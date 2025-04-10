Чи готова Україна заморозити статус ТОТ на 15 років: у Зеленського відповіли

Керівник ОП Андрій Єрмак розповів, яка була позиція Вашингтону на переговорах у Саудівській Аравії стосовно Росії. З його слів, мирний процес почнеться зі значних обмінів полоненими й повного припинення вогню.

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Інтерв’ю з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком 9 квітня опублікувала італійська газета Corriere della Sera.

"Я очолював нашу делегацію на переговорах у Саудівській Аравії кілька днів тому і можу з упевненістю сказати, що американська позиція була чудовою та конструктивною. Ніхто не ставив під сумнів відповідальність Росії за війну та необхідність прояснити ситуацію для всеосяжної угоди про припинення вогню без будь-яких попередніх умов", — розповів він.

Політик зазначив, що перш за все потрібно провести значні обміни військовополоненими, звільнити українських мирних жителів і повернути депортованих дітей.

"І тоді можна буде думати про наступні переговори. Ми не маємо довіри до росіян. Це доводять безперервні наземні атаки, 20 наших мирних жителів, убитих у Кривому Розі, щоденні бомбардування", — підкреслив він.

Єрмак визнав, що нині Україні важче, ніж у 2024 році. Однак, з його слів, Вашингтон — "принципово на нашому боці". Згадуючи скандальну зустріч в Овальному кабінеті, він пояснив, що того дня президент Володимир Зеленський "чесно сказав американцям, що він думав". І, за його оцінкою, лідер врешті-решт досяг успіху.

Керівник ОП повідомив, що ніякої конкретної інформації про майбутні переговори немає. Він уточнив, що перемовини відбудуться найближчим часом, але фіксованих дат немає. Також політик розкрив вимоги України для досягнення миру.

"Ми ніколи не визнаємо законність російської окупації наших регіонів силою. Для нас це червона лінія. По-друге, ще потрібні серйозні гарантії безпеки. І Росія повинна думати про військові репарації", — заявив він.

Журналісти запитали, що може йтися про замороження статусу тимчасово окупованих територій на 15 років. Єрмак відповів, що наразі "зарано про це говорити".

"Давайте крок за кроком: спочатку повне припинення вогню", — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні засоби ППО, і Київ готовий на це витрати "і 30 млрд, і 50 млрд доларів". Українці готові придбати велику партію зброї у США.

Президент США Дональд Трамп заяви, що Росія та Україна "повинні укласти угоду". Він засудив удари по школах, не уточнивши, яка зі сторін коїть такі злочини.