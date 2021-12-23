Смартфоны не растут на деревьях. Почему сфера услуг не заменит реальное производство (ВИДЕО)
Распространенный миф сторонников теории постиндустриальной экономики — что сектор услуг вытесняет производство. На примере США покажем, из чего состоит сектор услуг. Сколько рабочих мест в секторе услуг создает компания Apple. А также разберем, как работают услуги на примере логистики.
Удивляет, как у нас любят поклоняться карго-культам. Один из самых популярных карго-культов в нашем массовом сознании — что производство дескать исчезает и его можно заменить услугами. Вот, посмотрите на США, говорят нам жрецы этого карго-культа.
Да, в США сектор сектор услуг составляет 80%. А кто-нибудь интересовался из чего состоит этот сектор услуг? Нет? Информацию можно найти на правительственном сайте Бюро экономического анализа.
Вот из чего состоит "сектор услуг":
- Оптовые продажи -5,9%
- Розничные продажи — 5,5%.
- Перевозки или логистика -3,2%
- Финансы, страхование, недвижимость — 20,9%
- Услуги для бизнеса — 12,5%
- Услуги от государства — 12,4%
- Информационные услуги (включая интернет) — 5,2%
- Образование и здравоохранение — 8,7%
- Развлечения, отдых — 4,2%
Что из этого следует?
Сектор услуг — это не самостоятельный сектор. Он тесно связан с реальным производством. Продажи, логистика, бизнес-услуги, строительство — все они существуют в тесной координации с реальным производством и за счет него.
Я раньше приводил пример с компанией Apple. Приведу его еще раз. 80 тыс сотрудников работает в самой компании. Еще 450 тысяч у прямых поставщиков компании. Для тех, кому интересно, вот ссылка.
Если сделать разбивку по отраслям, в которых работают поставщики (без Appstore), то Apple создает столько рабочих мест:
- 112 600 в производстве компонентов.
- 64 400 техническое обслуживание.
- 40 300 в сфере управления объектами
- 33 300 в строительстве
- 23 800 в финансовых услугах
- 24 200 в логистике и перевозках
- 58 300 в продажах
- 92 900 в других секторах.
Теперь представьте, что если бы не было производителя Apple, то значительная часть сектора услуг не существовало бы! И он существует только благодаря производствам Apple.
Почему? Давайте расскажу, как создается этот сектор услуг.
Чтобы объяснить свою мысль, возьму услуги логистики в США. Логистика — это часть рынка услуг и создает она 3,2% ВВП в США.
В 2019 году ВВП США составлял 21,4 трлн дол. Это значит, что рынок логистики в США в 2019 году составлял 685 млрд дол.
Что такое логистика? Попросту говоря — это перевозка товаров из точки А в точку Б. Доход в логистике формируется за счет оплаты этой перевозки.
Поскольку доход одного бизнеса — это расходы другого, то стоимость логистики входит в себестоимость товара и влияет на конечную цену товара. По сути, в товар включены услуги логистики.
И когда рассчитывается ВВП по секторам, то стоимость таких услуг считается отдельно. Однако, в реальной экономике это не самостоятельный показатель, а часть себестоимости других товаров.Важно
Вы скажете: логистика ведь может обслуживать импорт. Зачем же нужно производство?
Отвечаю: объем рынка логистики зависит от двух ключевых факторов.
- Покупательная способность населения. Ведь логистику используют для доставки товара от производителя до конечного потребителя.
- Производственные мощности. Логистику бизнес использует для обеспечения производства сырьем, деталями, оборудованием. И чем больше мощности, тем больше рынок логистики.
А теперь простой пример. Работоспособное население небольшого городка 1 000 человек. Средняя зарплата — 10 000 грн. Это значит, что общий обьем рынка такого города составляет 1 000*10 000 = 10 млн грн. Вот на эти 10 млн грн ежемесячно в город будет доставляться разной продукции из других городов.
Если в таком городе появится производство, с ежемесячными продажами в 10 млн грн, то в город будет доставляться ежемесячно сырья, материалов, деталей на 9 млн грн. И когда это производство будет развозить готовую продукцию, то это еще на 10 млн грн.
Только за счет производства, рынок логистики города можно увеличить в три раза.
Это лишь пример логистики, но абсолютно такая же логика и с другими услугами. И когда вы видите где-то большой сектор услуг, то нужно понимать простую вещь. Не будет производства — не будет и услуг.
Теперь понимаете, почему услуги не заменят производство?