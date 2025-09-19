Виїхати з України у 2025 році може бути не надто просто, і йдеться не про військовозобов’язаних чоловіків, а про інші категорії громадян, які відповідно до нинішнього законодавства мають право на виїзд. Фокус розібрався детально, які діють правила, кого можуть обшукати та чи завжди потрібно на кордоні відкривати гаманець.

Related video

Киянка Валерія Столярук з 2022 року мешкає у Польщі, але до України повертається кожні кілька місяців відвідати рідних. У вересні вона на автомобілі, як завжди, поверталась до Польщі, і на одному з прикордонних пунктів в Україні зустріла зовсім не дружнє ставлення. «Прикордонниці почали зі звичайних питань про мету виїзду, я сказала, що мешкаю в Польщі, показала документи, тоді вони почали запитувати, чи везу валюту, я сказала, що не везу. Далі попросили відкрити гаманець, там побачили одну тисячу гривень і почалось – «ви збрехали, що не везете валюту, вас можемо не пропустити», - розповіла Валерія. За її словами, представниці Держприкордонслужби поводили себе доволі нахабно, погрози і насмішки тривали понад пів години. Коли вже у стресовому стані Валерії дозволили їхати, вона зі сльозами залишала Україну, і тепер думає над тим, щоб суттєво зменшити кількість візитів додому. «Простояла тоді на кордоні в черзі з машин вісім годин, і ще й зустріла з боку наших громадян хамство, непрофесійність та неадекватність, відчула страх і невпевненість, думала, що посадять десь в камеру і не випустять», - зазначає Валерія. Про правила переходу кордону та права прикордонників – далі у статті Фокусу.

Перевірка на кордоні: кого та як мають перевіряти і щодо кого можуть здійснити обшук

Дмитро Слободянюк, адвокат, Ph.D, керівник практики захисту інтелектуальної власності, керуючий партнер юридичної компанії RELIANCE, пояснює: згідно зі статтею 338 Митного кодексу України, при митному контролі, що здійснюється при перетині кордону, можуть застосовуватись такі форми, як усне опитування, перевірка документів, огляд (огляд речей). «Згідно зі статтею 338 Митного кодексу України, для проведення особистого огляду особи (що є більш ретельною формою, ніж огляд речей) необхідна письмова постанова керівника митного органу або його заступника, або ж за рішенням суду», - каже адвокат. І додає: причинами для ретельного обшуку можуть бути підозри щодо: 1) перевезення заборонених предметів (зброї, наркотиків); 2) приховування предметів контрабанди; 3) надання недостовірних відомостей при митному декларуванні.

Важливо

З 12 жовтня зміняться правила перетину кордону ЄС: що потрібно знати

Щодо перевірки особистого гаманця особи, що перетинає кордон, то, за словами Дмитра Слободянюка, вимога відкрити гаманець може бути частиною огляду. Однак це не означає, що гаманець може бути відкритий без згоди особи, якщо це не є частиною ретельного огляду.

Згідно зі статтею 338 Митного кодексу України, для проведення особистого огляду особи (що є більш ретельною формою, ніж огляд речей) необхідна письмова постанова керівника митного органу Фото: УНІАН

Проте ретельний огляд має відбуватися лише за наявності підстав, а не тому, що певний громадянин «не сподобався» працівникам Держприкордонслужби.

«Ретельний обшук (поглиблений огляд / обшук) можливий, коли є конкретні законні підстави. Наприклад, згідно вимог пункту 7 ч.1 ст.20 Закону органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України надається право здійснювати згідно з дорученнями правоохоронних органів України затримання в пунктах пропуску осіб, які прямують через державний кордон України, осіб, які прямують через контрольні пункти в’їзду - виїзду та розшукуються за підозрою у вчиненні злочину, переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання», - коментує Анна Даніель, адвокат, керуюча Адвокатським бюро «Анни Даніель».

Якщо у громадян немає відповідності зазначеним у законі критеріям, то Держприкордонслужба не має права не дозволяти виїзд за кордон Фото: УНІАН

Валюта в гаманці: скільки можна брати з собою за кордон готівки

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей» визначає, скільки валюти можна переміщати за кордон особам, які виїжджають. «Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, без письмового декларування митному органу», - каже Анна Даніель. Отже, повертаючись до історії пані Валерії, якій погрожували через тисячу гривень у гаманці, адвокат зауважила: 1 000 гривень - сума, яка не є підставою для автоматичної відмови у виїзді.

Громадяни можуть вивозити валюту, але без декларування лише в сумі до 10 тисяч євро Фото: УНІАН

За словами Дмитра Слободянюка, законодавство не забороняє вивозити гривню за кордон. «Сума 1000 гривень значно менша за встановлений ліміт і не потребує декларування. Погрози прикордонників «не випустити» через наявність такої суми є неправомірними, оскільки немає жодної законодавчої заборони на її вивіз», - каже він.

Не випустити за кордон: які законні підстави для того, щоб громадянину України не дозволили виїзд

Зараз законодавство України не встановлює окремих обмежень на виїзд жінок за кордон. Проте, пояснив Дмитро Слободянюк, підстави для заборони виїзду є однаковими для всіх громадян України, незалежно від статі.

Важливо

Виїзд чоловіків за кордон: у Кабміні пояснили, на кого не поширюватиметься норма

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», основними підставами для тимчасової відмови у видачі паспорта або заборони виїзду є:

1) наявність судового рішення, що забороняє виїзд (наприклад, у зв'язку з несплатою аліментів, невиконанням інших судових рішень);

2) наявність кримінального провадження або перебування особи під слідством;

3) ухилення від виконання покладених судом обов'язків;

4) причетність до державної таємниці (до закінчення терміну, встановленого законом);

5) перебування на військовому обліку або призовна готовність.

1 000 гривень - сума, яка не є підставою для автоматичної відмови у виїзді Фото: УНІАН

Отже, якщо у громадян немає відповідності зазначеним вище критеріям, то Держприкордонслужба не має права не дозволяти виїзд за кордон.

Важливо

Прикордонники передають ТЦК дані всіх чоловіків, затриманих під час втечі з України, — речник ДПСУ (відео)

Адвокати також радять у випадках відвертої непрофесійності та хамства, погроз з боку державних службовців на кордоні обов’язково звертатися зі скаргами. «Потрібно вимагати пояснення підстав дій та службове посвідчення (номер/ПІБ прикордонника), просіть, щоб дії були оформлені / зафіксовані у протоколі. Якщо відмовляють - фіксуйте час, місце, прізвища осіб. Фіксуйте відео/аудіо інциденту», - зазначила Анна Даніель. І порадила також звернутися на гарячу лінію ДПСУ для подачі скарги.

У разі відвертої непрофесійності та хамства, погроз з боку державних службовців на кордоні адвокати радять обов"язково звертатися зі скаргами Фото: УНІАН

Дмитро Слободянюк також радить зафіксувати імена і посади та звернутися до керівництва ДПСУ. «Якщо дії прикордонників мають ознаки агресії, ворожості чи хамства, слід негайно повідомити про це шляхом звернення до старшого зміни або начальника прикордонного наряду. Крім того, можливо звернутись на «гарячу лінію» Державної прикордонної служби України зателефонувавши за номером, вказаним на інформаційному стенді в пункті пропуску, або на сайті ДПСУ. Також необхідно зафіксувати інформацію, а саме прізвища, імена та посади прикордонників, номер їхнього жетона, дату, час та місце інциденту. Це допоможе у подальшому розгляді скарги», - зауважив адвокат.

Серед підстав для заборони виїзду — наявність судового рішення, що забороняє виїзд

За його словами, можливо подати офіційну скаргу після перетину кордону або повернення в Україну на ім'я керівника відповідного регіонального управління ДПСУ або до Адміністрації ДПСУ. Таку заяву можна подати поштою, електронною поштою або через електронну форму на сайті. «Додатково слід звернутись до правозахисних організацій або адвоката для захисту прав. Вказані дії з боку прикордонників, є непрофесійними та неправомірними, їх слід оскаржувати, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому», - впевнений Дмитро Слободянюк.