Прикордонники передають ТЦК дані всіх чоловіків, затриманих під час втечі з України, — речник ДПСУ (відео)
Держприкордонслужба співпрацює з військкоматами і передає їм відомості про чоловіків призовного віку, яких спіймали під час перетину кордону України.
Працівники ТЦК зі свого боку перевірять, чи перебуває затриманий на військовому обліку, чи оновив дані і чи не ухиляється від призову в армію. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв'ю YouTube-каналу "Центру протидії дезінформації".
"Це частина комплексної взаємодії між прикордонною службою та іншими органами влади", — додав речник ДПСУ.
За його запевненням, за порушення законодавства про перетин кордону загрожує адміністративна відповідальність. Демченко також сказав, що затриманих чоловіків "не відправляють на м'ясні штурми", силовики в таких випадках "діють за інструкціями".
Демченко зазначив, що багато з тих, хто намагався перетнути український кордон і був спійманий, зараз служать прикордонниками. Досить часто прикордонники затримують людей, які кілька разів намагалися перетнути держкордон.
"Є рекордсмени, яких затримували понад 10 разів", — зауважив він.
Нагадаємо, Польща фіксує приїзд великої кількості хлопців з України віком 18-22 роки після того, як Кабмін дозволив їм виїжджати. У ДПСУ тим часом запевняють, що масового виїзду нібито немає.
Військовослужбовці ЗСУ не виключають можливе зниження мобілізаційного віку в Україні до 23 років. Ймовірно, влада впевнена, що війна з РФ триватиме ще 2-3 роки.