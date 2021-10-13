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Самолет без крыльев. Что не так с локализацией по-украински

Локализация промышленного производства в Украине запускается без какой-то явной цели. Мы говорим о локализации, но при этом не понимаем, что и зачем хотим локализировать.

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист, аналитик
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Локализация промышленного производства в Украине
Локализация промышленного производства в Украине запускается без какой-то явной цели.

Локализация в Украине не в фаворе. Она не нравится премьер-министру, о чем он сказал на КМЭФ (Киевский международный экономический форум — Ред). Да и среди остальных топ-чиновников особого энтузиазма не видно.

Хотя, когда Рузвельт пришел к власти в США, он принят закон Buy American и начал масштабное строительство инфраструктурных проектов.

Когда Рейган пришел к власти в США, был принят комплексный "Закон о поддержке наземного транспорта", в рамках которого был раздел о локализации — его называют Buy America. И программа масштабного финансирования строительства дорог и мостов.

Когда Байден пришел к власти, то он усилил действие закона "Buy American" и анонсировал план зеленой трансформации экономики в размере 2 трлн дол.

Три разных президента. Одного называют социалистом, второго неолибералом. С третьим еще не определились. Однако, все они использовали одну и ту же комбинацию инструментов для развития экономики: строительство инфраструктуры и локализация.

Здесь не нужно придумывать велосипед. Как не придумывали его другие страны. Китай на основе этих двух инструментов превратил свою страну в одну большую стройку и за 30 лет построил столько, как все развитые страны вместе взятые за 100 лет. И параллельно с этим решил вопрос экономического роста, привлечения иностранных инвестиций, занятости и роста доходов бюджета.

Турция — страна поменьше, но даже она использовала эту комбинацию инструментов, чтобы построить инфраструктуру, привлечь инвестиции, создать рабочие места и увеличить доходы бюджета.

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Казалось бы, примеров уйма. Учитывая огромный отложенный инвестиционный спрос из-за изношенности инфраструктуры в Украине, эта отличная комбинация инструментов могла бы стимулировать экономическое развитие. А вместо этого у нас пытаются построить экономику через строительство инфраструктуры без ключевого компонента — локализации, думая, что импорт нам поможет.

Маленькая иллюстрация к сказанному. Укрзализница объявила тендер на покупку 80 поездов общей суммой в 1 млрд дол. Победитель пока неизвестен, но говорят, что им будет швейцарская компания Штадлер.

Укрзализница объявила тендер на покупку 80 поездов общей суммой в 1 млрд дол.
Укрзализница объявила тендер на покупку 80 поездов общей суммой в 1 млрд дол.

Нет, я понимаю, что эта компания обещала наладить производство в Украине. Вот только меня смущают эти обещания! General Electric тоже обещали, а локализации, как кот наплакал. Алстом тоже обещали. И вот, Штадлер обещает.

Думаю, все слышали фразу: "Обещать — не значит женится". Подозреваю, что иностранцы нашли новый ключик к нашему рынку госзакупок. Пообещать локализацию, даже подписать меморандум для замыливания глаз (ведь юридической силы он не имеет), получить готовые контракты, а там — как бог даст.

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Тем более, все же взрослые люди понимают, что для создания производства нужно время, а еще дополнительно нужно время для производства продукции. Потому, давайте первые поставки мы сделаем с наших работающих заводов за рубежом, а потом постепенно перенесем на ваши. А потом расчет на то, что обязательства забудутся. Это же Украина. На местах появятся новые политики с новыми задачами и проблемами.

Еще меня смущает, что мы говорим о локализации, но при этом не понимаем, что и зачем хотим локализировать. К примеру, когда в Китае говорят о локализации, то там требования доходят до конкретных деталей и запчастей, которые нужно производить внутри Китая. А у нас нарисованный Тризуб на корпусе уже считается локализацией.

И все потому, что локализация в Украине запускается без какой-то явной цели. А на самом деле, целью должно быть привлечение иностранных инвестиций. Получение и освоение иностранных технологий. Подготовка высококвалифицированной рабочей силы. Увеличение эффекта мультипликатора, через увеличение сети поставщиков. Только так локализация принесет ощутимый эффект для экономики.

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