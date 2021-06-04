Уся надія — на зубну фею. Звідки взяти гроші на модернізацію української інфраструктури

Нещодавній прорив труби в Києві біля ТРЦ Ocean Plaza і бібліотеки Вернадського відмінно показує проблему, про яку я часто пишу. У країні дуже сильно зношена інфраструктура. І модернізація цієї інфраструктури потребує серйозних капітальних інвестицій.

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Хто за них заплатить? Зубна Фея? Таке запитання одного разу поставив Воррен Баффет "ефективним" менеджерам, які заради прибутку ігнорують витрати на капітальні інвестиції.

Якщо бути більш точним, то він поставив це запитання компаніям, які люблять хвалитися своїм показником EBITDA. Це популярний у світі показник, який показує прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації. І багато компаній, щоб показати свою ефективність, люблять використовувати цей показник.

І це проблема не тільки України, а й усього світу.

У Бразилії є компанія Sabesp, що відповідає за водопостачання Сан-Паулу. Сама компанія справно платить дивіденди. Усе начебто чудово, якби не один нюанс. У них така ж проблема зі зношеною інфраструктурою, котра призводить до величезних втрат води — приблизно 435 млрд літрів на рік! У результаті такого витоку місто періодично страждає від нестачі води.

Розумієте весь ідіотизм ситуації? Маючи 15% світових запасів прісної води у світі, Бразилія не може повною мірою забезпечити водою одне зі своїх найбільших міст.

А все чому? Тому що якщо компанія вирішить інвестувати в модернізацію, то це призведе до відсутності дивідендів. Компанія перестане бути прибутковою. І це не сподобається акціонерам. Тому "ефективні" менеджери воліють робити вигляд, що в їхньому бізнесі немає амортизаційних витрат.

І це стосується не тільки води, але і багатьох інших сфер, де потрібні капітальні інвестиції.

Знаєте, чому в нас хочуть приватизувати Укрзалізницю? Надія на зубну фею!!! У Великобританії теж була надія на неї. Залізницю приватизували, але зубна фея так і не прилетіла.

І в нас не прилетить. Тому таких інцидентів, як ті, про які я написав на самому початку, буде все більше.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.