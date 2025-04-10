Готова ли Украина заморозить статус ВОТ на 15 лет: у Зеленского ответили

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, какова была позиция Вашингтона на переговорах в Саудовской Аравии в отношении России. По его словам, мирный процесс начнется со значительных обменов пленными и полного прекращения огня.

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Интервью с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком 9 апреля опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.

"Я возглавлял нашу делегацию на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней назад и могу с уверенностью сказать, что американская позиция была замечательной и конструктивной. Никто не ставил под сомнение ответственность России за войну и необходимость прояснить ситуацию для всеобъемлющего соглашения о прекращении огня без каких-либо предварительных условий", — рассказал он.

Политик отметил, что прежде всего нужно провести значительные обмены военнопленными, освободить украинских мирных жителей и вернуть депортированных детей.

"И тогда можно будет думать о следующих переговорах. Мы не имеем доверия к россиянам. Это доказывают непрерывные наземные атаки, 20 наших мирных жителей, убитых в Кривом Роге, ежедневные бомбардировки", — подчеркнул он.

Ермак признал, что сейчас Украине труднее, чем в 2024 году. Однако, по его словам, Вашингтон — "принципиально на нашей стороне". Вспоминая скандальную встречу в Овальном кабинете, он пояснил, что в тот день президент Владимир Зеленский "честно сказал американцам, что он думал". И, по его оценке, лидер в конце концов преуспел.

Руководитель ОП сообщил, что никакой конкретной информации о предстоящих переговорах нет. Он уточнил, что переговоры состоятся в ближайшее время, но фиксированных дат нет. Также политик раскрыл требования Украины для достижения мира.

"Мы никогда не признаем законность российской оккупации наших регионов силой. Для нас это красная линия. Во-вторых, еще нужны серьезные гарантии безопасности. И Россия должна думать о военных репарациях", — заявил он.

Журналисты спросили, что речь может идти о замораживании статуса временно оккупированных территорий на 15 лет. Ермак ответил, что пока "рано об этом говорить".

"Давайте шаг за шагом: сначала полное прекращение огня", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны средства ПВО, и Киев готов на это расходы "и 30 млрд, и 50 млрд долларов". Украинцы готовы приобрести крупную партию оружия у США.

Президент США Дональд Трамп заявления, что Россия и Украина "должны заключить соглашение". Он осудил удары по школам, не уточнив, какая из сторон совершает такие преступления.