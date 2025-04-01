Стежать за "буденністю життя" громадян: чати ОСББ читають правоохоронці, - поліція

Поліція відстежує чати об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), аби "швидко реагувати" на скарги оперативним виїздом на місце події та запобігати злочинам. Їх до чатів додають самі голови ОСББ.

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Про моніторинг правоохоронцями листувань громадян у спільнотах ОСББ через месенджери розповіли у поліції Київської області.

"Офіцери громади на своїй території громади доєднані до чатів ОСББ задля швидкого реагування на повідомлення від мешканців багатоповерхових будинків", — зазначив представник відомства.

Він зазначає, що офіцери у такий спосіб "в обов'язковому порядку" стежать за "буденністю життя" громадян певних районів.

Окрім того, за словами поліцейського, правоохоронці слідкують за чатами, аби не допустити вчинення правопорушень, як адміністративних, так і кримінальних. Також вони реагують на всі скарги, які учасники чатів висловлюють у меседжерах.

У разі, якщо такі скарги фіксуються, представники поліції, закріплені за своєю територією, виїжджають на місця.

Доступ до чатів поліція отримує через очільників ОСББ: вони знайомляться із ними, а ті додають їх у листування. Такі дії роблять для того, аби зробити життя мешканців громад безпечнішим, а спілкування із правоохоронцями було "швидким та зручним", запевняють у поліції Київщини.

Зазначимо, що у 2023 році держава зняла бюрократичні обмеження та бар’єри для роботи ОСББ, спростивши механізм проведення зборів його співвласників. Відповідні зміни вніс законопроєкт про внесення змін щодо спрощення управління багатоквартирними будинками (№ 7029).

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