Нужно ли в Украине платить налог за пенсию: объяснение ГНС

В настоящее время налог не уплачивается с пенсии и ежемесячного пожизненного содержания.

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Украинцы обязаны платить налог с полученного дохода. Однако для пенсионеров предусмотрены особые условия, которые освобождают их от налогообложения или снижают налоговую нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В настоящее время украинцы не обязаны платить налоги с пенсии. Эти изменения были введены в 2020 году, когда в Налоговый кодекс были внесены поправки, освободившие от налогообложения следующие виды доходов:

пенсии;

ежемесячного пожизненного содержания.

Согласно информации от Государственной налоговой службы (ГНС), украинские пенсионеры, получающие пенсии по возрасту, освобождены от уплаты земельного налога. Эта льгота распространяется на участки, которые не превышают установленные законом лимиты:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для проведения индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.