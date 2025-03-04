Сегодня в Украине нет запрета на взыскание долгов по денежным обязательствам как то заем, кредит, жилищно-коммунальные услуги, другие денежные обязательства за товар или услуги. Могут ли вследствие большой задолженности лишить недвижимости, выяснял Фокус.

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С начала полномасштабного вторжения жизнь украинцев в корне изменилась, и для многих возникла необходимость сменить место жительства, граждане были вынуждены покинуть свои дома, сменить место работы, а кто-то остался без работы и средств к существованию. Но освобождает ли украинцев статус военного положения от их обязанностей по погашению долгов? Фокус расспросил адвокатов.

Можно ли не платить долги во время военного положения

Согласно ст. 7 закона "О жилищно-коммунальных услугах" потребители обязаны оплачивать коммуналку по тарифам, установленным законодательством и в сроки по соответствующим договорам. И это требование действует и во время войны, ведь еще в 2023 году мораторий на взыскание задолженности за коммунальные услуги, который действовал в начале полномасштабного вторжения для всех потребителей, отменили.

Однако, согласно постановлению КМУ №260 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения", не всех граждан Украины это касается. А именно — долги за коммуналку взимать запрещено с потребителей, жилье которых осталось на территории, где ведутся или велись боевые действия. Такие потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.

В 2023 году мораторий на взыскание задолженности за коммунальные услуги, который действовал в начале полномасштабного вторжения для всех потребителей, отменили

Все же остальные граждане, даже в условиях военного положения, обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги на общих основаниях.

В то же время, как отметила Фокусу адвокат, управляющий партнер ЮК "Надежный Правовой Партнер" Анна Кухарчук, некоторые нормы законов, все же защищают граждан: если не освобождают от обязанностей платить, то освобождают от последствий за неуплату.

Кредитор, в том числе и банк, могут обратиться с иском о взыскании просроченной суммы долга

"В нашей стране действует закон № 2120-IX, которым были дополнены заключительные и переходные положения Гражданского кодекса Украины. В частности сегодня актуальным является положение о периоде действия в Украине военного, чрезвычайного положения, а также 30-дневного срока после его прекращения или отмены. Поэтому, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодавцем), заемщик освобождается от ответственности, определенной статьей 625 настоящего Кодекса, а также от обязанности уплаты в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойки (штрафа, пени) за такую просрочку. Установить, что неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена соответствующими договорами, начисленные включительно с 24 февраля 2022 года за просрочку исполнения по таким договорам, подлежат списанию кредитодателем", — обращает внимание адвокат.

Пока продолжается правовой статус военного положения, штрафные санкции, а именно индекс инфляции, три процента годовых или другой размер процентов, установленный договором, как ответственность за просрочку, не начисляются, а подлежат списанию, если финансовое учреждение, банк или другой кредитор осуществил такое начисление

То есть, пока продолжается правовой статус военного положения, штрафные санкции, а именно индекс инфляции, три процента годовых или другой размер процентов, установленный договором, как ответственность за просрочку, не начисляются, а подлежат списанию, если финансовое учреждение, банк или другой кредитор осуществил такое начисление.

Опираясь на собственный профессиональный опыт, Анна Кухарчук отмечает, что кредитор, в том числе и банк, могут обратиться с иском о взыскании просроченной суммы долга, но включить во взимаемую сумму долга еще и штрафные, в таком случае не смогут, ведь суд осуществит списание таких штрафных санкций на основании приведенной выше законодательной нормы.

За несвоевременную уплату долга предусмотрено начисление и взыскание неустойки Фото: opendatabot

Можно ли выселять должника из жилья во время военного положения

Фокус поинтересовался, потеряют ли право жильцы на проживание в квартире, за которую, допустим, выплачивают ипотеку. Приведя ряд законодательных норм и статей, адвокат объяснила, что выселение людей из жилья за долги, которые непосредственно связаны с получением потребительского кредита, если такой кредит обеспечен недвижимым имуществом, во время действия военного положения не происходит.

"Должники, которые брали кредит для приобретения жилья, в случае наличия долга по такому кредиту, не подлежат выселению из такого жилья... Но, как всегда в украинском законодательстве есть множество "но", — отмечает эксперт.

Должники, которые брали кредит для приобретения жилья, в случае наличия долга по такому кредиту, не подлежат выселению из такого жилья... Но, как всегда в украинском законодательстве есть множество "но"

Следует обратить внимание, что запрет выселения из жилья касается и связан с теми кредитами, которые были заключены до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения" № 2120-IX от 15 марта 2022 года.

То есть, те кредиты, которые были оформлены после 15 марта 2022 года, или те, которые были оформлены до 15 марта 2022 года, но к таким договорам после 15 марта 2022 года были внесены изменения по соглашению сторон относительно сроков выполнения такого кредитного договора, нормы статей 37, 38, 40 ЗУ "Об ипотеке" — действуют, и последствия таких статей применяются.

"Кроме того, имеют место ситуации по выселению граждан, которые не связаны с кредитованием, это преимущественно правоотношения, которые регулируются Жилищным кодексом Украины, как самовольное занятие помещения, это так называемые споры между родственниками, проживающими в одной квартире. В данном случае, мораторий на выселение таких лиц, проживающих в квартире без достаточного правового основания, не действует, и такие лица могут быть выселены из квартиры", — добавляет она.

Долги за коммуналку взимать запрещено с потребителей, жилье которых осталось на территории, где ведутся или же велись боевые действия Фото: ВВС

Взыскание долга за коммуналку: как действуют компании и на что имеют право

В случае нарушения потребителем обязанности по оплате коммунальных услуг, компания-поставщик может взыскать долг в принудительном порядке, говорит Ольга Брус, адвокат АО "EvrikaLaw".

За несвоевременную уплату долга предусмотрено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений и процентов годовых.

Как правило, при имеющейся задолженности, поставщик, прежде всего, уведомляет потребителя о необходимости погашения долга.

За несвоевременную уплату долга предусмотрено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений и процентов годовых

Отметим, что на этом этапе можно провести переговоры и заключить договор реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг.

"Если же потребитель будет игнорировать сообщение поставщика, и не осуществляет оплату задолженности, то поставщик может обратиться в суд с целью принудительного взыскания долга. В дальнейшем, на основании решения суда будет открыто исполнительное производство, в рамках которого будет происходить принудительное взыскание долга за оплату коммунальных услуг", — объясняет Фокусу Ольга Брус.

Поэтому на банковские счета должника могут наложить арест, заблокировать платежные карты и обращено взыскание на его заработок.

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Если на счетах не будет нужной суммы для уплаты долга, взыскание может происходить и за счет имущества жильцов.

"В таком случае, если сумма долга соизмерима со стоимостью жилья, то долг может быть погашен за счет этого жилья. Поэтому действительно не уплата долга за коммуналку в течение очень длительного времени может быть следствием даже потери этого жилья и дальнейшее выселение", — говорит адвокат.

Итак, в условиях военного положения потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать описанных выше негативных последствий. Наряду с этим, если действительно сложились сложные жизненные обстоятельства, возможно договориться с поставщиком о реструктуризации долга, чтобы уменьшить финансовое давление и разбить платежи на более удобные для потребителя суммы, и таким образом постепенно погасить долг.