"Я не вірю у перемир'я з Росією": Берлінська назвала умови для припинення вогню в Україні

Українська громадська діячка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки", а також керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська вважає, що наразі навіть тимчасове перемир'я між Росією та Україною неможливе.

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Вона розповіла про це у великому інтерв'ю Фокусу.

"Я не вірю в перемир'я з Росією, принаймні стабільне і тривале і станом на квітень 2025 року", — заявила вона.

Як пояснила Марія Берлінська, Росію очолює терористичне угрупування, які не вміють діяти чесно, а тому будуть обманювати українців та їх союзників, імітувати відкритість до перемовин, але при цьому лише тягти час, щоб зібрати більше сил для продовження війни.

"Я не бачу причин, чому на місці Путіна потрібно зупинитись. Давайте вчитися думати, як думає ворог, намагатися зрозуміти його психологію, методи. Тоді ми зможемо більше прогнозувати, а відтак і планувати. Ворог націлений на війну вдовгу", — каже Марія.

Волонтерка звернула увагу, що Росія, попри санкції, досі зберігає економіку, адже продовжує торгувати нафтою та іншими ресурсами, закуповує компоненти для зброї через треті країни, має спільний кордон з Китаєм і тісно співпрацює із ним.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що перемир'я в Україні можуть затвердити вже до травня. За його словами, все залежить від планів президента РФ Володимира Путіна.

Раніше Фокус писав, чи буде Великоднє перемир'я в Україні та що заважає перемовинам Трампа і Путіна. У Кремлі заявили, що підтримують ідею, але вказують на проблеми, які нібито заважають її реалізувати.