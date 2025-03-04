Не заплатил — лишили жилья. Все о долгах и надо ли платить во время войны
Сегодня в Украине нет запрета на взыскание долгов по денежным обязательствам как то заем, кредит, жилищно-коммунальные услуги, другие денежные обязательства за товар или услуги. Могут ли вследствие большой задолженности лишить недвижимости, выяснял Фокус.
С начала полномасштабного вторжения жизнь украинцев в корне изменилась, и для многих возникла необходимость сменить место жительства, граждане были вынуждены покинуть свои дома, сменить место работы, а кто-то остался без работы и средств к существованию. Но освобождает ли украинцев статус военного положения от их обязанностей по погашению долгов? Фокус расспросил адвокатов.
Можно ли не платить долги во время военного положения
Согласно ст. 7 закона "О жилищно-коммунальных услугах" потребители обязаны оплачивать коммуналку по тарифам, установленным законодательством и в сроки по соответствующим договорам. И это требование действует и во время войны, ведь еще в 2023 году мораторий на взыскание задолженности за коммунальные услуги, который действовал в начале полномасштабного вторжения для всех потребителей, отменили.
Однако, согласно постановлению КМУ №260 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения", не всех граждан Украины это касается. А именно — долги за коммуналку взимать запрещено с потребителей, жилье которых осталось на территории, где ведутся или велись боевые действия. Такие потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.
В 2023 году мораторий на взыскание задолженности за коммунальные услуги, который действовал в начале полномасштабного вторжения для всех потребителей, отменили
Все же остальные граждане, даже в условиях военного положения, обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги на общих основаниях.
В то же время, как отметила Фокусу адвокат, управляющий партнер ЮК "Надежный Правовой Партнер" Анна Кухарчук, некоторые нормы законов, все же защищают граждан: если не освобождают от обязанностей платить, то освобождают от последствий за неуплату.
"В нашей стране действует закон № 2120-IX, которым были дополнены заключительные и переходные положения Гражданского кодекса Украины. В частности сегодня актуальным является положение о периоде действия в Украине военного, чрезвычайного положения, а также 30-дневного срока после его прекращения или отмены. Поэтому, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодавцем), заемщик освобождается от ответственности, определенной статьей 625 настоящего Кодекса, а также от обязанности уплаты в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойки (штрафа, пени) за такую просрочку. Установить, что неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена соответствующими договорами, начисленные включительно с 24 февраля 2022 года за просрочку исполнения по таким договорам, подлежат списанию кредитодателем", — обращает внимание адвокат.
Пока продолжается правовой статус военного положения, штрафные санкции, а именно индекс инфляции, три процента годовых или другой размер процентов, установленный договором, как ответственность за просрочку, не начисляются, а подлежат списанию, если финансовое учреждение, банк или другой кредитор осуществил такое начисление
То есть, пока продолжается правовой статус военного положения, штрафные санкции, а именно индекс инфляции, три процента годовых или другой размер процентов, установленный договором, как ответственность за просрочку, не начисляются, а подлежат списанию, если финансовое учреждение, банк или другой кредитор осуществил такое начисление.
Опираясь на собственный профессиональный опыт, Анна Кухарчук отмечает, что кредитор, в том числе и банк, могут обратиться с иском о взыскании просроченной суммы долга, но включить во взимаемую сумму долга еще и штрафные, в таком случае не смогут, ведь суд осуществит списание таких штрафных санкций на основании приведенной выше законодательной нормы.
Можно ли выселять должника из жилья во время военного положения
Фокус поинтересовался, потеряют ли право жильцы на проживание в квартире, за которую, допустим, выплачивают ипотеку. Приведя ряд законодательных норм и статей, адвокат объяснила, что выселение людей из жилья за долги, которые непосредственно связаны с получением потребительского кредита, если такой кредит обеспечен недвижимым имуществом, во время действия военного положения не происходит.
"Должники, которые брали кредит для приобретения жилья, в случае наличия долга по такому кредиту, не подлежат выселению из такого жилья... Но, как всегда в украинском законодательстве есть множество "но", — отмечает эксперт.
Должники, которые брали кредит для приобретения жилья, в случае наличия долга по такому кредиту, не подлежат выселению из такого жилья... Но, как всегда в украинском законодательстве есть множество "но"
Следует обратить внимание, что запрет выселения из жилья касается и связан с теми кредитами, которые были заключены до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения" № 2120-IX от 15 марта 2022 года.
То есть, те кредиты, которые были оформлены после 15 марта 2022 года, или те, которые были оформлены до 15 марта 2022 года, но к таким договорам после 15 марта 2022 года были внесены изменения по соглашению сторон относительно сроков выполнения такого кредитного договора, нормы статей 37, 38, 40 ЗУ "Об ипотеке" — действуют, и последствия таких статей применяются.
"Кроме того, имеют место ситуации по выселению граждан, которые не связаны с кредитованием, это преимущественно правоотношения, которые регулируются Жилищным кодексом Украины, как самовольное занятие помещения, это так называемые споры между родственниками, проживающими в одной квартире. В данном случае, мораторий на выселение таких лиц, проживающих в квартире без достаточного правового основания, не действует, и такие лица могут быть выселены из квартиры", — добавляет она.
Взыскание долга за коммуналку: как действуют компании и на что имеют право
В случае нарушения потребителем обязанности по оплате коммунальных услуг, компания-поставщик может взыскать долг в принудительном порядке, говорит Ольга Брус, адвокат АО "EvrikaLaw".
За несвоевременную уплату долга предусмотрено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений и процентов годовых.
Как правило, при имеющейся задолженности, поставщик, прежде всего, уведомляет потребителя о необходимости погашения долга.
За несвоевременную уплату долга предусмотрено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений и процентов годовых
Отметим, что на этом этапе можно провести переговоры и заключить договор реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг.
"Если же потребитель будет игнорировать сообщение поставщика, и не осуществляет оплату задолженности, то поставщик может обратиться в суд с целью принудительного взыскания долга. В дальнейшем, на основании решения суда будет открыто исполнительное производство, в рамках которого будет происходить принудительное взыскание долга за оплату коммунальных услуг", — объясняет Фокусу Ольга Брус.
Поэтому на банковские счета должника могут наложить арест, заблокировать платежные карты и обращено взыскание на его заработок.Важно
Если на счетах не будет нужной суммы для уплаты долга, взыскание может происходить и за счет имущества жильцов.
"В таком случае, если сумма долга соизмерима со стоимостью жилья, то долг может быть погашен за счет этого жилья. Поэтому действительно не уплата долга за коммуналку в течение очень длительного времени может быть следствием даже потери этого жилья и дальнейшее выселение", — говорит адвокат.
Итак, в условиях военного положения потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать описанных выше негативных последствий. Наряду с этим, если действительно сложились сложные жизненные обстоятельства, возможно договориться с поставщиком о реструктуризации долга, чтобы уменьшить финансовое давление и разбить платежи на более удобные для потребителя суммы, и таким образом постепенно погасить долг.