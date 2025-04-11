Киянам приходять удвічі завищені платіжки: в чому причина

Мешканцям об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у Києві розсилають платіжки за обслуговування з майже вдвічі більшими сумами після того, як Київська міська державна адміністрація (КМДА) провела конкурс серед компаній-управителів. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попко каже журналістам, що конкурс провели з порушеннями та платити за завищеними тарифами не варто.

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Про це повідомляє Телевізійна служба новин (ТСН).

Журналісти розповідають, що КМДА провела конкурс управителів багатоквартирних будинків, у якому перемогли 10 міських керівних компаній, які й раніше обслуговували близько 8 тисяч будинків у столиці та майже нічого для них не робили. За інформацією ТСН, до конкурсу не допустили жодної з компаній-конкурентів, які пропонували на 50% меншу вартість обслуговування.

Якщо раніше власники житлових і нежитлових приміщень платили від 6 до 7 грн на місяць за квадратний метр площі, то після проведення конкурсу від 1 березня вартість мала зрости до 12,84 грн, а в деяких будинках до 13,08 грн. За словами журналістів ТСН, КМДА не відповідає на запит щодо цієї ситуації за номером ЗМІ-290 від 28 лютого.

Після обурення киян голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скасував розпорядження начальника КМВА Сергія Попка №1311 від 14 листопада 2024 року про проведення конкурсу управителів ОСББ, про що повідомив 19 березня у своєму Telegram-каналі. Причиною скасування він назвав порушення закону про регуляторну політику, що було вказано в поданні Державної регуляторної служби (ДРС). За словами Ткаченка, розпорядження підписали без належного обговорення з громадянами.

Однак журналісти зазначають, що у квітні кияни все одно отримали платіжки, в яких нараховано суми за завищеними тарифами, а саме 12,50 грн, 12,84 грн, 13,08 грн за один квадратний метр. Загалом за управління будинками співвласники повинні платити понад 700 грн на місяць.

Завищені платіжки у Києві: що радять киянам експерти

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, після скасування проведення конкурсу мали б провести новий, але цього не сталося. На його думку, керівні компанії проігнорували скасування дії документа попри те, що конкурс було проведено з явними порушеннями законодавства, а про те, чи мали вони таке право, повинні сказати юристи.

"Я вважаю, що людям не потрібно сплачувати ці кошти. Кожен киянин може звернутися до Спілки споживачів комунальних послуг. Ми підготуємо відповідний пакет документів, які люди зможуть самостійно заповнити та передати до своїх керівних компаній. Згодом ці документи з’являються у відкритому доступі. Також підготуємо зразки листів до інших державних органів. Мешканці Києва зможуть самостійно їх оформити та вкотре нагадати чиновникам, що не погоджуються з таким рішенням", — каже Попенко.

Він додає, що крім завищених тарифів до формування платіжок у Києві є й інші питання. Зокрема, до вартості управління будинком додавали оплату за прибирання прибудинкової території, яка не знаходиться у власності мешканців. Також кияни надсилали голові Спілки споживачів комунальних послуг копії платіжок, у яких була вказана однакова вартість для будинків із різними технічними характеристиками.

"До речі, більшість будинків у Києві не мають технічної документації, тож не зрозуміло, звідки беруться ці цифри до оплати. Гадаю, що чиновникам треба спочатку привести до ладу всю наявну документацію, а вже потім виставляти людям рахунки", — зазначає Олег Попенко.

За його словами, якщо КМДА, районна державна адміністрація чи компанії-управителі не відреагують на скарги містян, необхідно буде подавати позов до суду.

"Чи буде він колективним, наприклад, від нашої спілки, або ж від окремого будинку, потрібно ще провести консультації з юристами", — каже експерт.

Нагадаємо, 10 квітня Фокус із посиланням на постанову НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг) писав, що киянам готують новий тариф на опалення. За рішенням регулятора вартість гігакалорії автоматично збільшиться за 6 місяців після завершення воєнного стану.

Також 10 квітня голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що звільнив свого першого заступника Миколу Поворозника за "неодноразові факти невиконання доручень".