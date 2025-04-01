Следят за "обыденностью жизни" граждан: чаты ОСМД читают правоохранители, — полиция

Полиция отслеживает чаты объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), чтобы "быстро реагировать" на жалобы оперативным выездом на место происшествия и предотвращать преступления. Их в чаты добавляют сами председатели ОСМД.

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О мониторинге правоохранителями переписок граждан в сообществах ОСМД через мессенджеры рассказали в полиции Киевской области.

"Офицеры общины на своей территории общины присоединены к чатам ОСМД для быстрого реагирования на сообщения от жителей многоэтажных домов", — отметил представитель ведомства.

Он отмечает, что офицеры таким образом "в обязательном порядке" следят за "обыденностью жизни" граждан определенных районов.

Кроме того, по словам полицейского, правоохранители следят за чатами, чтобы не допустить совершения правонарушений, как административных, так и уголовных. Также они реагируют на все жалобы, которые участники чатов выражают в месседжерах.

В случае, если такие жалобы фиксируются, представители полиции, закрепленные за своей территорией, выезжают на места.

Доступ к чатам полиция получает через руководителей ОСМД: они знакомятся с ними, а те добавляют их в переписку. Такие действия делают для того, чтобы сделать жизнь жителей общин безопаснее, а общение с правоохранителями было "быстрым и удобным", уверяют в полиции Киевщины.

Отметим, что в 2023 году государство сняло бюрократические ограничения и барьеры для работы ОСМД, упростив механизм проведения собрания его совладельцев. Соответствующие изменения внес законопроект о внесении изменений по упрощению управления многоквартирными домами (№ 7029).

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