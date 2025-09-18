Парламент вскоре рассмотрит проект государственного бюджета на 2026 год, подготовленный правительством. Фокус исследовал, сколько денег и где будут занимать и кто из партнеров поможет Украине в следующем году с покрытием триллионов гривен государственных расходов.

Верховная Рада 19 сентября рассмотрит проект государственного бюджета на 2026 год, который уже подан в парламент правительством. По данным Минфина, весь внутренний финансовый ресурс, а это собственные поступления (налоги, таможенные платежи, акцизы, сборы) и заимствования, направят на обеспечение обороны. Всего на оборону и безопасность предусмотрено более 2,8 триллиона гривен, и по сравнению с прошлым годом расходы на безопасность выросли на 168,6 млрд грн. Между тем, на социальные цели заложено 467,1 млрд грн (больше на 45 млрд грн., чем в прошлом году), в том числе 251,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду, а 133 млрд — социальные выплаты и пособия для уязвимых категорий людей. Фокус пообщался с экономистами, чтобы узнать больше о том, откуда страна будет брать средства на финансирование важных расходов и что будет с долговой нагрузкой в следующем году.

Главные доноры: какие поступления покроют расходы украинского бюджета в следующем году

"Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн. Это примерно 42 млрд евро, учитывая среднегодовой курс, заложенный в бюджете на уровне 49,4 гривны за евро. Из них часть уже обеспечена, однако еще остается большая доля недостатка в финансировании на следующий год. А именно, по словам Министра финансов, эта нехватка составляет 16 млрд евро, которые еще надо где-то найти", — объяснила в комментарии Фокусу Александра Мироненко, экономист Центра экономической стратегии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о возможности создания нового механизма кредитования по примеру программы ERA

В следующем году главные поступления финансов в государственный бюджет, если анализировать внешние источники, состоятся по программам Ukraine Facility и ERA. То есть фактически большинство расходов будут финансировать два источника: это программа Евросоюза Ukraine Facility и механизм ERA, предусматривающий направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов. Однако могут быть и новые источники, ведь, напомнила Александра Мироненко, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о возможности создания нового механизма кредитования по примеру программы ERA, чтобы обеспечить финансирование бюджета Украины на последующие годы.

"Также Министерство финансов активно работает над закрытием этой нехватки на следующий год, поэтому, возможно, в ближайшее время мы увидим новые программы поддержки", — говорит специалист.

Все больше долгов: что будет с кредитами в 2026 году

Что касается кредитов, то в проекте госбюджета-2026 говорится, что финансирование общего фонда государственного бюджета в 2026 году планируется за счет осуществления государственных заимствований в сумме 2,429 трлн грн, в том числе внешних в сумме 2,009 трлн грн, внутренних — 419,5 млрд гривен. Согласно расчетам, прогнозный предельный объем государственного долга в следующем году составит 10,47 трлн грн и составит 101,6% от ВВП. Среди главных кредиторов — МВФ, правительства иностранных государств, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы, Европейский банк реконструкции и развития. Банковское финансирование, вероятно, направят на восстановление, инфраструктурные проекты и энергетику. Также в госбюджете говорится о грантовой помощи в сумме 18,2 млрд грн.

"Что касается грантового финансирования, то оно заложено в проекте бюджета на уровне 43 млрд грн. В закон о бюджете всегда закладывают консервативную сумму поступлений от грантов, которые затем в течение бюджетного года меняются в зависимости от поступлений этой помощи. Например, в 2024 году в уточненном плане было заложено 68,6 млрд грн, а фактически поступило 473,9 млрд грн.", — говорит Александра Мироненко.

Кроме программ финансовой помощи Украина будет привлекать и кредиты Фото: соцсети

В следующем году МВФ продолжит быть одним из главных и кредиторов, и контролеров выполнения реформ в Украине. "Украина хочет новую программу с МВФ, новая программа — это всегда новые риски и требования Фонда, от того, какой будет новая программа с МВФ, зависит успех привлечения остальных 90% внешнего финансирования. Повышать налоговое бремя в стране, которая воюет и испытывает отток трудовых ресурсов, — это плохая идея, поэтому нужно искать компромисс между внешним финансированием и внутренним ресурсом. Думаю, что новая программа с Фондом должна быть направлена на экономическое возрождение Украины во время войны", — отметил экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

По его мнению, у МВФ в следующем году будет роль организатора и контролера, на мнение которого будут ориентироваться все наши официальные кредиторы, в частности ЕС и США. "Поэтому я бы советовал нашей власти уделить максимум внимания к переговорам с МВФ и не слить Фонд невыполнением мелких маяков из Меморандума, которых немало", — говорит Шапран.

В следующем году также может понадобиться реструктуризация долгов Украины, то есть перенос на срок "после войны" выплат по государственным долговым бумагам.

Ситуация с долгами осложняется несогласием кредиторов на отсрочку выплат по государственным бумагам Фото: Facebook / НБУ

"В проекте госбюджета на 2026 год есть признаки того, что Украина продолжит работу по пересмотру условий ВВП-варрантов. В течение 2025 года договоренностей с кредиторами пока не удалось достичь. Этот инструмент был создан в 2015 году в совсем других макроэкономических условиях, которые не учитывали последствий полномасштабной войны и потребности длительного послевоенного восстановления. Дальнейшее применение первоначальных формул могло бы существенно сдерживать экономический рост. Именно поэтому реструктуризация ВВП-варрантов и пересмотр их условий выглядят логичными и оправданными. Прямым подтверждением этого является статья 18 проекта закона о Государственном бюджете на 2026 год, которой Министерству финансов предоставляется право совершать сделки с государственными деривативами, включая их обмен на новые облигации внешнего государственного займа. Это свидетельствует о намерении правительства продолжить переговоры с инвесторами в 2026 году", — говорит Александра Мироненко.

По мнению Виталия Шапрана, кредиторы вряд ли пойдут на реструктуризацию. "Наиболее оптимальный вариант — это добиваться конфискации активов РФ, здесь большую часть пути уже пройдено. Также нужно расширять пул российских активов, на которые Украина должна претендовать, прежде всего, активы, которые оказались за пределами РФ из-за отмывания средств россиянами в Украине, Молдове, странах Балтии", — отметил эксперт.

Бюджет войны: откуда в 2026 году будут получены средства на армию и вооружение

В проекте госбюджета на следующий год самые большие расходы — на оборону и безопасность, они превысят 2,8 трлн гривен. Из них на выплату денежного обеспечения и других выплат военнослужащим заложено 1,14 трлн грн, а на закупки и ремонт техники — 0,68 трлн гривен. Очевидно, много техники планируется получить от партнеров, о чем уже были достигнуты договоренности на различных встречах на высшем уровне и в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Однако все надежды все же на европейских партнеров. В США недавно Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который определяет бюджет на оборонные нужды государства в 2026 году в размере 892,6 миллиарда долларов, но документ предусматривает выделение всего 400 миллионов долларов на "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI). Понятно, что в масштабе расходов Украины на войну этой суммы критически мало.

Помощь со стороны США пока выглядит каплей в море, и вряд ли эта страна предоставит Украине нужную для борьбы с РФ технику Фото: RT

Эксперты говорят, что для покрытия военных расходов будут использованы все возможные источники — от прямой помощи стран-партнеров поставками оружия до привлечения финансирования внутри страны через государственные облигации. "Есть еще заимствования через ОВГЗ. Ресурс ликвидности банков сейчас достигает 300-500 млрд грн, поэтому есть в определенной степени подстраховка. Плюс часть военного бюджета формируют за счет физического поступления оружия от партнеров Украины", — говорит Виталий Шапран.

Неопределенность остается в части сбора налоговых поступлений, которые эксперты считают слишком оптимистичными, как для страны, где бизнес работает в условиях обстрелов и острого дефицита кадров. Эксперты говорят: ухудшение ситуации с логистикой и электроэнергией могут значительно повлиять на бюджет, который может недополучить плановые налоги, и потребует новых расходов из-за последствий продолжения войны.

"Мы живем в значительной неопределенности из-за продолжения активных боевых действий, и удары об энергетической, газовой, портовой инфраструктуре, логистике могут изменить кардинально ситуацию. Мы понимаем, что вывод портовой инфраструктуры нас снова ограничивает, например, в экспорте и в экспортных возможностях. Что повлияет на доходную часть государственного бюджета. Аналогично газово-энергетическая инфраструктура, выбивание которой будет влиять на бизнес и, соответственно, потребует дополнительных государственных расходов. Очень высокая неопределенность, потому что война продолжается, риски безопасности и тотальная зависимость от внешнего финансирования, плюс отсутствие единства в Евросоюзе, риск ухудшения ритмичности поступлений международной помощи", — отмечает в разговоре с Фокусом финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

В ВРУ проект государственного бюджета будет представлен уже в эту пятницу 19 сентября Фото: Вадим Чуприна

Сейчас план по финансированию государственного бюджета не выглядит полноценным, ведь существует пробел в потребностях бюджета, который еще не решили, как закрыть. И здесь вполне возможны такие решения, как усиление налоговой нагрузки на бизнес и граждан (ведь урезать социальные расходы вряд ли будут), если власть уже в конце этого года не сможет договориться с ключевыми партнерами о новых программах финансирования.

"На 2026 году Правительство предусматривает собрать налогами и другими поступлениями 2,8 трлн грн. Это на 452 млрд грн больше, чем было запланировано доходов на этот год, что возможно в частности за счет увеличения поступлений от НДС, НДФЛ и части прибыли НБУ. При этом потратить планируют 4,8 трлн грн. Это на 415 млрд грн больше, чем в этом году. Соответственно, разрыв в финансировании составит почти 2 трлн грн (18,4% ВВП или примерно 42 млрд евро). Часть из этих средств уже обеспечена, а вот 16 млрд евро еще надо будет найти", — резюмировала Александра Мироненко.