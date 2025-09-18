Прикордонники передають ТЦК дані всіх чоловіків, затриманих під час втечі з України, — речник ДПСУ (відео)

Держприкордонслужба співпрацює з військкоматами і передає їм відомості про чоловіків призовного віку, яких спіймали під час перетину кордону України.

Related video

Працівники ТЦК зі свого боку перевірять, чи перебуває затриманий на військовому обліку, чи оновив дані і чи не ухиляється від призову в армію. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв'ю YouTube-каналу "Центру протидії дезінформації".

Прикордонники затримують людей, які кілька разів перетинали держкордон

"Це частина комплексної взаємодії між прикордонною службою та іншими органами влади", — додав речник ДПСУ.

За його запевненням, за порушення законодавства про перетин кордону загрожує адміністративна відповідальність. Демченко також сказав, що затриманих чоловіків "не відправляють на м'ясні штурми", силовики в таких випадках "діють за інструкціями".

Демченко зазначив, що багато з тих, хто намагався перетнути український кордон і був спійманий, зараз служать прикордонниками. Досить часто прикордонники затримують людей, які кілька разів намагалися перетнути держкордон.

"Є рекордсмени, яких затримували понад 10 разів", — зауважив він.

Нагадаємо, Польща фіксує приїзд великої кількості хлопців з України віком 18-22 роки після того, як Кабмін дозволив їм виїжджати. У ДПСУ тим часом запевняють, що масового виїзду нібито немає.

Військовослужбовці ЗСУ не виключають можливе зниження мобілізаційного віку в Україні до 23 років. Ймовірно, влада впевнена, що війна з РФ триватиме ще 2-3 роки.