Смартфони не ростуть на деревах. Чому сфера послуг не замінить реального виробництва (відео)

Дивує, як ми любимо поклонятися карго-культам. Один із найпопулярніших карго-культів у нашій масовій свідомості — що виробництво, мовляв, зникає і його можна замінити на послуги. Ось подивіться на США, кажуть нам жерці цього карго-культу.

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Так, у США сектор послуг становить 80%. А хтось цікавився, з чого складається цей сектор послуг? Ні? Інформацію можна знайти на урядовому вебсайті Бюро економічного аналізу.

Ось із чого складається "сектор послуг":

Гуртові продажі — 5,9%

Роздрібні продажі — 5,5%

Перевезення чи логістика — 3,2%

Фінанси, страхування, нерухомість — 20,9%

Послуги для бізнесу – 12,5%

Послуги від держави — 12,4%

Інформаційні послуги (включаючи інтернет) – 5,2%

Освіта та охорона здоров'я — 8,7%

Розваги, відпочинок — 4,2%

Що з цього випливає?

Сектор послуг – це не самостійний сектор. Він був із реальним виробництвом. Продаж, логістика, бізнес-послуги, будівництво — усі вони існують у тісній координації з реальним виробництвом та за рахунок нього.

[ + – ] Відео: Міт про постіндустріальну економіку — про те, як сектор послуг витісняє виробництво.

Я раніше наводив приклад з компанією Apple. Наведу ще раз. 80 тис. співробітників працює в самій компанії. Ще 450 тисяч прямих постачальників компанії. Для тих, кому цікаво, ось посилання.

Якщо зробити розбивку по галузях, у яких працюють постачальники (без Appstore), Apple створює стільки робочих місць:

112 600 у виробництві компонентів

64 400 технічне обслуговування

40 300 у сфері управління об'єктами

33 300 у будівництві

23 800 у фінансових послугах

24 200 у логістиці та перевезеннях

58 300 у продажу

92 900 в інших секторах.

Тепер уявіть, що якби не було виробника Apple, то значної частини сектору послуг не існувало б! І він існує лише завдяки виробництвам Apple.

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Чому? Розкажу, як створюється цей сектор послуг.

Щоб пояснити свою думку, візьму послуги логістики у США. Логістика — це частина ринку послуг і створює вона 3,2% ВВП США.

У 2019 році ВВП США становив 21,4 трлн дол. Це означає, що ринок логістики у США у 2019 році становив 685 млрд дол.

Що таке логістика? Просто кажучи, це перевезення товарів з точки А в точку Б. Дохід у логістиці формується за рахунок оплати цього перевезення.

Оскільки дохід одного бізнесу — це витрати іншого, то вартість логістики входить у собівартість товару та впливає на кінцеву ціну товару. По суті, у ціну товару включені послуги логістики.

І коли розраховується ВВП у секторах, то вартість таких послуг рахується окремо. Однак, у реальній економіці це не самостійний показник, а частина собівартості інших товарів.

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Ви скажете: адже логістика може обслуговувати імпорт. Навіщо ж потрібне виробництво?

Відповідаю: обсяг ринку логістики залежить від двох ключових факторів.

Купівельна спроможність населення. Адже логістику використовують для доставлення товару від виробника до кінцевого споживача. Виробничі потужності. Логістику бізнес використовує задля забезпечення виробництва сировиною, деталями, устаткуванням. І що більше потужності, то більше вписувався ринок логістики.

А тепер найпростіший приклад. Працездатне населення невеликого містечка 1000 чоловік. Середня зарплата – 10 000 грн. Це означає, що загальний обсяг ринку такого міста становить 1 000*10 000 = 10 млн грн. Ось на ці 10 млн грн щомісяця до міста доставлятимуть різну продукцію з інших міст.

Якщо в такому місті з'явиться виробництво із щомісячним продажем у 10 млн грн, то до міста буде доставлятися щомісячно сировини, матеріалів, деталей на 9 млн грн. І коли це виробництво розвозитиме готову продукцію, то це ще на 10 млн грн.

Тільки за рахунок виробництва ринок логістики міста можна збільшити втричі.

Це лише приклад логістики, але така сама логіка і з іншими послугами. І коли ви бачите десь великий сектор послуг, потрібно розуміти просту річ. Не буде виробництва, не буде й послуг.

Тепер знаєте, чому послуги не замінять виробництво?

Першоджерело.