Пограничники передают ТЦК данные всех мужчин, задержанных при бегстве из Украины, — спикер ГПСУ (видео)

Госпогранслужба сотрудничает с военкоматами и передает им сведения о мужчинах призывного возраста, которых поймали при пересечении границы Украины.

Related video

Работники ТЦК в свою очередь проверят, пребывает ли задержанный на воинском учете, обновил ли данные и не уклоняется ли от призыва в армию. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью YouTube-каналу "Центра противодействия дезинформации".

Пограничники задерживают людей, которые несколько раз пересекали госграницу

"Это часть комплексного взаимодействия между пограничной службой и другими органами власти", — добавил спикер ГПСУ.

По его заверению, за нарушение законодательства о пересечении границы грозит административная ответственность. Демченко также сказал, что задержанных мужчин "не отправляют на мясные штурмы", силовики в таких случаях "действуют по инструкциям".

Демченко отметил, что многие, кто пытался пересечь украинскую границу и был пойман, сейчас служат пограничниками. Довольно часто пограничники задерживают людей, которые несколько раз пытались пересечь госграницу.

"Есть рекордсмены, которых задерживали более 10 раз", — заметил он.

Напомним, Польша фиксирует приезд большого количества парней из Украины в возрасте 18-22 лет после того, как Кабмин разрешил им выезжать. В ГПСУ тем временем уверяют, что массового выезда якобы нет.

Военнослужащие ВСУ не исключают возможное снижение мобилизационного возраста в Украине до 23 лет. Вероятно, власти уверены, что война с РФ продлится еще 2–3 года.