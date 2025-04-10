"Доведеться це підтверджувати в суді": голова КМВА звільнив свого першого заступника Поворозника, деталі

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звільнив свого першого заступника Миколу Поворозника. Останній начебто не виконує доручень та "на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації".

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Про це Ткаченко написав у Telegram-каналі 10 квітня.

Голова КМВА заявив про неодноразові факти невиконання його доручень з боку Поворозника. Зокрема, Ткаченко звинуватив заступника в ігноруванні доручення надати звіт із видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години.

Окрім цього, за словами Тимура Ткаченка, його перший заступник "на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації".

"Проєкти розпоряджень зависають. У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити", — зазначив начальник КМВА.

Ткаченко вважає, що посадовці столичної адміністрації під керівництвом Миколи Поворозника готують документи абияк "абсолютно свідомо, щоб звинуватити його в затримках".

"І найбільш важливе. Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ (Бюро економічної безпеки, — ред.) лише 2024 рік, 8 млрд гривень — це до нього. Вкрадені майже 60 млн гривень на послугах для тяжкохворих — це до нього. Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг?" — додав голова КМДА.

Реакція КМДА на звільнення Поворозника

У КМДА наголосили, що рішення Ткаченка не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

"Нинішній начальник КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова. Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника начальника військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною.", — зазначила пресслужба столичної адміністрації 9 квітня.

Тобто Микола Поворозник уже не є першим заступником начальника КМВА, проте залишається першим заступником голови КМДА.

Реакція Поворозника на своє звільнення з КМВА

"Дякую начальнику КМВА за привітання з Днем народження! І за таку увагу до моєї персони", — зазначив Поворозник, який сьогодні відзначає 53-річчя, у своєму Facebook.

Зокрема, політик привітав Ткаченка з тим, що той знайшов нового заступника.

"І я зосереджуся виключно на виконанні своїх посадових обовʼязків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (що є виконавчим органом Київради – обраної міської ради столиці, роботу якої сьогодні усіляко намагаються дестабілізувати і заблокувати)", — зазначив Поворозник.

Микола Поворозник Фото: Mykola Povoroznyk/Facebok

Також колишній перший заступник голови КМВА відреагував на звинувачення в розкраданні.

"А щодо якихось "розкрадених мільйонів", то панові Ткаченку доведеться це підтверджувати в суді. Що додасть йому документальної роботи, з якою він так "блискуче" справляється (82 непідписаних розпорядження КМВА)", — закінчив своє звернення Микола Поворозник.

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