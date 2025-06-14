Фокус зібрав актуальні зміни для ФОПів в Україні, які набрали чинності від початку 2025 року, особливо коли запровадили жорсткіші штрафи для підприємців.

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Підприємці в Україні мають дотримуватися низки правил і оновлених процедур, щоби продовжувати свою діяльність, зокрема здійснювати торгівлю у магазинах або надавати платні послуги споживачам. Передусім фізична особа-підприємець (ФОП) має забезпечити своїм клієнтам можливість розрахуватись банківською карткою.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної податкової служби України. Фокус запитав у експертів, які ще нові правила запровадили для підприємців в Україні та за що штрафуватимуть ФОПів 2025 року.

Що загрожує за роботу без РРО і хто має може не встановлювати реєстратор

За словами Анни Даніель, керуючої Адвокатського бюро "Анни Даніель", найактуальніші нововведення щодо реєстратору розрахункових операцій (РРО/ПРРО) для ФОП з 1 березня 2025 року, мають правове регулювання. І ключовими нормативними актами є низка положень, зокрема закон України "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" № 265/95-ВР, Податковий кодекс України (ПКУ), зокрема, ст. 14, 177, 296, а також накази ДПС України щодо реалізації програмного РРО (ПРРО).

ФОПи в Україні мають дотримуватися оновлених процедур, щоби продовжувати свою діяльність Фото: Pexels

Як наголосила адвокатка, використовувати РРО у 2025 році зобов'язані наступні категорії підприємців:

ФОП на 2-й та 3-й групі єдиного податку, які здійснюють: торгівлю (у т.ч. онлайн-продаж); надання послуг населенню; діяльність у сфері громадського харчування; реалізацію технічно складних побутових товарів, лікарських засобів, ювелірних виробів тощо.

Із 01 січня 2022 року (реформа збережена у 2025) — усі ФОПи, які приймають готівку або платіжні картки, зобов’язані використовувати РРО або ПРРО (електронну касу).

Як додала адвокатка АО "EvrikaLaw" Ольга Брус, ці категорії ФОПів є найбільш універсальною групою.

ФОПам 2-ї групи дозволено надавати послуги населенню та іншим платникам єдиного податку (крім юросіб на загальній системі)

Зокрема, ФОПам 2-ї групи дозволено надавати послуги населенню та іншим платникам єдиного податку (крім юросіб на загальній системі). Також вони мають право налагодити виробництво та продаж товарів, займатися ресторанним, готельним, побутовим бізнесом і інтернет-торгівлею.

Не можна лише надавати послуги державним органам, бюджетним установам або юрособам на загальній системі.

А ФОПи 3 групи можуть займатися різними формами діяльності. Вони мають право укладати офіційні угоди з іншими суб'єктами підприємництва, надавати послуги населенню, виробляти продукцію та реалізовувати її. Вони вільні самостійно встановлювати вартість власних товарів та послуг. Але й змушені самостійно сплачувати податки, вести облік та контролювати законність власної діяльності.

ФОПам 2-ї групи не можна надавати послуги державним органам, бюджетним установам або юрособам на загальній системі Фото: Pixabay

Штрафи за роботу без РРО: який розмір в 2025 році

"Згідно зі ст. 17 Закону № 265/95-ВР: за перше порушення ФОП має сплатити штраф у розмірі 100% вартості проданого товару (послуги), а за повторне порушення -150% вартості", — попередила адвокатка Анна Даніель.

Наведемо приклад: якщо ФОП продав товар на 2 000 грн без РРО, то:

1-й раз — штраф 2 000 грн;

2-й раз — штраф 3 000 грн (150%).

Розміри штрафів за порушення в сфері торгівлі та послуг

Порушення Розмір штрафу Не використано РРО/ПРРО при розрахунку

100% вартості проданого товару (1-ше порушення), 150% - повторне Не видано чек покупцеві 85 грн за кожен випадок Розрахунки "повз касу" До 1020 грн, а також адмінвідповідальність Недопуск до перевірки інспектора 128 000 грн Зберігання товарів без документів від 17 000 грн за кожну позицію товару

Звільнення від обов'язку встановити РРО: Хто з підприємців має пільги

У 2025 році звільнення від РРО можливе лише для певної категорії підприємців за чітко визначених умов. Як зауважила адвокатка, передусім, ФОП 1-ї групи звільнені від обов’язку використовувати РРО, якщо їхній річний дохід менший за 1 млн грн., а також вони не продають підакцизні товари і не здійснюють розрахунки готівкою чи через POS‑термінал.

Ця категорія підприємців може приймати оплату лише переказами на банківський рахунок (типу IBAN), не через еквайринг.

ФОПи 3 групи можуть займатися різними формами діяльності. Вони мають право укладати офіційні угоди з іншими суб'єктами підприємництва, надавати послуги населенню, виробляти продукцію та реалізовувати її

Також ФОПи, які працюють виключно з переказами на рахунок (IBAN) (якщо не використовують платіжні картки чи готівку), теж маютьпільги з використання РРО. Проте пільга чинна лише, якщо одночасно виконуються усі наступні умови:

річний дохід менший за 1 млн грн;

не реалізуються підакцизні товари;

безготівкові розрахунки без використання POS‑терміналів;

не здійснюється торгівля через інтернет-магазини, кафе, ресторани;

торговельна точка — у сільській місцевості, населенням до 5 тис. осіб (окремий перелік громад).

Моніторинг порушень ФОПами здійснюється у різноманітний спосіб Фото: Finclub.net

Моніторинг порушень Державна податкова служба (ДПС) здійснює у різноманітний спосіб:

контролює використання РРО о у процесі онлайн-моніторингу ПРРО, через сервіс e-Receipt. Він дозволяє перевірити дійсність фіскального чека в електронному кабінеті платника податків. Так можна перевірити, чи чек дійсно виданий, та чи відповідає він вимогам законодавства;

порівняння банківських надходжень із задекларованим обігом;

перевірка "під прикриттям", тобто роблячи контрольні закупки;

у відповідь на скарги споживачів через "Пульс ДПС" або чат-бот Дія.Бізнес.

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Як радить Анна Даніель, щоби не наражати себе на зайві витрати, передусім підприємцям слід зареєструвати безкоштовний ПРРО через сервіс ДПС або сервіси типу Checkbox, Вчасно.Каса тощо.

"Не проводьте операції через термінал без РРО — це найпоширеніше порушення;

Фіксуйте всі операції (навіть без видачі паперового чека — електронна форма теж підходить). А також періодично звіряйте обсяги доходів з банківським рухом — це допоможе уникнути штрафів", — каже Анна Даніель.