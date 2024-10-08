Чи потрібно в Україні платити податок за пенсію: пояснення ДПС

Наразі податок не сплачується з пенсії та щомісячного довічного утримання.

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Українці зобов'язані платити податок з отриманого доходу. Однак для пенсіонерів передбачено особливі умови, які звільняють їх від оподаткування або знижують податкове навантаження. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Наразі українці не зобов'язані платити податки з пенсії. Ці зміни було запроваджено 2020 року, коли до Податкового кодексу було внесено поправки, які звільнили від оподаткування такі види доходів:

пенсії;

щомісячного довічного утримання.

Згідно з інформацією від Державної податкової служби (ДПС), українські пенсіонери, які отримують пенсії за віком, звільнені від сплати земельного податку. Ця пільга поширюється на ділянки, які не перевищують встановлені законом ліміти:

ділянка до 0,01 гектара може використовуватися для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара — для проведення індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара — для садівництва;

до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах;

до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у містах;

до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селищах міського типу;

до 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства.

Нагадаємо, Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує списувати невикористані кошти з карток пенсіонерів до бюджету.

30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.