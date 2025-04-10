Киянам готують новий тариф на опалення: чого очікувати

У Києві тарифи на опалення для населення не зміняться (969,89 грн за гігакалорію) до завершення воєнного стану і ще протягом шести місяців після його закінчення. Після цього планується автоматичне збільшення на 9,3%.

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Про це йдеться в постанові НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і компослуг) від 22 грудня 2021 р. № 2728 про встановлення тарифів на тепло для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, ухваленій на засіданні у вівторок.

Регулятор закріпив своє рішення в постанові про внесення змін. Вартість теплової енергії для населення залишається на рівні 969,89 грн за гігакалорію (Гкал). Цей крок є соціально орієнтованим і спрямований на підтримку громадян в умовах воєнного часу, а також допомагає уникнути додаткового фінансового навантаження на домашніх споживачів, зумовленого економічною нестабільністю, спричиненою воєнною агресією.

Незважаючи на поточну заморозку тарифів, після завершення воєнного стану і перехідного шестимісячного періоду передбачається автоматичне збільшення вартості тепла на 9,3%. У результаті новий тариф для населення становитиме 1059,99 грн за гігакалорію.

Водночас НКРЕКП ухвалила рішення про негайне підвищення тарифів на теплову енергію для інших категорій споживачів ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Нові тарифи зросли на 5,6% і мають такий вигляд:

релігійні організації — 2075,78 грн/Гкал;

бюджетні установи — 2075,68 грн/Гкал;

інші споживачі — 2076,00 грн/Гкал.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.