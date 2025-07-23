Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым введено в действие решение СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса государственными структурами. Фокус исследовал вопрос проверок бизнеса детально.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 21 июля анонсировала мораторий на проверки бизнеса, и уже в тот же день СНБО принял решение "О введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса и стимулирование экономического роста в Украине", которое 22 июля утвердил и подписал президент Владимир Зеленский. Фокус узнал, какие именно проверки подпадают под мораторий, а какие остаются, и что будет с налоговыми проверками ФОПов.

Мораторий на проверки: о чем решение СНБО

Решение СНБО содержит положения, которые уже заложены законодательством, но как бы повторяет их. Ведь, например, пункт "принять совместно с уполномоченными государственными органами в месячный срок меры по обеспечению защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, в частности с долей иностранного капитала" — это цитирование закона Украины "О защите иностранных инвестиций на территории Украины". То есть новаций нет — права инвесторов уже были ранее гарантированы украинским законодательством.

Другой интересный пункт решения СНБО — это повышение эффективности ГНС и Гостаможни в части ограничения проверок компаний с незначительной степенью риска. Здесь же в решении есть оговорка: кроме тех, которые осуществляют деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров.

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Далее в решении СНБО говорится о поручении государственным органам осуществить анализ достаточности нормативно-правового урегулирования применения мер государственного надзора (контроля) для минимизации их возможного негативного влияния на деятельность бизнеса, разработать комплекс мер для внедрения системы управления рисками в сфере государственного надзора, подать в Кабинет Министров Украины предложения по упрощению условий ведения бизнеса путем дерегуляции хозяйственной деятельности и совершенствования лицензионной и разрешительной системы.

Решение СНБО касается моратория на проверки бизнеса, который не является нарушителем законодательства Фото: Getty Images

Деталей моратория на проверки в решении СНБО на самом деле очень мало. Но понятно, что речь идет о некотором изменении парадигмы политики государственных органов, которым фактически приказали создать и утвердить риск-ориентированный подход, которому следовать, и в итоге проверять только те компании, которые будут иметь высокий риск, то есть в деятельности которых выявлены откровенные нарушения норм законодательства.

Что с налоговыми проверками: когда в Украине налоговики могут проверять ФОПов

Анна Даниэль, адвокат, управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль", объясняет: ст. 75 Налогового кодекса определено, что контролирующие органы имеют право проводить следующие проверки бизнеса:

камеральные, которые проводятся должностными лицами контролирующего органа без какого-либо специального решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) такого органа или направления на ее проведение;

которые проводятся должностными лицами контролирующего органа без какого-либо специального решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) такого органа или направления на ее проведение; документальные (плановые или внеплановые; выездные или невыездные) , которые проводятся в соответствии с планом-графиком проверок;

, которые проводятся в соответствии с планом-графиком проверок; фактические проверки, осуществляемые по месту фактического осуществления налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика. Такая проверка осуществляется контролирующим органом относительно соблюдения норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличности, порядка осуществления налогоплательщиками расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, свидетельств, в том числе о производстве и обороте подакцизных товаров, соблюдения работодателем законодательства относительно заключения трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами).

"С декабря 2024 года частично снят мораторий на налоговые проверки. В частности, возобновлены документальные проверки крупных налогоплательщиков, документальные внеплановые проверки, если есть законные основания (например, запрос другого госоргана, данные о нарушениях, ликвидация ФОПа), проверки по вопросам НДС — особенно активизировались в отношении тех, кто формирует рисковый налоговый кредит", — отмечает Анна Даниэль в комментарии Фокусу.

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По ее словам, ФЛП подпадают под проверки только при наличии четко определенных оснований. "Преимущественно это группы 2-3 (упрощенцы с оборотом до 7 млн грн) и общая система. Графики проверок формируются по риск-ориентированному подходу: налоговая принимает во внимание объем деятельности, налоговое поведение, наличие жалоб или подозрительных операций", — объяснила эксперт.

В Украине действовал мораторий на налоговые проверки, который отменили в декабре 2024 года Фото: УНИАН

Евгений Ясинский, налоговый адвокат ЮК "Приходько и партнеры", говорит, что для малого бизнеса основные различия по проверкам заключаются в системе налогообложения, что влияет на частоту и предмет проверок. "1 и 2 группа ФЛП (единый налог, без НДС) — наименее рисковые для налоговой. Их проверяют редко, преимущественно в случае жалоб или нарушений трудового законодательства. 3 группа (особенно плательщики НДС) подлежит большему вниманию, поскольку налоговая анализирует риски относительно реальности хозяйственных операций, наличия контрагентов, правильности отражения НДС. 4 группа (сельхозпроизводители) также может подпадать под проверки, особенно по использованию земли, соблюдению условий льгот и правильности учета", — отмечает Евгений Ясинский в комментарии Фокусу. Адвокат говорит, что чаще всего под внимание налоговой попадают ФЛП, которые:

зарегистрированы плательщиками НДС и демонстрируют низкую налоговую нагрузку;

осуществляют операции с подакцизными товарами (алкоголь, табак, топливо), особенно если есть подозрения в нарушении условий оборота или лицензирования;

используют РРО/ПРРО и имеют расхождения между данными кассовых аппаратов и отчетностью;

находятся на общей системе налогообложения, где есть более сложные правила учета, что создает основания для доначислений;

имеют наемных работников, но показывают низкую официальную зарплату или не платят ЕСВ;

осуществляют большие обороты без реальных подтверждений хозяйственной деятельности;

получают регулярные запросы, жалобы или данные из аналитических систем ГНС о потенциальных рисках.

Сейчас после принятого СНБО решения еще нет ни одного утвержденного фактического моратория на налоговые проверки малого бизнеса, которые, как было указано выше, были в конце прошлого года возобновлены в части документальных внеплановых и проверок по уплате НДС. Итак, пока бизнес будут проверять, а особенно проверять тех, кто в своей деятельности допустил ошибки или намеренно нарушил налоговое законодательство (имеют налоговый долг, например).

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Опасность проверок: чем страшны налоговые ревизоры

Налоговые проверки не назначаются рандомно, объяснила Фокусу налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. По ее словам, высокий риск налоговых уклонений и возможной недоплаты налогов уже установлен аналитиками ГНС на основании отчетности субъектов. То есть, если компанию включили в план проверок, большинство ее нарушений уже установлено.

"Плановая проверка может никогда не прийти к добросовестному плательщику за весь период существования предприятия. Но да, если проверка пришла — штрафные санкции практически неизбежны", — говорит Александра Томашевская. Эксперт напоминает: к проверке надо готовиться.

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"Пока не началась налоговая проверка, налогоплательщик может самостоятельно найти недостатки в учете и подать уточняющие декларации, доплатить налоги. Также при подготовке к проверке есть возможность дооформить дополнительные документы, которых, возможно, не хватает. Тщательная подготовка — это 75% успешного прохождения плановой налоговой проверки", — отметила Александра Томашевская.

Эксперты говорят, что главная опасность проверок — нарисованные ревизорами акты с фантастическими суммами штрафов Фото: Главком

Во время налоговой проверки действительно существует вероятность, что проверяющие не найдут существенных нарушений, которые бы их устроили, говорит Александра Томашевская. Тогда ревизоры обычно используют "план Б". "Выглядит это, как куриная слепота проверяющих, в акте проверки они отмечают, что "не увидели" документов или связи операций с хозяйственной деятельностью плательщика и буквально "рисуют" акт проверки с фантастическими штрафами. Если это произошло с вами, путь один — обжалование решения ГНС. И да, это реально. Я рекомендую защищать свои права, даже если придется идти в Верховный суд Украины", — отметила в комментарии Фокусу Александра Томашевская.

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Заместитель председателя Адвокатского объединения "АЛИБИ" Алексей Бебель говорит, что документальная налоговая проверка (выездная или невыездная — без разницы) не является чем-то слишком угрожающим. Поскольку алгоритм взаимодействия между предприятием, ФЛП и налоговиком очень хорошо выстроен Налоговым кодексом Украины.

Составленный налоговиками по результатам проверки акт можно обжаловать, говорят специалисты Фото: Getty Images

"Сначала по результатам проверки будет составлен акт, с которым ознакомят налогоплательщика, и если налоговые органы считают, что ими установлено нарушение, будет направлено налоговое уведомление-решение, которое можно обжаловать хоть в административный суд, хоть в вышестоящий орган Государственной налоговой службы Украины", — объяснил адвокат. Он отметил: другое дело — работа правоохранительных органов, в частности, Бюро экономической безопасности, которые отчасти сами определяют, есть ли факт уклонения от уплаты налогов или его нет. "Их аналитические службы формируют выводы, затем в Единый реестр досудебных расследований вносятся данные о совершении уголовного преступления и пошло-поехало. На самом деле так быть не может. Факт уклонения от уплаты налогов может подтвердить исключительно согласованное налоговое уведомление-решение", — говорит Алексей Бебель.

Мораторий на проверки: как эксперты оценили инициативу

Адвокат Анна Даниэль уверена: введение нового моратория на проверки — критически важный шаг в условиях военного положения. Ведь снижает административное давление на бизнес и также уменьшает коррупционные риски. "Стоит ограничить чрезмерную активность государственных органов в период войны, особенно там, где нет угрозы жизни или здоровью. Мораторий на такие проверки позволит сохранить баланс между контролем и выживанием малого бизнеса", — считает Анна Даниэль.

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В свою очередь Андрей Шабельников, адвокат, управляющий партнер Evrika Law, отметил, что мораторий на проверки бизнеса — это и уменьшение дополнительной нагрузки, что позволит бизнесу сосредоточиться на основной хозяйственной деятельности без сосредоточения на постоянных проверках. Также это снижение коррупционных рисков, ведь временное ограничение некоторых контрольных функций может положительно повлиять и минимизировать потенциальные злоупотребления со стороны должностных лиц контролирующих органов. Кроме того, адвокат обращает внимание на повышение инвестиционной привлекательности для бизнеса в Украине: отказ от проверок показывает поддержку бизнеса со стороны государства, что положительно будет влиять на инвесторов.