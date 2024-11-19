Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться заплатити у 2025 році

За прострочення оплати податку на майно передбачено грошові штрафи.

Українців очікує неприємний сюрприз — їм доведеться сплатити податок на нерухомість. Про це пише портал "Експерт".

Якщо будинок або квартира в Україні були зруйновані внаслідок війни настільки, що в них неможливо жити, власнику надається звільнення від податку на нерухомість. Це правило поширюється на території, де відбувалися бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією. Зазвичай податок платять власники великих об'єктів нерухомості, а зібрані кошти йдуть до місцевого бюджету. Місцеві органи влади встановлюють ставку податку, беручи до уваги тип будівлі та її розташування.

Врахуйте, що податок на майно стягується тільки з житла, вартість якого перевищує встановлені межі:

квартири площею понад 60 кв;

приватні будинки площею понад 120 квадратів;

комбінована житлова нерухомість площею понад 180 квадратних метрів (йдеться про квартиру — від 60 квадратів і будівлю від 120 квадратів).

Податок стягується тільки з площі, яка перевищує встановлені межі. Наприклад, якщо квартира має площу 65 квадратних метрів, податок буде нараховано тільки на додаткові 5 квадратних метрів. Варто зазначити, що ставка податку на майно залежить від мінімальної заробітної плати, встановленої за попередній звітний рік.

У 2025 році максимальна ставка становитиме 1,5% від мінімальної зарплати 2024 року (8000 гривень), що призведе до максимального податку в розмірі 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр.

Зверніть увагу, що податок на майно не нараховується, якщо квартира належить кільком власникам, і частка кожного з них не перевищує мінімальної оподатковуваної площі. Приміром, якщо у квартирі площею 65 квадратних метрів два власники, кожному з них дістається по 32,5 квадратних метрів. Оскільки ця площа менша за мінімальний податок, власники звільняються від сплати.

При цьому є податкові пільги, що застосовуються до об'єктів нерухомості. До них належать такі:

зруйнованим або непридатним для проживання через війну війни;

розташований в активних або нещодавно активних зонах бойових дій;

перебувають на територіях під тимчасовою окупацією.

Крім того, слід пам'ятати, що за прострочення сплати податку на майно передбачено штрафи. У разі затримки до 30 днів розмір штрафу становитиме 10%. Якщо платіж не надійде протягом понад 30 днів, штраф зросте до 20% від суми податку. Тому важливо своєчасно сплачувати податок, щоб уникнути зайвих витрат.

Нагадаємо, Кабмін у проєкті держбюджету на 2025 рік пропонує списувати невикористані кошти з карток пенсіонерів до бюджету.

30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.