Киевлянам готовят новый тариф на отопление: чего ожидать

В Киеве тарифы на отопление для населения не изменятся (969,89 грн за гигакалорию) до завершения военного положения и еще на протяжении шести месяцев после его окончания. После этого планируется автоматическое увеличение на 9,3%.

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Об этом говорится в постановление НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг) от 22 декабря 2021 г. № 2728 об установлении тарифов на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принятым на заседании во вторник.

Регулятор закрепил свое решение в постановлении о внесении изменений. Стоимость тепловой энергии для населения остается на уровне 969,89 грн за гигакалорию (Гкал). Этот шаг является социально ориентированным и направлен на поддержку граждан в условиях военного времени, а также помогает избежать дополнительной финансовой нагрузки на домашних потребителей, обусловленной экономической нестабильностью, вызванной военной агрессией.

Несмотря на текущую заморозку тарифов, после завершения военного положения и переходного шестимесячного периода предполагается автоматическое увеличение стоимости тепла на 9,3%. В результате новый тариф для населения составит 1059,99 грн за гигакалорию.

В то же время НКРЭКУ приняла решение о немедленном повышении тарифов на тепловую энергию для других категорий потребителей ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Новые тарифы выросли на 5,6% и выглядят следующим образом:

религиозные организации – 2075,78 грн/Гкал;

бюджетные учреждения – 2075,68 грн/Гкал;

другие потребители – 2076,00 грн/Гкал.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.