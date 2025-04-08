Нефтяной обвал убивает экономику РФ: эксперт о коллапсе финансов Кремля

После заявления Трампа о введении пошлин цены на нефть обвалились. Подешевела и российская. Фокус выяснил, насколько все плохо для РФ.

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После падения в понедельник нефть марки Brent набирает в цене. Днем 8 апреля, по данным Минфина, она торгуется около 64,71 долл. за баррель. А марка WTI стоит 61,21 за баррель, что свидетельствует о повышении на 0.83%. Поэтому пока нефтяные котировки остаются в плюсе, однако не так уверенно, как раньше. Вместе с мировыми марками упала и цена на российскую нефть Urals. Ее стоимость снизилась до 52 долларов США за баррель впервые за 21 месяц. Эксперты считают, что давление на нефтяные котировки оказывают не только таможенные войны американского президента Дональда Трампа, но и решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу, а также новость о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, преимущественно для клиентов из Азии.

Как изменились мировые цены на нефть: причины и последствия

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин подтвердил в комментарии Фокусу, что ситуация с ценами на нефть в мире далека от стабилизации.

После падения цена нефти марки Brent набирает обороты после падения Фото: REUTERS

"Мы достигли одного из очень сильных уровней поддержки — 60-62 долл. за баррель. Однако, если марка Brent "провалит" и его, то дальше ожидается следующий уровень — 50-55 долларов за баррель", — пояснил Шевчишин.

Ряд крупных банков в последнее время ухудшили прогнозы для цен на нефть. В частности, Societe Generale ожидает, что к концу года котировки WTI опустятся до 57 долл. за баррель

Заметим, что ряд крупных банков в последнее время ухудшили прогнозы для цен на нефть. В частности, Societe Generale ожидает, что до конца года котировки WTI опустятся до 57 долл. за баррель, а аналитики Goldman Sachs предположили, что при самом экстремальном сценарии Brent может подешеветь до 40 долл. за баррель, передает Bloomberg 8 апреля.

На фоне волатильности на мировых рынках Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США перенесло публикацию ежемесячного прогноза по нефти со вторника на четверг.

"Утром на нефтяном рынке наблюдалось некоторое восстановление. Вероятно, мы увидим дальнейшую эскалацию, что лишь усилит опасения относительно экономического роста и спроса на нефть", — отметили аналитики ING.

Российский сорт Urals, который является крупнейшим экспортным потоком страны, упал до 52,76 доллара за баррель Фото: РИА Новости

Переживет ли Россия шок от цен на свою нефть

Что касается российской нефти, то сорт Urals, который является крупнейшим экспортным потоком страны, упал до 52,76 доллара за баррель в порту Балтийского моря Приморск. Последний раз цена на Urals была ниже 50 долларов в июне 2023 года.

И здесь следует учитывать прежде всего заложенную стоимость Urals в бюджете РФ, а это — 70 долларов, напоминает Шевчишин.

Сорт Urals является крупнейшим экспортным потоком РФ. Он упал до 52,76 доллара за баррель

"Сейчас Urals опустилась до отметки 52-55 долларов. А все, что ниже 60 долларов, российский бюджет "не вытягивает", — замечает финансовый аналитик.

Смягчить бюджетный шок РФ может только за счет Фонда национального благосостояния, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

"Из этого фонда они и будут высасывать деньги. Однако там их осталось очень мало. И если цены на нефть будут держаться этого уровня еще несколько месяцев, то РФ использует весь свой фонд и ресурса для того, чтобы компенсировать расходы, которые запланированы в бюджете, уже не будет", — добавил аналитик.

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50 долларов за баррель: почему российская нефть рекордно подешевела

Отметим, что в Кремле "делают все возможное", чтобы минимизировать влияние падения мировых цен на нефть на экономику России, заявили там накануне. Однако, по словам Андрея Шевчишина, у них есть только пара месяцев, чтобы добиться стабилизации.

"Если за этот период невысокая стоимость нефти будет сохраняться, у РФ не будет других возможностей для компенсации расходов — она будет вынуждена либо снижать расходы, либо переходить к эмиссионной модели финансирования. И это может стать одним из рычагов, который президент США Дональд Трамп будет использовать во время переговоров с Кремлем", — добавил аналитик.

Ранее Фокус писал, что 7 апреля мировые фондовые биржи отреагировали на тарифную политику Дональда Трампа. Акции на биржах упали, вследствие чего мировая стоимость капитала за три дня снизилась до примерно 9,5 триллионов долларов.