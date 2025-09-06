Правительство внесло изменения в законопроект №13232, который вводит прозрачность цифровых платформ для налоговых органов, и снова подает документ в парламент. Фокус выяснил, что теперь в проекте закона и каким будет налогообложение физических лиц в случае его принятия.

Правительство поддержало измененный законопроект, который вводит передачу цифровыми платформами данных о доходах продавцов и поставщиков услуг в налоговую. Законопроект №13232 распространяется на украинские и иностранные платформы (веб-сайты, мобильные приложения и т.д.), если они работают в Украине или их пользователи получают доходы на территории Украины. И имеет целью ввести налогообложение всех пользователей платформ, которые не зарегистрированы ФЛП, но получают доходы благодаря Glovo, Uklon, Booking, Bolt, OLX и другим платформам. Что теперь в обновленном законопроекте и сколько налогов придется заплатить?

В Кабмине говорят, что принятие этого законопроекта является важным шагом к гармонизации налогового законодательства с европейскими нормами и выполнения Украиной обязательств кандидата на членство в ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ, а также во исполнение Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

Минфин инициировал налогообложение пользователей цифровых платформ еще весной 2025 года Фото: Информатор

"Принятие закона обеспечит предпосылки для присоединения Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы (таких как Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo и т.д.). Информация о доходах пользователей цифровых платформ, налоговых резидентов Украины, будет поступать в ГНС как от операторов платформ так и от иностранных налоговых органов. Плательщикам, доходы которых подпадают под новые условия, в основном не нужно будет подавать отдельные декларации, налоговым агентом будет выступать оператор цифровой платформы", — говорится в сообщении правительства.

По этому законопроекту, для доходов физических лиц — подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5%, если:

открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты проведены через него;

такие лица не являются самозанятыми, не имеют наемных работников;

годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (примерно 6,7 млн грн по состоянию на 01.01.2025);

отсутствует торговля подакцизными товарами.

При этом, общая ставка НДФЛ остается 18% для всех, кто не соответствует указанным условиям (например, имеет наемных работников, не открыл отдельный счет, является самозанятым лицом).

В случае принятия законопроекта продажи на сумму более 36,3 тыс грн будут облагаться налогом Фото: DelFast

Важное новое в законопроекте — лимит уровня дохода: доход от продажи товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (в условиях 2025 года — 36 336 грн), не является налогооблагаемым доходом.

Итак, если, например, гражданин продает подержанный велосипед или детский самокат, а сумма полученного в течение года дохода от такой продажи через платформы не превышает 36,3 тыс грн., то налогообложения удастся избежать. Если же человек решит продать несколько привезенных из-за границы подержанных или новых велосипедов, а сумма дохода достигнет 38-40 тыс грн. или выше, то будут применены правила налогообложения — налог на доходы физических лиц 5% от полученного дохода. Конечно, это будет касаться только тех, кто не является ФЛП и не платит налоги, как предприниматель.

Прозрачность или закручивание гаек: эксперты о новом налоге

В правительстве уверены, что подобный законопроект усилит борьбу с теневой экономикой через повышение уровня прозрачности доходов, а предложенные нормы направлены на развитие цифровой экономики, повышение налоговой культуры среди налогоплательщиков и обеспечение международной налоговой прозрачности в соответствии со стандартами ЕС и ОЭСР. Также, говорят в Кабмине, это будет стимулировать выход доходов пользователей цифровых платформ из тени и способствовать прозрачности расчетов в цифровой экономике.

Продавцам на OLX придется уплатить и 5% налога на доходы, и 5% военного сбора Фото: Из открытых источников

Управляющий партнер АО "Виннер Партнерс", адвокат, арбитражный управляющий Сергей Литвиненко считает, что принятие этого законопроекта фактически сделает цифровые платформы прозрачными для государства.

"Во-первых, операторы платформ получат статус налоговых агентов. Это означает, что они будут обязаны идентифицировать пользователей, вести учет их доходов и перечислять налоги напрямую в бюджет. Во-вторых, законопроект предусматривает автоматический обмен данными между платформами и налоговыми органами Украины по международным стандартам. То есть информация о доходах больше не будет оставаться "вне поля зрения". Фактически, если человек ведет регулярную коммерческую деятельность через OLX, Prom, Rozetka или другие онлайн-сервисы, его доходы станут полностью видимыми для налоговой службы, и избегать уплаты налогов будет невозможно", — рассказал адвокат в комментарии Фокусу.

По его мнению, законопроект "о налоге на OLX" вводит европейскую модель прозрачности: цифровые платформы станут налоговыми агентами, а доходы пользователей будут передаваться в налоговую и облагаться налогом автоматически. Это означает конец теневым онлайн-продажам, но для обычных граждан, которые изредка продают личные вещи, ничего не изменится", — уверен Сергей Литвиненко.

Контроль доходов усиливается — вскоре парламент рассмотрит предложение по налогу 5% на продажи через платформы Фото: Pixabay

Между тем, адвокат, доктор юридических наук, председатель комитета по вопросам таможенного и налогового права НААУ Яков Воронин отметил: в обновленном проекте появился "социальный" лимит, который не будет облагаться налогом. "Теперь, если доход от продажи товаров на платформах за год не превышает 12 прожиточных минимумов, то налоги платить не нужно будет. В 2025 году это — 36 336 гривен. Другими словами, продать свой iPhone 16 на OLX без налогообложения вы еще сможете, а вот iPhone 16 pro — уже очень вряд ли. При этом со всего, что вы заработаете сверх лимита, придется уплатить налог по ставке 10% (5% НДФЛ + 5% военный сбор)", — сообщил Яков Воронин. И добавил: как всегда, окончательное слово — за парламентом, но тренд контроля цифровых доходов очевиден.