Деньги на туризм и благоустройство, когда РФ в 3 км от города: что не так с бюджетом Покровска на 2025 год

В бюджете Покровска на 2025 год заложены средства на туризм, благоустройство, библиотеки и теплоснабжение, которого нет. Фокус выяснил, что не так с местным бюджетом, и можно ли направить средства на другие цели.

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Городская военная администрация сформировала бюджет Покровска на 2025 год. По словам председателя общества потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, деньги выделяются на следующие расходы:

30 миллионов гривен на "несуществующее" теплоснабжение;

34 миллиона на благоустройство;

37 миллионов на предотвращение стихийных бедствий;

14 миллионов на поддержку СМИ;

более 21 миллиона на туризм, культуру и охрану наследия;

два миллиона на библиотеки;

более пяти миллионов на музеи, дворцы и дома культуры.

"И это при том, что, по данным DeepState, до города россиянам осталось 3 км", — подчеркнул Олег Попенко.

В свою очередь украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что в разрушенный город никто не будет вкладывать средства, ведь их просто украдут.

"Позже на эти средства построят дома для правнуков жителей Покровска, которые выехали в Швейцарию", — подчеркнул "Осман".

Бюджет Покровска на 2025 год: кто за него отвечает

Директор Института социально-экономической трансформации, кандидат экономических наук Илья Несходовский рассказал Фокусу, что направление использования средств из местного бюджета определяют депутаты местных органов власти.

"Вопрос в том, насколько это решение является целесообразным, обоснованным и антикоррупционным, но у них есть по действующему украинскому законодательству право принимать такое решение", — сказал Несходовский.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, решение о закладке расходов в бюджете — это ответственность местных властей, однако есть нюанс.

"Учитывая, что там военная администрация руководит, то в целом это уже вопрос к государственной власти, к Офису Президента, потому что они их назначают, и к Министерству финансов. Я раньше говорил и дискутировал на эту тему, что во время войны все должно быть сосредоточено на обеспечении потребностей военных", — отметил в разговоре с Фокусом Кушнирук.

Он считает абсурдным то, что кто-то закладывает средства на благоустройство в условиях, когда не хватает денег для нужд армии.

"Речь идет даже не о зарплатах, а о том, что связано с закупкой всего — РЭБов, дронов, ремонта техники и тому подобное. Поэтому бесспорно это вопрос к власти — как такое может быть? К сожалению, таких примеров довольно много, в том числе и в зоне фактически боевых действий", — отметил экономист.

Отменить решение или перенаправить средства? Можно ли изменить местный бюджет

Несходовский отметил, что центральные органы власти не имеют права вмешиваться в решения местных властей. Однако местные общины имеют возможность выразить свою позицию депутатам, чтобы те проголосовали за то, чтобы отменить соответствующее решение.

Более того, экономист убежден, что Кабмин должен был бы своим распоряжением определять цели, на которые можно тратить средства из местных бюджетов, и уменьшить процент от общего бюджета, который можно использовать на благоустройство, или вообще его обнулить.

"Тогда как само решение могут изменить исключительно сами депутаты — внести изменения в соответствующий бюджет", — пояснил Несходовский.

Он убежден, что подобные случаи — это вина Кабмина, который несмотря на то, что определил приоритетные направления использования средств в местных бюджетах еще в начале полномасштабного вторжения, не ограничил их использование.

"Именно поэтому в течение 2023 — 2024 годов мы видели такие необоснованные расходы, когда средства, которые могли быть использованы более рационально, были направлены, например, на перекладывание брусчатки, высадку цветов, деревьев и т.д.", — подытожил эксперт.

Кушнирук отметил, что военные администрации, которые определяют местный бюджет, подчинены президенту. Однако он не может заниматься Покровском, условно говоря, ведь это не его уровень. Зато, по словам экономиста, должен существовать механизм, который бы делал невозможным расход средств из местного бюджета на подобные вещи во время войны.

"Возможно, что правительство должно дать распоряжение, чтобы кроме самых необходимых целей, связанных с обеспечением физического функционирования этих населенных пунктов, ни на что тратиться средства не могут", — добавил Борис Кушнирук.

Напомним, 2 января поэт и военнослужащий Павел Вышебаба сообщил, что на въезде в Покровск разрушена стела. Тогда как по словам военнослужащего Евгения Иевлева, противник находится в двухкилометровой зоне от города.

В конце декабря стало известно, что Покровская МВА заключила контракт об обследовании дома, который расположен на временно оккупированной территории. Победителем тендера стало ООО "Азов-Гаррет", которое предложило 32 335,20 гривен.