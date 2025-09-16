Рекордные расходы на войну и восстановление в бюджете-2026: откуда Украина будет брать деньги
15 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Это уже четвертая смета страны, сформированная в условиях полномасштабной войны, рекордных оборонных расходов и острой неопределенности относительно того, откуда государство будет брать деньги для их покрытия.
Бюджет базируется на макроэкономическом прогнозе Минэкономики, традиционно рассчитываемом еще летом. Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда".
Правительство заложило курс доллара на уровне 44,7 грн, хотя этот показатель почти никогда не совпадает с реальностью.
После года паузы предусмотрено повышение социальных стандартов:
- минимальная зарплата вырастет с 8000 грн до 8647 грн (+8%),
- прожиточный минимум – с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%),
- для трудоспособных лиц – до 3328 грн,
- для пенсионеров – до 2595 грн.
Следовательно, минимальная пенсия вырастет, а максимальная в 2026 году составит 25,95 тыс. грн.
Бюджет-2026 — где Украине брать деньги
Доходы бюджета прогнозируются на уровне 2,89 трлн. грн. – на 408 млрд. больше, чем в 2025 году.
Основные источники роста:
- новые налоги и сборы, в том числе "налог на OLX" (ожидается 14 млрд грн), акциз на сладкие напитки (8,5 млрд грн);
- улучшение администрирования налогов и взыскание долгов (26 млрд грн);
- более эффективна работа таможни (60 млрд грн).
Однако этих поступлений явно не хватает: расходы в 2026 году составят 4,751 трлн. Дефицит составит рекордные 2,429 трлн. грн. или 18,4% ВВП.
Эту "дыру" правительство планирует покрывать по-прежнему за счет ссуд. Главный вопрос – кто даст деньги и в каких объемах. Министр финансов Сергей Марченко уже признал, что в настоящее время Украине не хватает договоренностей на сумму около 16 млрд евро (19 млрд долл.).
Более того, еще в 2025 году правительству нужно найти дополнительно около 300 млрд грн для финансирования оборонных нужд.
Ранее Фокус сообщал, что с середины октября в Украине ожидается существенное повышение цен на продукты питания. Подорожание охватит почти все категории — от овощей и мяса до молочных продуктов и подсолнечного масла. Наибольший рост прогнозируется именно для масла — около 40%.
Также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что среднегодовой курс доллара в Украине в 2026 году пока оценивают на уровне 44,7 гривны. В то же время по прогнозам Европейской Бизнес Ассоциации, бизнес ожидает курс примерно на уровне 46 гривен за доллар.