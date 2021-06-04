Вся надежда — на зубную фею. Откуда взять деньги на модернизацию украинской инфраструктуры

Недавний прорыв трубы в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza и библиотеки Вернадского отлично показывает проблему, о которой я часто пишу. В стране очень сильно изношена инфраструктура. И модернизация этой инфраструктуры нуждается в серьезных капитальных инвестициях.

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Кто за них заплатит? Зубная фея? Такой вопрос однажды задал Уоррен Баффет "эффективным" менеджерам, которые ради прибыли игнорируют затраты на капитальные инвестиции.

Если быть более точным, то он задал этот вопрос компаниям, которые любят хвастаться своим показателем EBITDA. Это популярный в мире показатель, который показывает прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. И многие компании, чтобы показать свою эффективность, любят использовать этот показатель.

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И это проблема не только Украины, но и всего мира.

В Бразилии есть компания Sabesp, что отвечает за водоснабжение Сан-Паулу. Сама компания исправно платит дивиденды. Все вроде бы замечательно, если бы не один нюанс. У них такая же проблема с изношеной инфраструктурой, котороя приводит к огромным потерям воды — примерно 435 млрд литров в год! В результате такой утечки город периодически страдает от нехватки воды.

Понимаете весь идиотизм ситуации? Имея 15% мировых запасов пресной воды в мире, Бразилия не может в полной мере обеспечить водой один из своих крупнейших своих городов.

А все почему? Потому что если компания решит инвестировать в модернизацию, то это приведет к отсутствию дивидендов. Компания перестанет быть прибыльной. И это не понравится акционерам. Потому "эффективные" менеджеры предпочитают делать вид, что в их бизнесе нет амортизационных затрат.

И это касается не только воды, но и многих других сфер, где нужны капитальные инвестиции.

Знаете почему у нас хотят приватизировать Укрзализныцю? Надежда на зубную фею!!! В Великобритании тоже была надежда на нее. Железную дорогу приватизировали, но зубная фея так и не прилетела.

И у нас не прилетит. Потому таких инцидентов, как те, о которых я написал в самом начале, будет все больше.

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Публикуется с согласия автора.