Те ж саме стосується Сіверська та Лиману, де відбувається активізація бойових дій. Мета росіян – вийти на кордони Луганської області та прорватись до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Через патовість ситуації, на думку Снєгірьова, росіяни продовжують терор проти цивільного населення, а саме комбіновані атаки на українські міста з використанням "Шахедів".

Військовий експерт, історик, публіцист Михайло Жирохов вважає що Великоднього перемир’я взагалі не буде і "ситуація буде у підвищеному стані, як і зараз".

Політичний експерт Олег Постернак дає шанси на Великоднє перемир'я 50 на 50. Для цього є ряд факторів, які впливають, так і виключають його появу.

Серед ключових чинників, що сприяють ідеї перемир’я, на першому місці стоїть інтерес Дональда Трампа. Він активно просуває ідею якнайшвидшого припинення вогню, прагнучи представити це американському суспільству та світовій спільноті як значне досягнення власної миротворчої ініціативи.

По-друге, частина російської економічної еліти зацікавлена у перезавантаженні ролі Росії в глобальній системі міжнародної торгівлі. Припинення вогню могло б створити підґрунтя для такого переформатування.

"І нарешті, російська військова машина має свої межі. Тривала війна — це серйозне випробування для економіки Росії та її внутрішньої стабільності. Тому певна частина російського суспільства й навіть військових, ймовірно, також зацікавлена у припиненні бойових дій", — розповів Фокусу експерт.

Чому не слід очікувати перемир'я найближчим часом

На думку політолога, є певні фактори які виключають перемир'я у найближчому часі:

Особиста одержимість Путіна і його впевненість в тому, що він ось-ось був дуже близько до виконання базових цілей своєї війни;

Інтенсивність бойових дій, яка дозволяє Росії впевнено дивитися до кінця цього року на фронтове зведення. Зокрема, часткове витіснення українських збройних сил з Курської області, активність на Херсонському та Запорізькому напрямках, спроби зайти в Сумську область і багато інших опосередкованих тактичних успіхів, які Путіну дозволяють сподіватися на найкращий результат хоча б до кінця цього року;

Путіну вигідно далі продовження війни через мобілізовану економіку, здійснення репресій проти власного населення без будь-яких рамок. Путін розуміє, що після того, як визначна частина росіян загинула у війні, то пред'явити якісь опосередковані проміжні результати, хай навіть і окуповану частину України, можливо, це не всіх задовольнить.

"Якась частина російського суспільства хотіла б розв’язання українського питання остаточно і безповоротне, і тому, в принципі, Путін не схильний ухвалювати рішення про припинення війни. Однак, він може на це піти у випадку, якщо тиск Трампа стане фундаментальним і жорстким" — підсумував Постернак.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив свою думку про ймовірне перемир’я. За його словами, політики готуються до угоди про припинення вогню, але деякі бійці можуть і не дізнатись про ці домовленості.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що американці "наближаються до мети", коментуючи переговори з Україною й Росією щодо миру. Водночас він визнав, що ЗС РФ нині "бомбардують як божевільні".