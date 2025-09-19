Выехать из Украины в 2025 году может быть не слишком просто, и речь идет не о военнообязанных мужчинах, а о других категориях граждан, которые в соответствии с нынешним законодательством имеют право на выезд. Фокус разобрался детально, какие действуют правила, кого могут обыскать и всегда ли нужно на границе открывать кошелек.

Киевлянка Валерия Столярук с 2022 года живет в Польше, но в Украину возвращается каждые несколько месяцев навестить родных. В сентябре она на автомобиле, как всегда, возвращалась в Польшу, и на одном из пограничных пунктов в Украине встретила совсем не дружественное отношение. "Пограничницы начали с обычных вопросов о цели выезда, я сказала, что живу в Польше, показала документы, тогда они начали спрашивать, везу ли валюту, я сказала, что не везу. Далее попросили открыть кошелек, там увидели одну тысячу гривен и началось — "вы солгали, что не везете валюту, вас можем не пропустить", — рассказала Валерия. По ее словам, представительницы Госпогранслужбы вели себя довольно нагло, угрозы и насмешки продолжались более получаса. Когда уже в стрессовом состоянии Валерии разрешили ехать, она со слезами покидала Украину, и теперь думает о том, чтобы существенно уменьшить количество визитов домой. "Простояла тогда на границе в очереди из машин восемь часов, и еще и встретила со стороны наших граждан хамство, непрофессионализм и неадекватность, почувствовала страх и неуверенность, думала, что посадят где-то в камеру и не выпустят", — отмечает Валерия. О правилах перехода границы и правах пограничников — далее в статье Фокуса.

Проверка на границе: кого и как должны проверять и в отношении кого могут провести обыск

Дмитрий Слободянюк, адвокат, Ph.D, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности, управляющий партнер юридической компании RELIANCE, объясняет: согласно статье 338 Таможенного кодекса Украины, при таможенном контроле, осуществляемом при пересечении границы, могут применяться такие формы, как устный опрос, проверка документов, осмотр (досмотр вещей). "Согласно статье 338 Таможенного кодекса Украины, для проведения личного досмотра лица (что является более тщательной формой, чем досмотр вещей) необходимо письменное постановление руководителя таможенного органа или его заместителя, или же по решению суда", — говорит адвокат. И добавляет: причинами для тщательного обыска могут быть подозрения относительно: 1) перевозки запрещенных предметов (оружия, наркотиков); 2) сокрытие предметов контрабанды; 3) предоставление недостоверных сведений при таможенном декларировании.

Что касается проверки личного кошелька лица, пересекающего границу, то, по словам Дмитрия Слободянюка, требование открыть кошелек может быть частью досмотра. Однако это не означает, что кошелек может быть открыт без согласия лица, если это не является частью тщательного осмотра.

Согласно статье 338 Таможенного кодекса Украины, для проведения личного досмотра лица (что является более тщательной формой, чем досмотр вещей) необходимо письменное постановление руководителя таможенного органа

Однако тщательный осмотр должен происходить только при наличии оснований, а не потому, что определенный гражданин "не понравился" работникам Госпогранслужбы.

"Тщательный обыск (углубленный осмотр/обыск) возможен, когда есть конкретные законные основания. Например, согласно требований пункта 7 ч.1 ст.20 Закона органам, подразделениям, военнослужащим, а также работникам Государственной пограничной службы Украины предоставляется право осуществлять согласно поручениям правоохранительных органов Украины задержание в пунктах пропуска лиц, следующих через государственную границу Украины, лиц, которые следуют через контрольные пункты въезда — выезда и разыскиваются по подозрению в совершении преступления, скрываются от органов досудебного расследования и суда, уклоняются от отбывания уголовного наказания", — комментирует Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль".

Если у граждан нет соответствия указанным в законе критериям, то Госпогранслужба не имеет права не разрешать выезд за границу

Валюта в кошельке: сколько можно брать с собой за границу наличных

Постановление НБУ "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей" определяет, сколько валюты можно перемещать за границу выезжающим лицам. "Физическое лицо ввозит в Украину и вывозит за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро, без письменного декларирования таможенному органу", — говорит Анна Даниэль. Итак, возвращаясь к истории Валерии, которой угрожали из-за тысячи гривен в кошельке, адвокат отметила: 1 000 гривен — сумма, которая не является основанием для автоматического отказа в выезде.

Граждане могут вывозить валюту, но без декларирования только в сумме до 10 тысяч евро

По словам Дмитрия Слободянюка, законодательство не запрещает вывозить гривну за границу. "Сумма 1000 гривен значительно меньше установленного лимита и не требует декларирования. Угрозы пограничников "не выпустить" из-за наличия такой суммы являются неправомерными, поскольку нет никакого законодательного запрета на ее вывоз", — говорит он.

Не выпустить за границу: какие законные основания для того, чтобы гражданину Украины не разрешили выезд

Сейчас законодательство Украины не устанавливает отдельных ограничений на выезд женщин за границу. Однако, объяснил Дмитрий Слободянюк, основания для запрета выезда одинаковы для всех граждан Украины, независимо от пола.

Согласно статье 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", основными основаниями для временного отказа в выдаче паспорта или запрета выезда являются:

1) наличие судебного решения, запрещающего выезд (например, в связи с неуплатой алиментов, невыполнением других судебных решений);

2) наличие уголовного производства или пребывания лица под следствием;

3) уклонение от выполнения возложенных судом обязанностей;

4) причастность к государственной тайне (до истечения срока, установленного законом);

5) пребывание на воинском учете или призывная готовность.

1 000 гривен — сумма, которая не является основанием для автоматического отказа в выезде

Итак, если у граждан нет соответствия указанным выше критериям, то Госпогранслужба не имеет права не разрешать выезд за границу.

Адвокаты также советуют в случаях откровенного непрофессионализма и хамства, угроз со стороны государственных служащих на границе обязательно обращаться с жалобами. "Нужно требовать объяснения оснований действий и служебное удостоверение (номер/ФИО пограничника), просите, чтобы действия были оформлены/зафиксированы в протоколе. Если отказывают — фиксируйте время, место, фамилии лиц. Фиксируйте видео/аудио инцидента", — отметила Анна Даниэль. И посоветовала также обратиться на горячую линию ГПСУ для подачи жалобы.

В случае откровенного непрофессионализма и хамства, угроз со стороны государственных служащих на границе адвокаты советуют обязательно обращаться с жалобами

Дмитрий Слободянюк также советует зафиксировать имена и должности и обратиться к руководству ГПСУ. "Если действия пограничников имеют признаки агрессии, враждебности или хамства, следует немедленно сообщить об этом путем обращения к старшему смены или начальнику пограничного наряда. Кроме того, можно обратиться на "горячую линию" Государственной пограничной службы Украины позвонив по телефону, указанному на информационном стенде в пункте пропуска, или на сайте ГПСУ. Также необходимо зафиксировать информацию, а именно фамилии, имена и должности пограничников, номер их жетона, дату, время и место инцидента. Это поможет в дальнейшем рассмотрении жалобы", — отметил адвокат.

Среди оснований для запрета выезда — наличие судебного решения, запрещающего выезд

По его словам, возможно подать официальную жалобу после пересечения границы или возвращения в Украину на имя руководителя соответствующего регионального управления ГПСУ или в Администрацию ГПСУ. Такое заявление можно подать по почте, по электронной почте или через электронную форму на сайте. "Дополнительно следует обратиться в правозащитные организации или к адвокату для защиты прав. Указанные действия со стороны пограничников, являются непрофессиональными и неправомерными, их следует обжаловать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем", — уверен Дмитрий Слободянюк.