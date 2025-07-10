В Украине — технический дефолт. Только за месяц государственный долг вырос на 1 млрд долларов. И теперь он составляет примерно 90% ВВП. Выдержит ли страна такую долговую нагрузку, как будет решать финансовые проблемы и обязательства перед кредиторами?

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Полномасштабное вторжение России привело к резкому увеличению заимствований Украины для финансирования дефицита государственного бюджета. По состоянию на конец мая 2025 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 7,5 трлн грн, рассказал Фокусу экономист Богдан Слуцкий. Насколько это много для страны, кто и когда будет выплачивать этот долг, объясняем далее.

Почему растет государственный долг Украины?

С начала войны объем государственного долга вырос в 2,8 раза (в гривневом эквиваленте) по сравнению с 2021 годом и по состоянию на май 2025 года достиг 7,5 трлн грн. Несмотря на стремительный рост, часть внешней помощи от партнеров, в частности ЕС, предоставляется на льготных условиях.

Украина осуществляет обслуживание и частичное погашение обязательств перед кредиторами, в частности МВФ Фото: РИА Новости

"В то же время важно, что значительная часть внешней помощи, в частности от Европейского Союза, предоставляется на льготных условиях — с низкими ставками, отсроченными погашениями, а также с частичным покрытием расходов на обслуживание со стороны стран-доноров. Это уменьшает общее давление на бюджет", — пояснил Фокусу экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий.

Полномасштабная война вызвала резкое увеличение заимствований Украины Фото: Национальная Гвардия Украины

Сколько Украина потратит на обслуживание долга

В 2025 году наша страна потратит на погашение и обслуживание долга 981 млрд грн.

Внутренний долг: 748 млрд грн, из которых:

251 млрд грн — купонные выплаты (обслуживание);

497 млрд грн — погашение.

Внешний долг: 233 млрд грн, из которых:

122 млрд грн — обслуживание;

111 млрд грн — погашение.

Наибольшую нагрузку формирует внутренний долг через ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Например, купонные выплаты по ОВГЗ выросли со 102 млрд грн в 2021 году до 251 млрд грн в 2025-м.

Богдан Слуцкий добавляет, что несмотря на рост долга, основную фискальную нагрузку формирует именно внутренний долг.

"Это усиливает потребность во взвешенной долговой стратегии, особенно учитывая ограниченность бюджетного ресурса в условиях войны", — говорит эксперт.

Минфин имеет возможность рефинансировать облигации через размещение новых ОВГЗ. Это позволяет избегать дефолтов и сохранять доверие на рынке

В то же время, как отметил в комментарии Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, ситуация с внутренним долгом является относительно контролируемой.

"Минфин имеет возможность рефинансировать облигации через размещение новых ОВГЗ. Это позволяет избегать дефолтов и сохранять доверие на рынке", — пояснил он.

Что касается внешнего долга, то здесь все гораздо сложнее, ведь он состоит как из официальной помощи от партнеров, так и коммерческого долга, который включает суверенные еврооблигации, частью из которых являются долговые бумаги, купленные Россией в 2013 году.

Из-за форс-мажорных обстоятельств войны Украина два раза проводила реструктуризацию суверенных еврооблигаций для отсрочки их погашения. Первая реструктуризация состоялась в 2015 году и вторая в 2024 году

"Из-за форс-мажорных обстоятельств войны Украина два раза проводила реструктуризацию суверенных еврооблигаций для отсрочки их погашения. Первая реструктуризация состоялась в 2015 году и вторая в 2024 году. Таким образом, для инвесторов украинские суверенные еврооблигации являются достаточно рисковыми. На биржевом рынке украинские суверенные еврооблигации сейчас торгуются в среднем где-то по 50 центов за доллар номинала. Это означает, что инвесторы готовы покупать эти долговые бумаги только с большим дисконтом к номиналу, потому что видят потенциальные риски дефолта в будущем", — пояснил Чурин.

В целом долг Украины, который в относительном выражении эквивалентен 90% прогнозного ВВП на 2025 год, является существенной нагрузкой, но не является критическим, если будет завершение войны и экономическое восстановление.

"Для сравнения, в Японии этот показатель доходит до 200%, но с точки зрения экономической теории желательно чтобы долг к ВВП составлял где-то 60% как у Германии", — добавил Чурин.

Долг Украины не является критическим, но при условии завершения войны

Что означает дефолт и что угрожает Украине

Если еврооблигации на более 20 млрд долларов Украина успешно реструктуризировала, то ВВП-варранты (специальные ценные бумаги — деривативы, выпущенные еще в 2015 году, остаются неурегулированными, что привело к техническому дефолту по этим обязательствам на 665 млн долларов 30 мая 2025 года.

"Технический дефолт означает несвоевременную выплату по отдельным обязательствам без потери общей финансовой состоятельности государства. Это не тождественно банкротству и не означает, что государство прекращает выполнение всех обязательств. В случае Украины он является частью переговорной стратегии с кредиторами и не имеет прямого негативного влияния на доступ к льготному финансированию от официальных партнеров. На мой взгляд, рано или поздно удастся достичь консенсуса с держателями варрантов и будет подписано реструктиризационное соглашение", — говорит Богдан Слуцкий.

Технический дефолт означает несвоевременную выплату по отдельным обязательствам без потери общей финансовой состоятельности государства

Итак, несмотря на сложность переговоров, оснований для паники нет.

"Украина и так не имеет доступа к коммерческим рынкам капитала из-за войны. Дальнейшая поддержка международных партнеров не привязана напрямую к результатам переговоров по варрантам", — объясняет Слуцкий.

Стоит отметить, что по большинству внешних льготных займов, предоставленных Украине с 2022 года, не предусмотрено никаких выплат в ближайшие годы. По некоторым из них обслуживание и постепенное погашение начнется только после 2035 года или еще позже. Соответственно, обсуждение таких обязательств является вопросом долгосрочных рисков, а не текущих.

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Где брать деньги на войну: как Украине выстоять в битве на истощение

Зато уже сейчас и в последующие годы Украина осуществляет обслуживание и частичное погашение обязательств перед институциональными кредиторами, такими как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, преимущественно по обязательствам, взятым до 2022 года. По условиям таких программ реструктуризация обычно не предусмотрена, ведь эти долги имеют приоритетный статус и не относятся к категории коммерческих, а их изменение требует межправительственных решений и координации между всеми донорами.

"Это затрудняет любые попытки изменения графика выплат и делает такие обязательства неизменным элементом среднесрочной долговой нагрузки", — отметил экономист Богдан Слуцкий.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Украине удалось достичь договоренностей по реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг.