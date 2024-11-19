Налог на недвижимость в Украине: кому придется заплатить в 2025 году

За просрочку оплаты налога на имущество предусмотрены денежные штрафы.

Украинцев ожидает неприятный сюрприз — им предстоит оплатить налог на недвижимость. Об этом пишет портал "Эксперт".

Если дом или квартира в Украине были разрушены в результате войны настолько, что в них невозможно жить, владельцу предоставляется освобождение от налога на недвижимость. Это правило распространяется на территории, где происходили боевые действия или которые находятся под временной оккупацией. Обычно налог платят владельцы крупных объектов недвижимости, а собранные средства идут в местный бюджет. Местные органы власти устанавливают ставку налога, принимая во внимание тип здания и его расположение.

Учтите, что налог на имущество взимается только с жилья, стоимость которого превышает установленные пределы:

квартиры площадью более 60 кв;

частные дома площадью более 120 квадратов;

комбинированная жилая недвижимость площадью более 180 квадратных метров (речь идет о квартире – от 60 квадратов и здании от 120 квадратов).

Налог взимается только с площади, которая превышает установленные пределы. Например, если квартира имеет площадь 65 квадратных метров, налог будет начислен только на дополнительные 5 квадратных метров. Стоит отметить, что ставка налога на имущество зависит от минимальной заработной платы, установленной за предыдущий отчетный год.

В 2025 году максимальная ставка составит 1,5% от минимальной зарплаты 2024 года (8000 гривен), что приведет к максимальному налогу в размере 120 гривен за каждый лишний квадратный метр.

Обратите внимание, что налог на имущество не начисляется, если квартира принадлежит нескольким собственникам, и доля каждого из них не превышает минимальной налогооблагаемой площади. К примеру, если в квартире площадью 65 квадратных метров два собственника, каждому из них достается по 32,5 квадратных метра. Так как эта площадь меньше минимального налога, владельцы освобождаются от уплаты.

При этом есть налоговые льготы, применяемые к объектам недвижимости. К ним относятся следующие:

разрушенным или непригодным для проживания из-за войны войны;

расположен в активных или недавно активных зонах боевых действий;

находятся на территориях под временной оккупацией.

Кроме того, следует помнить, что за просрочку уплаты налога на имущество предусмотрены штрафы. При задержке до 30 дней размер штрафа составит 10%. Если платеж не поступит в течение более 30 дней, штраф возрастет до 20% от суммы налога. Поэтому важно своевременно оплачивать налог, чтобы избежать лишних затрат.

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