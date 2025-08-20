Долг Украины сравнялся с ВВП: нардеп предупредил о кризисе, Минфин назвал цифры

Государственный долг Украины достиг 100% от валового внутреннего продукта. Народный депутат Михаил Цимбалюк заявил, что такого уровня страна еще не имела, а Министерство финансов Украины обнародовало актуальные данные о долговых обязательствах.

Как следует из слов Михаила Цимбалюка и информации Министерства финансов Украины, нынешний уровень долга равен объему экономики государства и свидетельствует о критических тенденциях в финансовой системе.

"100% ВВП Украины сейчас — это долги. Такого никогда не было. По экономическим показателям — мы банкроты", — считает Михаил Цимбалюк.

Политик также подчеркнул, что правительство можно критиковать, но несмотря на сложную ситуацию государство своевременно выполняет социальные обязательства, в частности пенсионные, зарплатные и стипендиальные выплаты.

"Правительство можно критиковать, и есть за что критиковать, но государство выполняет свои обязательства социально: то есть вовремя выплачиваем пенсии. Можно дискутировать об их уровне, — они низкие, так высока инфляция. Индексация не покрывает инфляцию и рост потребительских цен, но вовремя выплачиваются зарплаты, выплачивается стипендии, другие социальные выплаты, и очень важно чтобы и в дальнейшем на следующий год это государство сохранило, — отметил народный депутат Михаил Цимбалюк.

По данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 30 июня 2025 года государственный и гарантированный государством долг составлял 7,69 трлн грн, или 184,84 млрд долларов США. Из этой суммы внешние обязательства составили 138,70 млрд долларов, а внутренние — 46,14 млрд долларов.

Непосредственно государственный долг Украины составляет 177,77 млрд долларов, из них 133,57 млрд долларов — внешний, 44,20 млрд долларов — внутренний. Гарантированный государством долг равен 7,07 млрд долларов.

В ведомстве добавили, что только в течение июня 2025 года общий долг вырос на 181,73 млрд грн, что эквивалентно 3,9 млрд долларов США.

Напомним, государственный долг рассчитывается как непогашенная номинальная стоимость обязательств в валюте кредита по курсу НБУ на конец отчетного периода.

Означает ли госдолг в 100% ВВП катастрофу

В мире многие страны имеют значительно более высокие показатели государственного долга, чем нынешний уровень Украины. Например, в Японии этот показатель превышает 250%, в Греции — около 150%, а во Франции, Италии и Великобритании также зафиксировано превышение границы в 100% от ВВП.

Решающим фактором в таких условиях остаются процентные ставки по кредитам: чем они ниже, тем легче стране обслуживать обязательства. В Украине же ситуация с ростом долга в значительной степени связана с войной против государства-агрессора, экономика которого в десять раз превышает украинскую.

Как сообщил изданию "Телеграф" эксперт по экономике и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман, часть помощи (около 40 миллиардов долларов в год) поступает безвозвратно, а кредиты берутся под очень низкие проценты с возвратом через 20 лет.

"Нам просто необходимо было брать деньги где угодно, чтобы вооружить армию. Все налоги мы тратили на вооружение, а за счет международной помощи финансировали нашу "социалку"", — объяснил военные расходы Гетман.

По оценке специалиста, украинская экономика чувствует себя лучше российской из-за проблем РФ с ценой на нефть и структурными проблемами.

Напомним, в начале июня Фокус писал о техническом дефолте в Украине. Только за месяц государственный долг вырос на 1 млрд долларов.

Как сообщал Фокус, в течение семи месяцев 2025 года дальнобойные удары Сил обороны Украины уменьшили уровень производства РФ на 74 миллиарда долларов.