Рекордні витрати на війну і відновлення в бюджеті-2026: звідки Україна братиме гроші

15 вересня Кабінет Міністрів затвердив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Це вже четвертий кошторис країни, сформований в умовах повномасштабної війни, рекордних оборонних видатків і гострої невизначеності щодо того, звідки держава братиме гроші для їх покриття.

Бюджет базується на макроекономічному прогнозі Мінекономіки, який традиційно розраховується ще влітку. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічна правда".

Уряд заклав курс долара на рівні 44,7 грн, хоча цей показник майже ніколи не збігається з реальністю.

Після року паузи передбачено підвищення соціальних стандартів:

мінімальна зарплата зросте з 8000 грн до 8647 грн (+8%),

прожитковий мінімум — з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%),

для працездатних осіб — до 3328 грн,

для пенсіонерів — до 2595 грн.

Отже, мінімальна пенсія зросте, а максимальна у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.

Бюджет-2026 — де Україні брати гроші

Доходи бюджету прогнозуються на рівні 2,89 трлн. грн. — на 408 млрд. більше, ніж у 2025 році.

Основні джерела зростання:

нові податки і збори, зокрема"податок на OLX" (очікується 14 млрд грн), акциз на солодкі напої (8,5 млрд грн);

поліпшення адміністрування податків і стягнення боргів (26 млрд грн);

більш ефективна робота митниці (60 млрд грн).

Однак цих надходжень явно не вистачає: видатки 2026 року становитимуть 4,751 трлн. Дефіцит становитиме рекордні 2,429 трлн. грн. або 18,4% ВВП.

Цю "дірку" уряд планує покривати, як і раніше, за рахунок позик. Головне питання — хто дасть гроші і в яких обсягах. Міністр фінансів Сергій Марченко вже визнав, що нині Україні не вистачає домовленостей на суму близько 16 млрд євро (19 млрд дол.).

Ба більше, ще 2025 року уряду потрібно знайти додатково близько 300 млрд грн для фінансування оборонних потреб.

Раніше Фокус повідомляв, що з середини жовтня в Україні очікується істотне підвищення цін на продукти харчування. Подорожчання охопить майже всі категорії — від овочів і м'яса до молочних продуктів і соняшникової олії. Найбільше зростання прогнозується саме для олії — близько 40%.

Також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що середньорічний курс долара в Україні у 2026 році наразі оцінюють на рівні 44,7 гривні. Водночас за прогнозами Європейської Бізнес Асоціації, бізнес очікує курс приблизно на рівні 46 гривень за долар.