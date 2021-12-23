Смартфоны не растут на деревьях. Почему сфера услуг не заменит реальное производство (ВИДЕО)

Удивляет, как у нас любят поклоняться карго-культам. Один из самых популярных карго-культов в нашем массовом сознании — что производство дескать исчезает и его можно заменить услугами. Вот, посмотрите на США, говорят нам жрецы этого карго-культа.

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Да, в США сектор сектор услуг составляет 80%. А кто-нибудь интересовался из чего состоит этот сектор услуг? Нет? Информацию можно найти на правительственном сайте Бюро экономического анализа.

Вот из чего состоит "сектор услуг":

Оптовые продажи -5,9%

Розничные продажи — 5,5%.

Перевозки или логистика -3,2%

Финансы, страхование, недвижимость — 20,9%

Услуги для бизнеса — 12,5%

Услуги от государства — 12,4%

Информационные услуги (включая интернет) — 5,2%

Образование и здравоохранение — 8,7%

Развлечения, отдых — 4,2%

Что из этого следует?

Сектор услуг — это не самостоятельный сектор. Он тесно связан с реальным производством. Продажи, логистика, бизнес-услуги, строительство — все они существуют в тесной координации с реальным производством и за счет него.

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Я раньше приводил пример с компанией Apple. Приведу его еще раз. 80 тыс сотрудников работает в самой компании. Еще 450 тысяч у прямых поставщиков компании. Для тех, кому интересно, вот ссылка.

Если сделать разбивку по отраслям, в которых работают поставщики (без Appstore), то Apple создает столько рабочих мест:

112 600 в производстве компонентов.

64 400 техническое обслуживание.

40 300 в сфере управления объектами

33 300 в строительстве

23 800 в финансовых услугах

24 200 в логистике и перевозках

58 300 в продажах

92 900 в других секторах.

Теперь представьте, что если бы не было производителя Apple, то значительная часть сектора услуг не существовало бы! И он существует только благодаря производствам Apple.

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Почему? Давайте расскажу, как создается этот сектор услуг.

Чтобы объяснить свою мысль, возьму услуги логистики в США. Логистика — это часть рынка услуг и создает она 3,2% ВВП в США.

В 2019 году ВВП США составлял 21,4 трлн дол. Это значит, что рынок логистики в США в 2019 году составлял 685 млрд дол.

Что такое логистика? Попросту говоря — это перевозка товаров из точки А в точку Б. Доход в логистике формируется за счет оплаты этой перевозки.

Поскольку доход одного бизнеса — это расходы другого, то стоимость логистики входит в себестоимость товара и влияет на конечную цену товара. По сути, в товар включены услуги логистики.

И когда рассчитывается ВВП по секторам, то стоимость таких услуг считается отдельно. Однако, в реальной экономике это не самостоятельный показатель, а часть себестоимости других товаров.

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Вы скажете: логистика ведь может обслуживать импорт. Зачем же нужно производство?

Отвечаю: объем рынка логистики зависит от двух ключевых факторов.

Покупательная способность населения. Ведь логистику используют для доставки товара от производителя до конечного потребителя. Производственные мощности. Логистику бизнес использует для обеспечения производства сырьем, деталями, оборудованием. И чем больше мощности, тем больше рынок логистики.

А теперь простой пример. Работоспособное население небольшого городка 1 000 человек. Средняя зарплата — 10 000 грн. Это значит, что общий обьем рынка такого города составляет 1 000*10 000 = 10 млн грн. Вот на эти 10 млн грн ежемесячно в город будет доставляться разной продукции из других городов.

Если в таком городе появится производство, с ежемесячными продажами в 10 млн грн, то в город будет доставляться ежемесячно сырья, материалов, деталей на 9 млн грн. И когда это производство будет развозить готовую продукцию, то это еще на 10 млн грн.

Только за счет производства, рынок логистики города можно увеличить в три раза.

Это лишь пример логистики, но абсолютно такая же логика и с другими услугами. И когда вы видите где-то большой сектор услуг, то нужно понимать простую вещь. Не будет производства — не будет и услуг.

Теперь понимаете, почему услуги не заменят производство?

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