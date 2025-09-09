Евросоюз продолжает покупать российский природный газ, хотя в последние годы объемы и серьезно сократились. Фокус исследовал, кто покупает больше всего российского газа и планируют ли партнеры Украины полностью отказаться от ресурса из России.

Поставки российского газа в страны Евросоюза продолжаются и в 2025 году. По данным Eurostat, ЕС за первые шесть месяцев 2025 года купил российский сжиженный природный газ на сумму 4,48 млрд евро. В целом закупили сжиженного газа почти на 27 млрд евро, а больше всего — в США (на 13,7 млрд евро). Кроме сжиженного газа, поставляемого танкерами в порты в ЕС, некоторые страны продолжают пользоваться трубопроводным газом с российским происхождением. Например, в прошлом году ЕС импортировал из РФ по трубопроводам 32 млрд кубометров газа (еще 20 млрд кубометров российского сжиженного газа поступили танкерными поставками). Какова зависимость Европы от российского топлива и когда в ЕС поставят точку в вопросе получения ресурса из России?

Российский газ в ЕС: кто покупает и действуют ли ограничения

Больше всего российского газа, если анализировать 2024 год, покупали такие страны как Франция, Венгрия, Испания, Бельгия, Италия, Греция и Словакия. В основном, газ из РФ в страны Европы поступает танкерами — это СПГ (сжиженный газ), на поставки которого в ЕС нет никаких санкций или ограничений. Некоторые страны ЕС самостоятельно отказались от ресурса из РФ, например, страны Балтии. Однако поскольку официального запрета нет, то большинство стран не спешат прекращать закупки. А значит миллиарды евро от ЕС идут в бюджет страны-агрессора.

"Доходы России от поставок, прежде всего, трубопроводного газа, снизились за последние три года примерно на 70%, поэтому есть позитив с точки зрения внедрения санкций. Но, безусловно, нам хочется больше, чтобы действительно санкции работали на 100%. К сожалению, пока такого нет, потому что Европейский Союз не считает, что он находится в войне с Россией. Кроме того, постоянно ставят палки в колеса Орбан и Фицо", — комментирует директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он добавляет: у ЕС нет действующих ограничений на закупку российского газа — ни СПГ, ни трубопроводного. Однако с трубопроводным сам Кремль время от времени устанавливает ограничения. Тогда как рынок СПГ в Европе очень интересен России, которая все еще надеется увеличить продажи природного газа в ЕС именно танкерными поставками.

Франция и Испания покупают российский СПГ, поставляемый танкерами Фото: Getty

"Эмбарго или ограничений на покупку российского газа в любом виде, или трубопроводного, или танкерами, в сжиженном виде нет на уровне Европейского Союза. То есть ограничения — это последствия действий самих россиян, мы помним их действия с ограничением поставок или требование платить в рублях. И в результате этого значительная часть покупателей отказалась от их услуг. Или же сами страны принимают решение отказаться от закупки российского газа", — отметил в комментарии Фокусу Роман Ницович, директор по исследованиям DiXi Group.

Поставки газа из РФ в Европу сокращаются, но все же продолжаются Фото: Из открытых источников

Эксперт отмечает важность решения Польши и Германии не покупать трубопроводный газ через систему Европы и решение Украины не продлевать контракт на транзит российского газа. "Что касается потребителей, которые получают трубопроводный газ, то это Венгрия, куда газ поступает через систему "Турецкого потока". Также есть страны, которые получают газ в виде сжиженного на терминалы в Бельгии, Франции, Испании. Оттуда газ поступает как на внутренние рынки обозначенных стран, так и транзитом идет в другие страны. Понятно, что все действуют в рамках закона, никакого нарушения санкций нет, потому что санкций нет. Но очевидно, что многие ожидают, что в следующих пакетах будет подниматься вопрос российского газа", — говорит Роман Ницович.

Запрет российского газа: чего ждать от ЕС и почему России критически необходим Китай

Министр энергетики США Крис Райт заявил недавно, что странам ЕС нужно прекратить закупку российских нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. Он отметил: "эта торговля финансирует "военную машину" нелегитимного российского президента Владимира Путина". Что же касается Евросоюза, то сейчас план Еврокомиссии — полный отказ от российского газа до конца 2027 года. Однако пока это все декларации о намерениях.

Россия фактически потеряла европейский рынок газа, но Китай не собирается выкупать большие объемы российского топлива без значительной скидки

"Что касается объявленных планов до 2027 года, они пока являются добровольными. Это план RePowerEU. Сейчас на обсуждении находится проект регламента, то есть уже законодательного акта, который обязывает государства-члены ЕС, во-первых, отчитываться об уровне зависимости, во-вторых, запрещает любые новые долгосрочные контракты, а также расширение существующих исторических контрактов с РФ на импорт газа. Документ находится на этапе обсуждения в Европейском Союзе. Если он будет принят, это уже будет юридически обязывающий документ", — сообщил Роман Ницович.

А пока поставки газа из России в ЕС будут продолжаться, хотя, конечно, масштабы таких поставок будут значительно меньше, чем, например, в 2021 году, когда ЕС импортировал 157 млрд кубометров российского газа.

РФ надеется переориентировать поставки газа на азиатское направление Фото: Скриншот

Однако Россия сейчас заинтересована не только в расширении поставок газа в ЕС, но и в наращивании импорта газа в Китай. По крайней мере, это декларируется очередными заявлениями в Кремле. А Газпром подписал соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию и заявил о расширении поставок по другим маршрутам. Главный исполнительный директор Алексей Миллер сообщил, что компания может поставлять до 50 миллиардов кубических метров в год через "Силу Сибири 2" в течение 30 лет. Однако эксперты, с которыми пообщался Фокус, сомневаются в реалистичности замены европейского рынка Россией китайским.

"Китаю не нужен российский газ, у него достаточно своих своего газа, и Китай достаточно диверсифицированная страна с точки зрения газа. КНР сейчас вообще фокусируется не на газе, а на развитии возобновляемых источников энергии. Они подписали какой-то там документ, который ничего Китай не обязывает, ни по ценам, ни по срокам. То есть Китай говорит — хотите, стройте, только за свои деньги, а цену и условия, как мы скажем, такие и будут. Такова позиция Китая", — отметил Владимир Омельченко.

Эксперты уверены, что проект "Сила Сибири 2" — просто очередное заявление о намерениях Фото: Getty Images

Роман Ницович называет подписанное РФ с Китаем соглашение о трубопроводе очередным заявлением о намерениях. "Это очередные заявления о намерениях, и до какого-то реально начала реализации этого проекта еще далеко. Это первое. Второе: самому Китаю не нужно столько только ресурса. На ближайшие годы там бешеными темпами развивается возобновляемая энергетика, ядерная энергетика. Есть много поставщиков газа в азиатском регионе. Поэтому они будут до последнего торговаться, требовать каких-то безумных скидок от россиян. И только имея лучшее для себя предложение, Китай тогда будут что-то решать. Что касается поставок СПГ, то логистический маршрут доставки газа по северному морскому пути в сторону Китая — это очень длинный, рискованный и дорогой маршрут. Все-таки этот проект строился под рынки Западной Европы. И есть основания сомневаться, что такие поставки газа в КНР будут систематическими", — пояснил Роман Ницович.