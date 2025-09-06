Уряд вніс зміни у законопроєкт №13232, який запроваджує прозорість цифрових платформ для податкових органів, і знову подає документ у парламент. Фокус з’ясував, що тепер в проекті закону і яким буде оподаткування фізичних осіб в разі його ухвалення.

Related video

Уряд підтримав змінений законопроєкт, який запроваджує передачу цифровими платформами даних про доходи продавців та надавачів послуг до податкової. Законопроєкт №13232 поширюється на українські та іноземні платформи (вебсайти, мобільні застосунки тощо), якщо вони працюють в Україні або їхні користувачі отримують доходи на території України. І має за мету запровадити оподаткування усіх користувачів платформ, що не зареєстровані ФОПами, але отримують доходи завдяки Glovo, Uklon, Booking, Bolt, OLX та іншим платформам. Що тепер в оновленому законопроєкті та скільки податків доведеться сплатити?

Податок для всіх: скільки доведеться платити продавцям через OLX

У Кабміні кажуть, що прийняття цього законопроєкту є важливим кроком до гармонізації податкового законодавства з європейськими нормами та виконання Україною зобов’язань кандидата на членство в ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Документ розроблено для виконання міжнародних зобов’язань перед МВФ, а також на виконання Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Мінфін ініціював оподаткування користувачів цифрових платформ ще навесні 2025 року Фото: Информатор

«Прийняття закону забезпечить передумови для приєднання України до глобальної системи обміну даними щодо доходів, отриманих через цифрові платформи (таких як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо). Інформація про доходи користувачів цифрових платформ, податкових резидентів України, буде надходити до ДПС як від операторів платформ так і від іноземних податкових органів. Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи», - йдеться в повідомленні уряду.

Важливо

Без перевірок: навіщо влада вирішила припинити перевірки бізнесу і що це означає для ФОПів

За цим законопроєктом, для доходів фізичних осіб - підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 01.01.2025);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

При цьому, загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою).

В разі прийняття законопроєкту продажі на суму понад 36,3 тис грн будуть оподатковувати Фото: DelFast

Важливе нове у законопроєкті – ліміт рівня доходу: дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року - 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

Отже, якщо, наприклад, громадянин продає вживаний велосипед або дитячий самокат, а сума отриманого протягом року доходу від такого продажу через платформи не перевищує 36,3 тис грн., то оподаткування вдасться уникнути. Якщо ж людина вирішить продати кілька привезених з-за кордону вживаних або нових велосипедів, а сума доходу сягне 38-40 тис грн. чи вище, то будуть застосовані правила оподаткування – податок на доходи фізичних осіб 5% від отриманого доходу. Звісно, це стосуватиметься лише тих, хто не є ФОПом та не сплачує податки, як підприємець.

Прозорість чи закручування гайок: експерти про новий податок

В уряді впевнені, що подібний законопроєкт посилить боротьбу з тіньовою економікою через підвищення рівня прозорості доходів, а запропоновані норми спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури серед платників податків та забезпечення міжнародної податкової прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР. Також, кажуть в Кабміні, це стимулюватиме вихід доходів користувачів цифрових платформ з тіні та сприятиме прозорості розрахунків в цифровій економіці.

Продавцям на OLX доведеться сплатити і 5% податку на доходи, і 5% військового збору Фото: З відкритих джерел

Керуючий партнер АО «Віннер Партнерс», адвокат, арбітражний керуючий Сергій Литвиненко вважає, що ухвалення цього законопроєкту фактично зробить цифрові платформи прозорими для держави.

Важливо

Маєш житло – плати податок. Коли та скільки українці мають сплатити за нерухомість

«По-перше, оператори платформ отримають статус податкових агентів. Це означає, що вони будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, вести облік їхніх доходів і перераховувати податки напряму до бюджету. По-друге, законопроєкт передбачає автоматичний обмін даними між платформами та податковими органами України за міжнародними стандартами. Тобто інформація про доходи більше не залишатиметься «поза полем зору». Фактично, якщо людина веде регулярну комерційну діяльність через OLX, Prom, Rozetka чи інші онлайн-сервіси, її доходи стануть повністю видимими для податкової служби, і уникати сплати податків буде неможливо», - розповів адвокат у коментарі Фокусу.

Важливо

Які податки від продажів на OLX потрібно буде платити: пояснення від Данила Гетманцева

На його думку, законопроєкт “про податок на OLX” запроваджує європейську модель прозорості: цифрові платформи стануть податковими агентами, а доходи користувачів передаватимуться до податкової та оподатковуватимуться автоматично. Це означає кінець тіньовим онлайн-продажам, але для звичайних громадян, які зрідка продають особисті речі, нічого не зміниться», - впевнений Сергій Литвиненко.

Контроль доходів посилюється - невдовзі парламент розгляне пропозицію щодо податку 5% на продажі через платформи Фото: Pixabay

Тим часом, адвокат, доктор юридичних наук, Голова комітету з питань митного та податкового права НААУ Яків Воронін наголосив: у оновленому проекті з'явився «соціальний» ліміт, який не буде оподатковуватись. «Тепер, якщо дохід від продажу товарів на платформах за рік не перевищує 12 прожиткових мінімумів, то податки сплачувати не потрібно буде. У 2025 році це — 36 336 гривень. Іншими словам, продати свій iPhone 16 на OLX без оподаткування ви ще зможете, а от iPhone 16 pro — вже дуже навряд. При цьому з усього, що ви заробите понад ліміт, доведеться сплатити податок за ставкою 10% (5% ПДФО + 5% військовий збір)», - повідомив Яків Воронін. І додав: як завжди, остаточне слово — за парламентом, але тренд контролю цифрових доходів очевидний.