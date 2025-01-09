С начала 2025 года украинцы начали получать письма от налоговой с уведомлениями о необходимости уплаты налога за недвижимое имущество. Какие размеры такого налога, сколько времени отведено на проведение оплаты и грозят ли штрафы и санкции в случае несвоевременного внесения платежа, выяснял Фокус.

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Согласно законодательству, налоговая должна уведомить владельцев недвижимого имущества о необходимости уплаты налога на недвижимость до 1 июля 2025 года. Речь идет о налоговом обязательстве по так называемой "лишней" площади, которое ГНС выставляет за прошлый год. То есть в 2025 году налог будет уплачиваться за 2024 год. Однако некоторым гражданам налоговая присылает сейчас письма о таком налоге за 2023 год. Фокус спросил у юристов, сколько придется платить и для каких категорий есть льготы по обязанности уплаты налога на недвижимое имущество.

Платить за "лишние" метры: как начисляется налог на недвижимое имущество в 2025 году

Даниил Трясов, адвокат Attorneys at Law "Leshchenko&partners", объясняет: ежегодно владельцам недвижимого имущества начисляется налог, который устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета в зависимости от места расположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения.

"Информацию о ставке налога можно узнать непосредственно в соответствующем совете, или на официальном сайте такого совета. Решение об установлении ставок налога на недвижимое имущество подлежат обязательному обнародованию", — отметил Роман Михайловский, адвокат, партнер АО SLA Attorneys.

Базовый период, за который физическое лицо — собственник имущества уплачивает налог на недвижимое имущество составляет календарный год

Итак, если сейчас направляются уведомления об уплате налога за 2024 год, то ставка налога (максимальная) не должна превышать 106,5 грн. за один квадратный метр. "В 2025 году владельцы недвижимости должны платить налог на недвижимое имущество в соотношении к размеру минимальной заработной платы, которые составляли 7100 гривен по состоянию на 01.01.2024, следовательно максимальная сумма налога составляет 106,5 гривен (7100*1,5%) за квадратный метр", — отметил помощник юриста Практики по налоговому праву MORIS Денис Бехало. Если же уведомление налоговой об уплате за 2023 год, то расчет по минимальной зарплате 6700 грн., что означает максимальный размер налога в сумме 100,5 грн. за квадратный метр.

В вопросе расчета налога на недвижимость главный вопрос — площадь недвижимого имущества в собственности одного человека Фото: Pexels

"Базовый период, за который физическое лицо — собственник имущества платит налог на недвижимое имущество, составляет календарный год. Если лицо владеет имуществом менее одного года, то лицо платит налог за фактический срок владения имуществом. Налог начисляется налоговой по налоговому адресу (месту регистрации) собственника имущества", — объяснил в комментарии Фокусу Иван Маринюк, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

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Однако важно понимать, что облагается налогом не вся площадь жилья в собственности, а только та, которая превышает установленные законодательством размеры. Минимальная необлагаемая площадь устанавливается статьей 266.4.1. Налогового кодекса Украины.

База налогообложения объекта жилой недвижимости в 2025 году:

для квартиры/квартир — на 60 кв. метров;

для жилого дома/домов — на 120 кв. метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости — на 180 кв. метров.

"То есть налог на жилую недвижимость платят физические лица — владельцы жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности превышает установленный лимит: — для квартир — 60 кв. м; — для частных домов — 120 кв. м", — говорит Анна Кирпач, юрист АО Verity Group. В 2025 году сумма налога на недвижимость будет больше, ведь минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2025 года — 8 тысяч гривен, а следовательно, отметила Анна Кирпач, предельный размер ставок, предусмотренный для расчета налога на недвижимое имущество в 2025 году не должен превышать 120 грн. за 1 кв.м. Однако информацию о налоге за 2025 год граждане получат от налоговой уже в следующем году, ведь, как было отмечено выше, до июля 2025 года налоговая рассылает владельцам недвижимости информацию о необходимости уплатить налог за прошлый год.

Сумма налога на недвижимое имущество зависит от количества "лишних" метров и установленной местными органами власти ставки налога

Налог на недвижимое имущество рассчитывается довольно просто: от площади жилья в собственности вычитается площадь, которая не подлежит налогообложению. Например, если у гражданина в собственности квартира площадью 85 квадратных метров, то он должен уплатить налог за лишние 25 кв.м. И если в регионе расположения недвижимости местными органами власти принята ставка, например, 100,5 грн за метр, то в итоге в уведомлении от налоговой будет указана сумма налогового обязательства в размере 2512,5 грн.

Штраф — за несвоевременную уплату: когда нужно уплатить налог на недвижимое имущество

Налоговое обязательство за отчетный год по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. И если налоговая только сейчас, в январе 2025 года, прислала уведомление о налоге за 2023 год, никаких штрафов не будет. Однако получатель должен уплатить налог в течение 60 дней после получения письма от ГНС."В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое/налоговые уведомления-решения в сроки, указанные выше, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом за несвоевременную уплату налогового обязательства", — говорит Даниил Трясов.

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Налоговые органы имеют право начислять штрафные санкции на суммы несвоевременно уплаченных налогов и сборов. И налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка не является исключением.

При задержке до 30 календарных дней включительно применяются штрафные санкции в размере 5% от суммы налогового долга, при задержке на срок свыше 30 дней — 10% суммы долга. То есть, если гражданин должен уплатить, например, 2000 гривен налога, то в случае неуплаты в срок более 30 дней после предельных установленных законом 60 дней сумма долга составит уже 2200 гривен.

Если не уплатить в течение 60 дней налог, то ГНС начислит штраф — сначала в сумме 5% долга, затем — 10% Фото: Анна Кудрик (коллаж)

"Если налог будет уплачен несвоевременно, то после окончания предельных сроков для его уплаты на сумму долга будет начисляться пеня из расчета 120% годовых ставки НБУ, действующей на день возникновения налогового долга. Налоговые органы имеют право обращается в суд с иском о взыскании суммы налогового долга налогоплательщика. Взыскание налогового долга по решению суда осуществляется государственной исполнительной службой в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве". То есть, принудительное взыскание налогового долга возможно только на основании соответствующего решения суда и исполнительного документа, который выдается на основании такого решения суда. Инструментарий же исполнителей предусматривает возможность ареста счетов, принудительного взыскания и реализации имущества в рамках исполнительного производства", — говорит Роман Михайловский.

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Иван Маринюк отметил: если лицо не получает почту в связи с тем, что не проживает по такому адресу или не уведомило налоговую об изменении места регистрации, то налоговое уведомление-решение считается врученным в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения. С такого дня и начинается отсчет срока 60 дней для уплаты налога. "Вместе с этим, мы рекомендуем периодически заходить в электронный кабинет налогоплательщика и проверять данные "Состояния расчетов с бюджетом", чтобы не получить "сюрприз" в виде налогового залога на имущество или налогового требования с взысканием налоговой задолженности вместе со штрафными санкциями или иска о взыскании денежных средств по налоговому долгу", — говорит юрист.

Платить или нет: в каком случае владельцы недвижимого имущества освобождаются от уплаты налога

В разных территориальных общинах и городах Украины может отличаться как сумма налога к уплате, так и площадь, которая облагается налогом. "Некоторые сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин не только установили собственный размер налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, но и изменили (увеличили) предельную площадь объектов, освобождаемых от налогообложения, а также утвердили перечни объектов недвижимого имущества, не подлежащих налогообложению (установили собственные льготы по уплате налога). Стоит отметить, что, например, индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые или дачные дома, которые приняты в эксплуатацию, но право собственности на которые не оформлено (не зарегистрировано) в установленном законом порядке, не являются объектом налогообложения", — отметил Даниил Трясов.

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Таким образом, чтобы узнать правила уплаты налога на недвижимое имущество или действующие льготы, нужно обратиться в местные органы самоуправления (или изучить информацию, опубликованную местными властями на официальных сайтах и в соцсетях).

За недвижимость в районе ведения боевых действий платить налог не нужно

"Ежегодно до 1 февраля текущего года сельские, поселковые, городские советы подают в налоговую инспекцию по местонахождению жилой недвижимости сведения о льготах", — отметил Роман Михайловский.

А вот гражданам, которые имеют недвижимость на оккупированной территории, или тем гражданам, чье имущество было разрушено в результате агрессии РФ, платить налог на недвижимое имущество не нужно. Ведь в соответствии с п.п. 69.22 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового Кодекса Украины не начисляют и не уплачивают налог на недвижимое имущество за уничтоженные объекты жилой и/или нежилой недвижимости в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, на основании данных Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины.

Чтобы узнать правила уплаты налога на недвижимое имущество или действующие льготы, нужно обратиться в местные органы самоуправления

Если налогоплательщик получил налоговое-уведомление решение об уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по объектам, которые были уничтожены в результате агрессии России, или расположены на временно оккупированных территориях, стоит обратиться в налоговую инспекцию с письменными возражениями, говорит Роман Михайловский.

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По мнению Ивана Маринюка, в таком случае стоит связаться с налоговым инспектором, который выписал уведомление о налоге (в письмах указывается лицо-исполнитель), а также предоставить объяснения и документы, опровергающие правомерность начисления налоговых обязательств.

"В случае получения налогового уведомления-решения от контролирующего органа о начислении налога на недвижимое имущество, расположенное на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся (велись) боевые действия и которое получило повреждения, налогоплательщик в соответствии с положениями пп. 266.7.3 НКУ имеет право обратиться по своему налоговому адресу в течение 60 дней для проведения сверки данных относительно освобождения от уплаты денежного обязательства, определенного контролирующим органом. Важно соблюсти этот срок, поскольку его пропуск является основанием для начисления штрафных санкций", — отметил в комментарии Фокусу Денис Бехало.