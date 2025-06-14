Фокус собрал актуальные изменения для ФОПов в Украине, которые вступили в силу с начала 2025 года, особенно когда ввели более жесткие штрафы для предпринимателей.

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Предприниматели в Украине должны соблюдать ряд правил и обновленных процедур, чтобы продолжать свою деятельность, в частности осуществлять торговлю в магазинах или предоставлять платные услуги потребителям. Прежде всего физическое лицо-предприниматель (ФЛП) должен обеспечить своим клиентам возможность рассчитаться банковской картой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины. Фокус спросил у экспертов, какие еще новые правила ввели для предпринимателей в Украине и за что будут штрафовать ФЛП в 2025 году.

Что грозит за работу без РРО и кто может не устанавливать регистратор

По словам Анны Даниэль, управляющей Адвокатского бюро "Анны Даниэль", самые актуальные нововведения относительно регистратора расчетных операций (РРО/ПРРО) для ФЛП с 1 марта 2025 года, имеют правовое регулирование. И ключевыми нормативными актами являются ряд положений, в частности закон Украины "О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг" № 265/95-ВР, Налоговый кодекс Украины (НКУ), в частности, ст. 14, 177, 296, а также приказы ГНС Украины по реализации программного РРО (ПРРО).

ФЛП в Украине должны придерживаться обновленных процедур, чтобы продолжать свою деятельность Фото: Pexels

Как отметила адвокат, использовать РРО в 2025 году обязаны следующие категории предпринимателей:

ФЛП на 2-й и 3-й группе единого налога, которые осуществляют: торговлю (в т.ч. онлайн-продажи); предоставление услуг населению; деятельность в сфере общественного питания; реализацию технически сложных бытовых товаров, лекарственных средств, ювелирных изделий и тому подобное.

С 01 января 2022 года (реформа сохранена в 2025) — все ФЛП, которые принимают наличные или платежные карты, обязаны использовать РРО или ПРРО (электронную кассу).

Как добавила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус, эти категории ФЛП являются наиболее универсальной группой.

ФЛП 2-й группы разрешено предоставлять услуги населению и другим плательщикам единого налога (кроме юрлиц на общей системе)

В частности, ФЛП 2-й группы разрешено предоставлять услуги населению и другим плательщикам единого налога (кроме юрлиц на общей системе). Также они имеют право наладить производство и продажу товаров, заниматься ресторанным, гостиничным, бытовым бизнесом и интернет-торговлей.

Нельзя только предоставлять услуги государственным органам, бюджетным учреждениям или юрлицам на общей системе.

А ФОПы 3 группы могут заниматься различными формами деятельности. Они имеют право заключать официальные соглашения с другими субъектами предпринимательства, предоставлять услуги населению, производить продукцию и реализовывать ее. Они вольны самостоятельно устанавливать стоимость собственных товаров и услуг. Но и вынуждены самостоятельно платить налоги, вести учет и контролировать законность собственной деятельности.

ФЛП 2-й группы нельзя предоставлять услуги государственным органам, бюджетным учреждениям или юрлицам на общей системе Фото: Pixabay

Штрафы за работу без РРО: какой размер в 2025 году

"Согласно ст. 17 Закона № 265/95-ВР: за первое нарушение ФЛП должен уплатить штраф в размере 100% стоимости проданного товара (услуги), а за повторное нарушение -150% стоимости", — предупредила адвокат Анна Даниэль.

Приведем пример: если ФЛП продал товар на 2 000 грн без РРО, то:

1-й раз — штраф 2 000 грн;

2-й раз — штраф 3 000 грн (150%).

Размеры штрафов за нарушения в сфере торговли и услуг

Нарушение Размер штрафа Не использован РРО/ПРРО при расчете

100% стоимости проданного товара (первое пнарушение), 150% - повторное Не выдан чек за покупку 85 грн за каждый случай Расчет "мимо кассы" До 1020 грн, а также админответственность Недопуск к проверке инспектора 128 000 грн Хранение товаров без документов от 17 000 грн за каждую позицию товара

Освобождение от обязанности установить РРО: Кто из предпринимателей имеет льготы

В 2025 году освобождение от РРО возможно только для определенной категории предпринимателей при четко определенных условиях. Как отметила адвокат, прежде всего, ФЛП 1-й группы освобождены от обязанности использовать РРО, если их годовой доход меньше 1 млн грн., а также они не продают подакцизные товары и не осуществляют расчеты наличными или через POS-терминал.

Эта категория предпринимателей может принимать оплату только переводами на банковский счет (типа IBAN), не через эквайринг.

ФОПы 3 группы могут заниматься различными формами деятельности. Они имеют право заключать официальные соглашения с другими субъектами предпринимательства, оказывать услуги населению, производить продукцию и реализовывать ее

Также ФЛП, которые работают исключительно с переводами на счет (IBAN) (если не используют платежные карты или наличные), тоже имеют льготы по использованию РРО. Однако льгота действует только, если одновременно выполняются все следующие условия:

годовой доход меньше 1 млн грн;

не реализуются подакцизные товары;

безналичные расчеты без использования POS-терминалов;

не осуществляется торговля через интернет-магазины, кафе, рестораны;

торговая точка — в сельской местности, населением до 5 тыс. человек (отдельный перечень общин).

Мониторинг нарушений ФЛП осуществляется различными способами Фото: Finclub.net

Мониторинг нарушений Государственная налоговая служба (ГНС) осуществляет различными способами:

контролирует использование РРО в процессе онлайн-мониторинга ПРРО, через сервис e-Receipt. Он позволяет проверить действительность фискального чека в электронном кабинете налогоплательщика. Так можно проверить, действительно ли чек выдан, и соответствует ли он требованиям законодательства;

сравнение банковских поступлений с задекларированным оборотом;

проверка "под прикрытием", то есть делая контрольные закупки;

в ответ на жалобы потребителей через"Пульс ГНС" или чат-бот Дія.Бізнес.

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Как советует Анна Даниэль, чтобы не подвергать себя лишним расходам, прежде всего предпринимателям следует зарегистрировать бесплатный ПРРО через сервис ГНС или сервисы типа Checkbox, Вчасно.Каса и т.д.

"Не проводите операции через терминал без РРО — это самое распространенное нарушение;

Фиксируйте все операции (даже без выдачи бумажного чека — электронная форма тоже подходит). А также периодически сверяйте объемы доходов с банковским движением — это поможет избежать штрафов", — говорит Анна Даниэль.