Выезд мужчин за границу: в Кабмине объяснили, на кого не будет распространяться норма

В Украине внесли изменения в правила пересечения государственной границы во время военного положения. Разрешение распространяется на мужчин от 18 до 22 лет включительно.

Разрешение на беспрепятственный выезд за пределы Украины касается и тех, кому уже исполнилось 22 года. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство внесло изменения в правила пересечения государственной границы для граждан мужского пола. Отныне украинцы в возрасте от 18 до 22 лет (22 включительно) будут иметь право покидать территорию страны даже при условии действия военного положения.

Мельничук уточнил, что эта норма не будет касаться чиновников и лиц, определенных в пункте 2-11 действующих правил. В частности, исключения распространяются на членов Кабмина, заместителей министров, руководителей и заместителей центральных органов исполнительной власти, руководителей Офиса Президента, СБУ, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Счетной палаты, ЦИК, СНБО и народных депутатов.

Таким образом, возможность выезда за границу предусмотрена исключительно для рядовых граждан соответствующего возраста и не распространяется на должностных лиц.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял постановление, которое позволяет мужчинам 18-22 лет беспрепятственно покидать территорию Украины. Решение касается также тех, кто уже находится за пределами государства.

Постановление Кабинета министров вступит в силу уже со следующего дня после его официального обнародования.

Как писал Фокус, Владимир Зеленский рассказал, что детали пересечения границы молодыми мужчинами уже согласованы с военным командованием.

Фокус также сообщал что в Верховную Раду подан законопроект, который предусматривает отмену всех ограничений на выезд мужчин за границу.